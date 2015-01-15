Додано: Суб 10 бер, 2018 22:19

sailed на лунь не дивіться. На сайті їх періодично викидають хати. Оця однуха в продажі на момент.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!