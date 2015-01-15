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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 102103104105106107>
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:sailed

... і чому трьоха, а не однуха, ну чи хоча би двуха?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:47

  Долярчик написав:sailed
... от ви повкладали в нерухомість...
... а не хотіли вкласти у виробництво/вирощування/торгівлю/послуги?


І досі хочу, взагалі здавати в оренду це ще те казіно - податки ніхто не платить щоб відбити вартість, виходить що ніхто відповідальності не несе. Що хочеш з тою хатою роби, хоч п'яний з цигаркою спи у ліжку, де потім шукати крайніх. Плюс ніхто не рахує, що треба кожні років 4-5 вкладатись в ремонт, бо коли живуть чужі люди, то вони не так бережно ставляться до вашого майна. А це теж витрати. Колись рахував за часів Коломойського, що на депозиті реально гроші було вигідніше тримати. Але зараз реалії інші, там теж ризиковано :)

Інша справа, що на щось інше (бізнес маю на увазі) треба час, якого поки що немає. Тому нехай поки що в бетоні гроші полежать, в одну з хат я і сам заїду поживу. Біля леополю по генплану має йти трамвай з сихова (по проспекту Вернардського). Ось коли його реально зроблять, думаю ціна за метри там суттєво підросте. Плюс інфраструтура вся добудується. Це якщо далі погіршення в країні не буде. А якщо буде - то гаплик всьому. Але ми тут не пани Акурти, по Турціям та Європам не маємо можливості ось так легко кататись, то маємо те що маємо, і працюємо з тим матеріалом, який є під руками :lol:
Востаннє редагувалось sailed в Суб 10 бер, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:50

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:sailed

... і чому трьоха, а не однуха, ну чи хоча би двуха?

Бо для себе взяв. Сорі, мабуть це трохи офтоп, бо тема гілки про Оренду. Але Якось ця гілка жива, цікаво було подискутувати, описати переваги, які я бачу в тому районі.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:53

.. всі чекають: "як Петрик П'яточкін слоненят рахував" (с)

...сьогодні, напевно, більшість форумчан не ляже спати, до-поки пан Акурт не напише свій твір/оповідання/навколосвітню мандрівку.......... довкола глобуса із пляшкою коньяка і кубинською сигарою :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:56

  sailed написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:sailed

... і чому трьоха, а не однуха, ну чи хоча би двуха?

Бо для себе взяв. Сорі, мабуть це трохи офтоп, бо тема гілки про Оренду. Але Якось ця гілка жива, цікаво було подискутувати, описати переваги, які я бачу в тому районі.

... ясно
а в Леополі? - теж для себе?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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sailed Трьоха для себе у Левах. А в Леополі під оренду скільки кімнат?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Sailed, здача 4 квартал? Розтермінування тільки до здачі?


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Pivasyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Леополь 1к. Сонячна, гарна, сухенька =)

Ось чекаю ще на БЦ біля іпподрому - щоб той райончик скоріше розбудовувався. Пан долярчик - придивіться до цього ЖК, мені здається це найоптимальніше місце по ціні/геолокації.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:00

я думав двуха......
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 10 бер, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:00

Страх Божий!
Вартувало мені у справах відлучитися... 10 сторінок наклапали пани... ніколи й почитати...

  Lambada написав:Там до лісу світло-газ треба тягнути мабуть

Ваша дружина 8 березня гарно відсвяткувала? з вином?
https://www.youtube.com/watch?v=xYk4aCkRrzs


Та є газ. Вже людей підключили - першого на 23 лютого...
Світло там давно є... Мене раз здивувало таке, я повертався із Польші... 18 січня 2017 року... ніч...
Щось була друга ночі - їду по трасі в напрямку Львова - раптом - ліс світиться... тобто з окружної - дорога у ліс - ліворуч від Фуджикури - стовби нові, світильники новомодні - не знаю, як правильно називаються - світлодіодні чи що...
Інтернет - по стовбах іде - оптіка...
Не повірете - я не очикував таке побачти - друга ночі - ліс - зимно - сніг - дорога як на свято - (!!!) - звернув та проїхав у середину...

Моя дружина не працює з дня народження останнього з моїх синів.
Все ОК. Перехрещуся...
До цього працювала в підрозділі групи Приват головним бухгалтером.
Так що політ нормальний.
На 8 Березня дружина - як і я - були за кордоном. Не до вина.
Так що хвилювання даремні.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 22:05, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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