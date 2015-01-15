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Додано: Суб 10 бер, 2018 22:01
sailed що таке БЦ?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:04
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:05
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:06
ага, якщо з неї можна зробити двуху!
.. а план є?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:07
Так і є... Вздовж Іподрому буде побудований довжелезний бізнес-центр, не вище 5 поверхів...
Я ж казав людЯм, центр Львова переміщується на південь Львова... Не слухають... ШкодА...
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:08
sailed кАроче наш райончик на Стрийській перспективний... А я вагаюся між Еко і Креатором там.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:10
Так там вже однокімнатних немає.
І взагалі, нащо вам той Еко - будується я бачу що раза в два довше ніж поряд сусіди, ціна вище, дизайн з 2000х. Взагалі не розумію хто це там бере.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:10
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:13
еко - симпатичнішші будиночки ззовні і ближче(начебто) до основної траси...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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