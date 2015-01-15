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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:21

  sailed написав:Я би не брав не те не те. Але не буду нав'язувати свою думку - бо вже виглядаю як менеджер з продажів :)

Чому?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:24

  Долярчик написав:... ооооооо, то би на Київській гілці забракували! - із-за непотрібного величезного "ламаного" коридрру! :mrgreen:

Я для себе беру, а не на оренду. Трошки ізисків хочу... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:26

  sailed написав:
  Козак-характерник написав:sailed кАроче наш райончик на Стрийській перспективний... :) А я вагаюся між Еко і Креатором там.


Я би не брав не те не те. Але не буду нав'язувати свою думку - бо вже виглядаю як менеджер з продажів :)

Доречі, в жодному ЖК не бачив адекватних менеджерів. Я так розумію, що процентів з продажів вони не отримують, продати щось зовсім не зацікавлені, всі з кислими мінами, в мене аж бомбить коли доводиться мати з ними справу. А тут ще пишуть що новобудов вже достатньо. Не вірю. Коли вже ринок насититься, то почнуть вкладатись в менеджерів, щоб вони працювати почали, а не сиділи перед компами як на поминках.

... про менеджерів:
.. зайдіть у ВП Авалон! - там панянки-цукерочки зразу посміхаються, тільки-но переступаєте поріг! - пропонують каву... чай... себе.... ой, вибачте, себе вони, нажаль, не пропонують :mrgreen:..... але, столики там зі скла, темнувато-прозорі і..... вільно-невільно дивишся на їхні..... колінка :oops: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:28

Така активна гілка, що не все встигаю читати...
  Долярчик написав:От пан akurt продав всю нерухомість у Львові, отримав 150 штук зелених і не лишив їх в порожній хаті, а поїхав в офшор платити податки. Гріється на сонечку, і думає вже котрий день: як потратити ті 150 штук.
Долярчик - та запропонуйте пану akurty [b]інвестувати у Ваш бізнес, [/b]чи якось пів-на-пів, чи запропонуйте вигуляти його бідолашного собаку, чи проконтролювати робітників, які обраховують, чи просто за рекламу тут, на "вашій" гілці, чи продати трохи того стрийського паркету. Та людина хоче потратити гроші!
За ідею не дякуйте! Мені вистачить вишневої настоянки.
п. с.... пане Акурт - ваш хід!(і теж чекаємо на відео!) :D


Мій хід - як просили:
- отримав 150 штук зелених . Правда.
- Гріється на сонечку, Правда.
- думає вже котрий день: як потратити ті 150 штук. Неправда. Я СПОЧАТКУ все порахував і вирішив про таке: нашо мені заробляти з квартири по 300 долярів на місяць, якшо я можу їх заробляти - і заробляю - за день? Все вивів через SWIFT.
- інвестувати у Ваш бізнес, Вже неможливо. Я голий і босий, як жебрак, все інвестовано на сьогодні...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:29

  akurt написав:Це проста річ.
Як в онкоклініці треба у гардеробшиці питати про перспективу діагноза у хворого, так і в простих роботяг Львова треба питати про якість будівництва та перспективу його.
Не у сейлорів язикатих, а просто так - у звичайного робітника.
Пригостити цигаркою і спитати: завалится чи ні?


Я на це дивлюсь так, якщо радянськи панельки досі живі, і навіть "в ціні", то не вірю що зараз можна збудувати гірше. Тому звичайний робітник звичайно може багато чого наговорити, але я би на це не звертав уваги. Дійсно, є треш, коли цегляна кладка на балконі від вітру випадає (було недавно таке з об'єктом від Ірокс), але більш менш всі якось будують, здають, вселяються люди, живуть, радіють, займаються коханням, народжують дітей. Бо якщо почати розпитувати всі деталі по новобудовам, то взагалі перехочеться щось купувати. Так і проживешь в засцяному під'їзді з непрацюючим ліфтом :lol:

Зображення
Востаннє редагувалось sailed в Суб 10 бер, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:29

  Долярчик написав: але, столики ьам зі скла темнувато-прозорі і..... вільно-невільно диіишся на їхні..... колінка :oops: :D

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ось, доречі, ще про оренду. Ніякий це не пасивний прибуток. Це ризик та сиві волосся. Так, чисто якщо треба хату притримати поки діти не стали повнолітніми та не захотіли з'їхати від батьків. Якби в нас це працювало як в Європі, все по закону, контракти, штрафні санкції вразі недотримання вимог та інше, тоді я би ще міг це розглядати як бізнес. А в Україні це будеш робити на свій страх і ризик. Краще вже комерцію якусь придбати і здавати бізнесу. Так, платити податки, але там хоч якісь є гарантії.

sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:42

  Долярчик написав:...сьогодні, напевно, більшість форумчан не ляже спати, до-поки пан Акурт не напише свій твір/оповідання/навколосвітню мандрівку.......... довкола глобуса із пляшкою коньяка і кубинською сигарою :mrgreen:



Лягайте вже... мені трохе ліньки...
Коньяку немає...
Кубинської сигари зроду не було...
Бокал Шардоне Преміум із жінкою випив: сидячі в кріслі на балконі...
Тепло. Гарно...
Жінка лається, що я оці дурниці читаю...
Кидаю читати...
akurt
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