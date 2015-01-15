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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:42

успіх приходить туди, де ним вміють ділитись!!!

  akurt написав:То поділіться НОВИМ.
Дуже просимо.
Не відказуйте нам,
пересічним жебракам.
Дуже просимо.


  Долярчик написав:...ну, нарешті, з вчорашнього вечора, ця гілочка побачила свій профіль! :mr

...так-от, мене ще цікавить таке: чи часто забудовники "збільшують" ваші м2 при здачі квартири?(при їх перемірянні)
...бо в договорі ЧІТКО прописано, що маю ДОПЛАТИТИ за "зайві" м2, які будуть не співпадати з тими, що вказані в договорі!
...наскільки часто таке трапляється і ГОЛОВНЕ, по якій ціні вони будуть рахувати оті "зайві" м2? :?

п. с.... зверніть увагу на назву мого поста :wink:


Переміряють при підготовці Технічного паспорта на квартиру.
Нічого страшного: за моїми спостереженнями +- 1 кв. метр. Частіше +-0,5 квадрата.
Доплата за ціною первинною
.
Так що немає чого боятися.

Пани Франт і біг п'ятсот триста якийсь!
Дуже просимо новеньке. Чекаємо.
Не соромтесь... діліться... Нове - це як новеньке яблучко спокуси...
Так і хочеться спокуситися...

1) за первинною - тобто, по тій ціні, що в мене вказана у договорі за м2?
2) і так, дійсно, нехай ті пани НЕ КРЕМПУЮТЬСЯ(і не набивають собі ціну), а сміливо розкажуть, як заробити НЕ МІЛЬЙОН, а хоча б 20тис.грн/міс. працюючи 2-3дні в тиждень!

п. с...... і нехай не говорять дурниць про "платну інформацію", бо ТУТ ЛОХІВ - НЕМА!!! :mrgreen: .......максимум, якщо йдеться про "серйозну справу" (на мільйони), то оформляється договір, де вказують %%, які будуть отримувати з "тої справи" інвестор і той, що "розказав детально ідею"!-якщо, звичайно, та ідея "не накриється мідним тазом" :mrgreen:
....а так, як в нас тут "дитячий лєпіт" про якихось НЕЩАСНИХ пару тисяч гривень, то ми тут просто ДРУЖНЬО ділимось ідеями/успіхами/поразками/жартами БЕЗКОШТОВНО!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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