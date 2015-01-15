Додано: Суб 10 бер, 2018 21:47

Долярчик написав: sailed

... от ви повкладали в нерухомість...

... а не хотіли вкласти у виробництво/вирощування/торгівлю/послуги? ... от ви повкладали в нерухомість...... а не хотіли вкласти у виробництво/вирощування/торгівлю/послуги?

І досі хочу, взагалі здавати в оренду це ще те казіно - податки ніхто не платить щоб відбити вартість, виходить що ніхто відповідальності не несе. Що хочеш з тою хатою роби, хоч п'яний з цигаркою спи у ліжку, де потім шукати крайніх. Плюс ніхто не рахує, що треба кожні років 4-5 вкладатись в ремонт, бо коли живуть чужі люди, то вони не так бережно ставляться до вашого майна. А це теж витрати. Колись рахував за часів Коломойського, що на депозиті реально гроші було вигідніше тримати. Але зараз реалії інші, там теж ризикованоІнша справа, що на щось інше (бізнес маю на увазі) треба час, якого поки що немає. Тому нехай поки що в бетоні гроші полежать, в одну з хат я і сам заїду поживу. Біля леополю по генплану має йти трамвай з сихова (по проспекту Вернардського). Ось коли його реально зроблять, думаю ціна за метри там суттєво підросте. Плюс інфраструтура вся добудується. Це якщо далі погіршення в країні не буде. А якщо буде - то гаплик всьому. Але ми тут не пани Акурти, по Турціям та Європам не маємо можливості ось так легко кататись, то маємо те що маємо, і працюємо з тим матеріалом, який є під руками