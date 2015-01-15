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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:13
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:14
Кавуньчик і свиний хрящик...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:14
Я би не брав не те не те. Але не буду нав'язувати свою думку - бо вже виглядаю як менеджер з продажів
Доречі, в жодному ЖК не бачив адекватних менеджерів. Я так розумію, що процентів з продажів вони не отримують, продати щось зовсім не зацікавлені, всі з кислими мінами, в мене аж бомбить коли доводиться мати з ними справу. А тут ще пишуть що новобудов вже достатньо. Не вірю. Коли вже ринок насититься, то почнуть вкладатись в менеджерів, щоб вони працювати почали, а не сиділи перед компами як на поминках.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:15
ага, якщо з неї можна зробити двуху!
.. а план є?[/quote]
Так там вже однокімнатних немає.
І взагалі, нащо вам той Еко - будується я бачу що раза в два довше ніж поряд сусіди, ціна вище, дизайн з 2000х. Взагалі не розумію хто це там бере.[/quote]
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які саме?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:16
Це проста річ.
Як в онкоклініці треба у гардеробшиці питати про перспективу діагноза у хворого, так і в простих роботяг Львова треба питати про якість будівництва та перспективу його.
Не у сейлорів язикатих, а просто так - у звичайного робітника.
Пригостити цигаркою і спитати: завалится чи ні?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:17
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:18
... ооооооо, то би на Київській гілці забракували! - із-за непотрібного величезного "ламаного" коридрру!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:19
sailed на лунь не дивіться. На сайті їх періодично викидають хати. Оця однуха в продажі на момент.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:20
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:20
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