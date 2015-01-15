akurt написав:То поділіться НОВИМ.
Дуже просимо.
Не відказуйте нам,
пересічним жебракам.
Дуже просимо.Долярчик написав:...ну, нарешті, з вчорашнього вечора, ця гілочка побачила свій профіль! :mr
...так-от, мене ще цікавить таке: чи часто забудовники "збільшують" ваші м2 при здачі квартири?(при їх перемірянні)
...бо в договорі ЧІТКО прописано, що маю ДОПЛАТИТИ за "зайві" м2, які будуть не співпадати з тими, що вказані в договорі!
...наскільки часто таке трапляється і ГОЛОВНЕ, по якій ціні вони будуть рахувати оті "зайві" м2?
п. с.... зверніть увагу на назву мого поста
Переміряють при підготовці Технічного паспорта на квартиру.
Нічого страшного: за моїми спостереженнями +- 1 кв. метр. Частіше +-0,5 квадрата..Доплата за ціною первинною
Так що немає чого боятися.
Пани Франт і біг п'ятсот триста якийсь!
Дуже просимо новеньке. Чекаємо.
Не соромтесь... діліться... Нове - це як новеньке яблучко спокуси...
Так і хочеться спокуситися...
1) за первинною - тобто, по тій ціні, що в мене вказана у договорі за м2?
2) і так, дійсно, нехай ті пани НЕ КРЕМПУЮТЬСЯ(і не набивають собі ціну), а сміливо розкажуть, як заробити НЕ МІЛЬЙОН, а хоча б 20тис.грн/міс. працюючи 2-3дні в тиждень!
п. с...... і нехай не говорять дурниць про "платну інформацію", бо ТУТ ЛОХІВ - НЕМА!!! .......максимум, якщо йдеться про "серйозну справу" (на мільйони), то оформляється договір, де вказують %%, які будуть отримувати з "тої справи" інвестор і той, що "розказав детально ідею"!-якщо, звичайно, та ідея "не накриється мідним тазом"
....а так, як в нас тут "дитячий лєпіт" про якихось НЕЩАСНИХ пару тисяч гривень, то ми тут просто ДРУЖНЬО ділимось ідеями/успіхами/поразками/жартами БЕЗКОШТОВНО!!!