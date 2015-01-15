Чому?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:21
Чому?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:24
Я для себе беру, а не на оренду. Трошки ізисків хочу...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:26
... про менеджерів:
.. зайдіть у ВП Авалон! - там панянки-цукерочки зразу посміхаються, тільки-но переступаєте поріг! - пропонують каву... чай... себе.... ой, вибачте, себе вони, нажаль, не пропонують ..... але, столики там зі скла, темнувато-прозорі і..... вільно-невільно дивишся на їхні..... колінка
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:28
Така активна гілка, що не все встигаю читати...
Мій хід - як просили:
- отримав 150 штук зелених . Правда.
- Гріється на сонечку, Правда.
- думає вже котрий день: як потратити ті 150 штук. Неправда. Я СПОЧАТКУ все порахував і вирішив про таке: нашо мені заробляти з квартири по 300 долярів на місяць, якшо я можу їх заробляти - і заробляю - за день? Все вивів через SWIFT.
- інвестувати у Ваш бізнес, Вже неможливо. Я голий і босий, як жебрак, все інвестовано на сьогодні...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:29
Я на це дивлюсь так, якщо радянськи панельки досі живі, і навіть "в ціні", то не вірю що зараз можна збудувати гірше. Тому звичайний робітник звичайно може багато чого наговорити, але я би на це не звертав уваги. Дійсно, є треш, коли цегляна кладка на балконі від вітру випадає (було недавно таке з об'єктом від Ірокс), але більш менш всі якось будують, здають, вселяються люди, живуть, радіють, займаються коханням, народжують дітей. Бо якщо почати розпитувати всі деталі по новобудовам, то взагалі перехочеться щось купувати. Так і проживешь в засцяному під'їзді з непрацюючим ліфтом
Востаннє редагувалось sailed в Суб 10 бер, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:29
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ось, доречі, ще про оренду. Ніякий це не пасивний прибуток. Це ризик та сиві волосся. Так, чисто якщо треба хату притримати поки діти не стали повнолітніми та не захотіли з'їхати від батьків. Якби в нас це працювало як в Європі, все по закону, контракти, штрафні санкції вразі недотримання вимог та інше, тоді я би ще міг це розглядати як бізнес. А в Україні це будеш робити на свій страх і ризик. Краще вже комерцію якусь придбати і здавати бізнесу. Так, платити податки, але там хоч якісь є гарантії.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:42
Лягайте вже... мені трохе ліньки...
Коньяку немає...
Кубинської сигари зроду не було...
Бокал Шардоне Преміум із жінкою випив: сидячі в кріслі на балконі...
Тепло. Гарно...
Жінка лається, що я оці дурниці читаю...
Кидаю читати...
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:56
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