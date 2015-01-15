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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109>
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:12

Frant діло говОрить.
Все так і є.

Тут два шляхи "порятунку":
Перший. Ретельно відбирати орендаря. Не брати першого-ліпшого. Десь на сторінці 50 цієї гілки є копія "Інструкції для орендодавція" - я її скопіював на київській гілці. Там дуже все ретельно розписано. В мене є друг Володя - той майстер відбирати орендарів.

(Примітка: способ 24 отримання пасивного прибутка. Цей спосіб апробовано та запропоновано моїм товаришем Володимиром. Він шукає для орендодавців орендарів. Знайшов - отримав одноразову премію у 50 відсотків орендної плати - наприклад, 0,5х10 000= 5 000 гривень. Далі він пропонує оредодавцю взяти квартиру "на обслуговування". Тобто слідкувати за порядком, оплатою, вірішувати технічні проблеми. Плата - 5 відсотків від суми оренди. Маємо: 5%*10 000=500 гривень Сума мала, скажете? На сьогодні у Володимира 10 (десять) клієнтів. Маємо: 10х500=5 000 на місяць. Скажете, мало? Ну-ну... Володимир на днях відправляє доню в Брюссель - я йому допомогав квитки брати на потяг до Пшемисля (550 гривень, потім на автобус до Кракова (18 злотіх - дурня), потім на літак до Брюсселя - Ryanair - 72 злотих - дурня). Спосіб здається не зовсім пасивним, але це не так, оскільки Володимир сам ретельно відібрав орендаря, то робити там зовсім нічого не треба, першого числа кожного місяця він ОСОБИСТО обходить всіх клієнтів, записує показники лічильників та збирає готівку. Готівку через банк переводить орендодавцю. Дуже ретельно прописаний Договір оренди. там є цікавий пункт: в разі просрочки оплати за оренду саме 10-го числа місяця - пеня в розмірі 3,3 (!!!) відсотка орендної плати за день просрочки!!!! Ну, порахуйте, скільки виходить навіть при розтермінуванні оплати на тиждень? Хі-хі-хі! Вся робота. ОДИН день на місяць. Має 1/4 місячного прибутку Долярчика за 1 (один) день.)

Так ось: В мене є друг Володя - той майстер відбирати орендарів. Він навіть на туфлі дивиться орендаря, ретельно аналізує, на якій автівці приїхав. У бесіді акуратно виясняє, чим займається, ким працює. Робить висновок про платежоспроможність. Дає остаточну пораду орендодавцю. Справу вирішено! Це - майстерність!

Другий. Не треба виставляти квартиру в оренду ДЕШЕВО. Треба - дорого. На дорогу квартиру не піде ніщєброд (вибачайте за італійський термін). Це ніщєброди псують, бо не мали можливості заробити на щось путнє.
Клієнт на ДОРОГО завжди знайдеться. Але людина з тих, хто має гроші - веде себе по-іншому. Якщо хочете - веде себе "дорого"!
Звісно, на "дорого" не піде клієнт у панельку на Науковій, там підуть на 4 000 гривень, не більше.
Панельку на Науковій треба було вчасно продавати, дзвоники про те дзвонили ще в році 2014...
А враховуючи, що центр бізнес-життя у Львові поступово перемішується на південь, до майбутнього новітнього Бізнес-центра вздовж Стрийської, то ніщебродам - ніщебродові панельки на Науковій та на Сихові, марномислячим - марноміслячі недобудови у "ближньому центрі", а делекоглядним - дорогі орендарі на півдні...

P.S. Я нічого не рекламую, бо вже не маю бізнес-інтересів у Львові. Не продаю, і не планую в найближчі 100 років продавати хатинку у Львові (це просто нагадування для занадто вумних).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:45

Пан Акурт - добрий теоретик з усього-всього-всього.))) Дорогі ремонти орендних квартир робити невигідно, і простой цього сектору добрячий. Я взагалі не рекомендую своім знайомим вкладати гроші в житлову укро-нерухомість. Ми ще не на дні. Далеко ще до дна, мінімум 2-3 роки.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:51

може забудовник СПЕЦІАЛЬНО вказує спочатку меншу квадратуру?

...ну, нарешті, з вчорашнього вечора, ця гілочка побачила свій профіль! :mrgreen:

...так-от, мене ще цікавить таке: чи часто забудовники "збільшують" ваші м2 при здачі квартири?(при їх перемірянні)
...бо в договорі ЧІТКО прописано, що маю ДОПЛАТИТИ за "зайві" м2, які будуть не співпадати з тими, що вказані в договорі! :roll:
...наскільки часто таке трапляється і ГОЛОВНЕ, по якій ціні вони будуть рахувати оті "зайві" м2? :?

п. с.... зверніть увагу на назву мого поста :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:51

В мене і практика - повірте - не погана...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:24

В мене і практика - повірте - не погана...

ЛЬВІВСЬКО-ПІВДЕННА ЛЮБОФФ

(роздуми після утрішньої філіжанки кави та жмені свіжої полуниці на недільний Breakfest)

Весна... березень... тепло... сонечко... відкриваю очі - ще не встаю з кроваті - і перше, що бачу у відкрите на "провітрювання" вікно - гори... відразу все знаю, бо над горами бачу голубе небо, і сонце, яке осяює гори...
Поки варю каву, згадуються слова поета:

От страсти у мужчины кровь бурлила.
И женщина с улыбкой на устах
Сказала, что себя бы разрешила
Поцеловать, но только в двух местах.

О, мужики, святая простота!
Он к женщине придвинулся поближе
И попросил быстрей назвать места.
Она сказала: - В Риме и Париже!

