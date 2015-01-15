RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107>
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:13

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:я думав двуха......

На Стрийській від Еко однушка є 72 кв. Прикольно... :)

ага, якщо з неї можна зробити двуху!
.. а план є?

Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24887
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:14

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:sailed кАроче наш райончик на Стрийській перспективний... :) А я вагаюся між Еко і Креатором там.

еко - симпатичнішші будиночки ззовні і ближче(начебто) до основної траси...

Кавуньчик і свиний хрящик... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24887
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:14

  Козак-характерник написав:sailed кАроче наш райончик на Стрийській перспективний... :) А я вагаюся між Еко і Креатором там.


Я би не брав не те не те. Але не буду нав'язувати свою думку - бо вже виглядаю як менеджер з продажів :)

Доречі, в жодному ЖК не бачив адекватних менеджерів. Я так розумію, що процентів з продажів вони не отримують, продати щось зовсім не зацікавлені, всі з кислими мінами, в мене аж бомбить коли доводиться мати з ними справу. А тут ще пишуть що новобудов вже достатньо. Не вірю. Коли вже ринок насититься, то почнуть вкладатись в менеджерів, щоб вони працювати почали, а не сиділи перед компами як на поминках.
sailed
 
Повідомлень: 278
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:15

  sailed написав:
  Долярчик написав:я думав двуха......

На Стрийській від Еко однушка є 72 кв. Прикольно... :)

ага, якщо з неї можна зробити двуху!
.. а план є?[/quote]

Так там вже однокімнатних немає.
І взагалі, нащо вам той Еко - будується я бачу що раза в два довше ніж поряд сусіди, ціна вище, дизайн з 2000х. Взагалі не розумію хто це там бере.[/quote]
===

які саме?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 19.10.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:16

Це проста річ.
Як в онкоклініці треба у гардеробшиці питати про перспективу діагноза у хворого, так і в простих роботяг Львова треба питати про якість будівництва та перспективу його.
Не у сейлорів язикатих, а просто так - у звичайного робітника.
Пригостити цигаркою і спитати: завалится чи ні?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 12.02.09
Подякував: 132 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:17

  Козак-характерник написав:Зображення


Ще раз пишу - подивіться на Лунь - всі 1к розпродані вже давно. Що ви обсуждаєте?)
sailed
 
Повідомлень: 278
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:18

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:[quote=" думав двуха......

На Стрийській від Еко однушка є 72 кв. Прикольно... :)

ага, якщо з неї можна зробити двуху!
.. а план є?

Зображення[/quote]
... ооооооо, то би на Київській гілці забракували! - із-за непотрібного величезного "ламаного" коридрру! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 19.10.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:19

sailed на лунь не дивіться. На сайті їх періодично викидають хати. Оця однуха в продажі на момент.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24887
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:20

  Долярчик написав:які саме?

Ну я тут Леопольтаун розхвалюю. Але все це, мабуть, "вкусовщіна".
sailed
 
Повідомлень: 278
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:20

  Козак-характерник написав:sailed на лунь не дивіться. На сайті їх періодично викидають хати. Оця однуха в продажі на момент.


Поняв. Буду знати.
sailed
 
Повідомлень: 278
З нами з: 24.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2804 385935
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 12:33
sinus
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15641
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9685)
11.03.2018 02:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.