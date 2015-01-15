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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:47
І досі хочу, взагалі здавати в оренду це ще те казіно - податки ніхто не платить щоб відбити вартість, виходить що ніхто відповідальності не несе. Що хочеш з тою хатою роби, хоч п'яний з цигаркою спи у ліжку, де потім шукати крайніх. Плюс ніхто не рахує, що треба кожні років 4-5 вкладатись в ремонт, бо коли живуть чужі люди, то вони не так бережно ставляться до вашого майна. А це теж витрати. Колись рахував за часів Коломойського, що на депозиті реально гроші було вигідніше тримати. Але зараз реалії інші, там теж ризиковано
Інша справа, що на щось інше (бізнес маю на увазі) треба час, якого поки що немає. Тому нехай поки що в бетоні гроші полежать, в одну з хат я і сам заїду поживу. Біля леополю по генплану має йти трамвай з сихова (по проспекту Вернардського). Ось коли його реально зроблять, думаю ціна за метри там суттєво підросте. Плюс інфраструтура вся добудується. Це якщо далі погіршення в країні не буде. А якщо буде - то гаплик всьому. Але ми тут не пани Акурти, по Турціям та Європам не маємо можливості ось так легко кататись, то маємо те що маємо, і працюємо з тим матеріалом, який є під руками
Востаннє редагувалось sailed в Суб 10 бер, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:50
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:53
.. всі чекають: "як Петрик П'яточкін слоненят рахував" (с)
...сьогодні, напевно, більшість форумчан не ляже спати, до-поки пан Акурт не напише свій твір/оповідання/навколосвітню мандрівку.......... довкола глобуса із пляшкою коньяка і кубинською сигарою
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:56
... ясно
а в Леополі? - теж для себе?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:56
sailed Трьоха для себе у Левах. А в Леополі під оренду скільки кімнат?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Sailed, здача 4 квартал? Розтермінування тільки до здачі?
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Додано: Суб 10 бер, 2018 22:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Леополь 1к. Сонячна, гарна, сухенька =)
Ось чекаю ще на БЦ біля іпподрому - щоб той райончик скоріше розбудовувався. Пан долярчик - придивіться до цього ЖК, мені здається це найоптимальніше місце по ціні/геолокації.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:00
я думав двуха......
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 10 бер, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:00
Страх Божий!
Вартувало мені у справах відлучитися... 10 сторінок наклапали пани... ніколи й почитати...
Та є газ. Вже людей підключили - першого на 23 лютого...
Світло там давно є... Мене раз здивувало таке, я повертався із Польші... 18 січня 2017 року... ніч...
Щось була друга ночі - їду по трасі в напрямку Львова - раптом - ліс світиться... тобто з окружної - дорога у ліс - ліворуч від Фуджикури - стовби нові, світильники новомодні - не знаю, як правильно називаються - світлодіодні чи що...
Інтернет - по стовбах іде - оптіка...
Не повірете - я не очикував таке побачти - друга ночі - ліс - зимно - сніг - дорога як на свято - (!!!) - звернув та проїхав у середину...
Моя дружина не працює з дня народження останнього з моїх синів.
Все ОК. Перехрещуся...
До цього працювала в підрозділі групи Приват головним бухгалтером.
Так що політ нормальний.
На 8 Березня дружина - як і я - були за кордоном. Не до вина.
Так що хвилювання даремні.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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