Додано: Нед 11 бер, 2018 09:12

Frant діло говОрить.

Все так і є.



Тут два шляхи "порятунку":

Перший . Ретельно відбирати орендаря. Не брати першого-ліпшого. Десь на сторінці 50 цієї гілки є копія "Інструкції для орендодавція" - я її скопіював на київській гілці. Там дуже все ретельно розписано. В мене є друг Володя - той майстер відбирати орендарів.



(Примітка: способ 24 отримання пасивного прибутка. Цей спосіб апробовано та запропоновано моїм товаришем Володимиром. Він шукає для орендодавців орендарів. Знайшов - отримав одноразову премію у 50 відсотків орендної плати - наприклад, 0,5х10 000= 5 000 гривень. Далі він пропонує оредодавцю взяти квартиру "на обслуговування". Тобто слідкувати за порядком, оплатою, вірішувати технічні проблеми. Плата - 5 відсотків від суми оренди. Маємо: 5%*10 000=500 гривень Сума мала, скажете? На сьогодні у Володимира 10 (десять) клієнтів. Маємо: 10х500=5 000 на місяць. Скажете, мало? Ну-ну... Володимир на днях відправляє доню в Брюссель - я йому допомогав квитки брати на потяг до Пшемисля (550 гривень, потім на автобус до Кракова (18 злотіх - дурня), потім на літак до Брюсселя - Ryanair - 72 злотих - дурня). Спосіб здається не зовсім пасивним, але це не так, оскільки Володимир сам ретельно відібрав орендаря, то робити там зовсім нічого не треба, першого числа кожного місяця він ОСОБИСТО обходить всіх клієнтів, записує показники лічильників та збирає готівку. Готівку через банк переводить орендодавцю. Вся робота. ОДИН день на місяць. Має 1/4 місячного прибутку Долярчика за 1 (один) день.)



Так ось: В мене є друг Володя - той майстер відбирати орендарів. Він навіть на туфлі дивиться орендаря, ретельно аналізує, на якій автівці приїхав. У бесіді акуратно виясняє, чим займається, ким працює. Робить висновок про платежоспроможність. Дає остаточну пораду орендодавцю. Справу вирішено! Це - майстерність!



Другий . Не треба виставляти квратиру в оренду ДЕШЕВО. Треба - дорого. На дорогу квартиру не піде ніщеброд. Це ніщеброди псують, бо на мали можливості заробити на щось путнє.

Клієнт на ДОРОГО завжди знайдеться. Але людина з тих, хто має гроші - веде себе по-іншому. Якщо хочете - веде себе "дорого"!

Звісно, на "дорого" не піде кліент у панельку на Науковій, там підуть на 4 000 гривень, не більше.

Панельку на Науковій треба було вчасно продавати, дзвоники про те дзвонили ще в році 2014...