Каву випив. До речі - я знаю, будете лаятися - споживаю тільки "Каву зі Львова" навіть тут. Жінка вже підсовує тарілочку помитої полуниці. Полуниця цієї весни вродила добряче. Ціна? Ціна звичайна, 21 (двадціять одна) гривня кіло... Кушаю... смачно...
Зображення

Вам хочеться "клубнічку"?
Зараз буде...
Смакую полуницю і думаю: де ж мої 17 років?
Ну, особисто мої на проспекті (назву видалено) у місті (назву видалено) біля першого поверху хрущьовки - через вікно до трьошки і залазів у 3-кімнатну квартиру (номер квартири видалено)... Камінчик кидав у шибку... один кинув... два... три... молодий був,
більше трьох не кидав...
Чесно кажу, три.
А в наші часи 17 років де?
А ось де: по сусідству.
Що хоче хлопець у 17 років?
Звісно, що...

Де та дівчинка, що може забезпечити?
Звісно де - у Львові.

Де ті батьки, що на цей момент мають доню років 16?
Звісно де - у Львові...

Так ось. Спосіб 25 отримання пасивного доходу.
(він не зовсім "пасивний"- більше навіть гіперактивний - але в тому і й прихована "Прєлєсть")
Спочатку дивимося ось цей кліп (увага, дивитися обв'язково. І обв'язково натискати кнопочку "Сподобалося" - інакше спосіб не спрацює та пасивного доходу - точно вам кАжу - не отримаєте)!
Дивимося!

Ну, подивилися? "Дякую" поставили?
От і добре! Поздоровляю! Я вас заніс у список потенційних (наголошую "Потенційних") оримувачів пасивного доходу.

Тепер розкриваю карти.
А) Назву пісні - Cemre - не знайдете в словнику українсько-турецькому. Слово "жаргонне", але гарне, по-львіськи сказали б "кобіта".

Б) Хто співак? Відомо хто - мій сусід по будинку. Квартири - поруч. Разом вигулюємо собачку. Поп-співак. Дуже знаменитий. Часто запрошують на корпоративи (це я натякаю). Ну, ви праві, тут писали на форумі, треба вміти вибирати сусідів.

В) Чи має співак щось за душею? За душею - ні. А ось автосалон в Стамбулі - да.

В) Що ще має? Гарного та корисного? Має сина. 17 років. Єдиний син (це я натякаю).

Г) про що саме у цю неділю зранку думав син співака, лежачі ще у кроваті? Про те саме, про що і я, залзіючи у вікно квартири першого поверха хрущовки (це я натякаю).

Д) Чи вірно я вибрав сусіда? Безперечно, не вірно, у гарного сусіди була б донька. Нехай і 17 років. Тут моя помилка... Чи батька того сина.... А, згадав, з точки зору біології - батька того сина. Ну, що поробиш... Прийдеться комусь із форумчан віддати...

P.S. Найпрестижніше у Турціі - оженитися легіню з Анталї на дівчині з України (це я вже не натякаю).
Ой, з'їм полуниці ще... смачна...
Та піду вигуляю собачку - сусіда гукає...
Примітка: Батькам доні 16 років, що мріє навчатися у Стрийському коледжі, що стоіть на трасі "Київ-Чоп", прохання не турбувати.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

у вас не всё потеряно! то что сосед не девочка - не беда. Вы настолько продвинутый что легко воспримете новость об отношениях "мальчик - мальчик". Ну может лишнюю бутылочку Бескиди выпьете, закусывая клубничкой :) Главное же деньги? Точнее автосалон. Да и сват-певец ртом - тоже неплохо.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Я взагалі не рекомендую своім знайомим вкладати гроші в житлову укро-нерухомість. Ми ще не на дні. Далеко ще до дна, мінімум 2-3 роки

...то тоді вигідно інвестувати в котловани НАДІЙНОГО забудовника з подачою ГОТОВОГО через 2-3р! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:56

  big539 написав:у вас не всё потеряно! то что сосед не девочка - не беда. Вы настолько продвинутый что легко воспримете новость об отношениях "мальчик - мальчик". Ну может лишнюю бутылочку Бескиди выпьете, закусывая клубничкой :) Главное же деньги? Точнее автосалон. Да и сват-певец ртом - тоже неплохо.

Біг, по моєму, крім коньячно-клубнічного флуду і слізних прохань про поради "як заробити мільйон на рівному місці" - тут немає нічого цікавого. Скільки я не переглядаю зміст - нічого нового. Абсолютно нічого)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:24

То поділіться НОВИМ.
Дуже просимо.
Не відказуйте нам,
пересічним жебракам.
Дуже просимо.


  Долярчик написав:...ну, нарешті, з вчорашнього вечора, ця гілочка побачила свій профіль! :mrgreen:

...так-от, мене ще цікавить таке: чи часто забудовники "збільшують" ваші м2 при здачі квартири?(при їх перемірянні)
...бо в договорі ЧІТКО прописано, що маю ДОПЛАТИТИ за "зайві" м2, які будуть не співпадати з тими, що вказані в договорі! :roll:
...наскільки часто таке трапляється і ГОЛОВНЕ, по якій ціні вони будуть рахувати оті "зайві" м2? :?

п. с.... зверніть увагу на назву мого поста :wink:


Переміряють при підготовці Технічного паспорта на квартиру.
Нічого страшного: за моїми спостереженнями +- 1 кв. метр. Частіше +-0,5 квадрата.
Доплата за ціною первинною.
Так що немає чого боятися.

Пани Франт і біг п'ятсот триста якийсь!
Дуже просимо новеньке. Чекаємо.
Не соромтесь... діліться... Нове - це як новеньке яблучко спокуси...
Так і хочеться спокуситися...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:40

Квіти Львова

Приклад хати... :)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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