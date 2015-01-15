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akurt написав:То поділіться НОВИМ. Дуже просимо. Не відказуйте нам, пересічним жебракам. Дуже просимо.
Долярчик написав:...ну, нарешті, з вчорашнього вечора, ця гілочка побачила свій профіль! :mr
...так-от, мене ще цікавить таке: чи часто забудовники "збільшують" ваші м2 при здачі квартири?(при їх перемірянні) ...бо в договорі ЧІТКО прописано, що маю ДОПЛАТИТИ за "зайві" м2, які будуть не співпадати з тими, що вказані в договорі! ...наскільки часто таке трапляється і ГОЛОВНЕ, по якій ціні вони будуть рахувати оті "зайві" м2?
п. с.... зверніть увагу на назву мого поста
Переміряють при підготовці Технічного паспорта на квартиру. Нічого страшного: за моїми спостереженнями +- 1 кв. метр. Частіше +-0,5 квадрата.
Доплата за ціною первинною
. Так що немає чого боятися. Пани Франт і біг п'ятсот триста якийсь! Дуже просимо новеньке. Чекаємо. Не соромтесь... діліться... Нове - це як новеньке яблучко спокуси... Так і хочеться спокуситися...
1) за первинною - тобто, по тій ціні, що в мене вказана у договорі за м2? 2) і так, дійсно, нехай ті пани НЕ КРЕМПУЮТЬСЯ(і не набивають собі ціну), а сміливо розкажуть, як заробити НЕ МІЛЬЙОН, а хоча б 20тис.грн/міс. працюючи 2-3дні в тиждень!
п. с...... і нехай не говорять дурниць про "платну інформацію", бо ТУТ ЛОХІВ - НЕМА!!! .......максимум, якщо йдеться про "серйозну справу" (на мільйони), то оформляється договір, де вказують %%, які будуть отримувати з "тої справи" інвестор і той, що "розказав детально ідею"!-якщо, звичайно, та ідея "не накриється мідним тазом" ....а так, як в нас тут "дитячий лєпіт" про якихось НЕЩАСНИХ пару тисяч гривень, то ми тут просто ДРУЖНЬО ділимось ідеями/успіхами/поразками/жартами БЕЗКОШТОВНО!!!
Долярчик написав:...так-от, мене ще цікавить таке: чи часто забудовники "збільшують" ваші м2 при здачі квартири?(при їх перемірянні) ...бо в договорі ЧІТКО прописано, що маю ДОПЛАТИТИ за "зайві" м2, які будуть не співпадати з тими, що вказані в договорі!
Майже завжди площа "збільшується", знаю вже три приклади у Львові, де площа виросла, в знайомой взагалі на 4 тис дол вийшло (але там дворівнева - тому і розбіжність велика). Вони трохи в шоці були, але стиснувши зуби - заплатили. Нічого не поробиш.
Ціна метра прив'язується до той ціни, за яку брали.
akurt написав:Другий. Не треба виставляти квартиру в оренду ДЕШЕВО. Треба - дорого. На дорогу квартиру не піде ніщєброд (вибачайте за італійський термін). Це ніщєброди псують, бо не мали можливості заробити на щось путнє.
Дуже хороша порада. Краще здати дорожче, або не здавати взагалі. Зазвичай так у бізнесі і працює - якщо клієнт хоче дешевше та на всьому економити - то від нього зазвичай тільки головна біль, бо починає прискіпуватись по всіх мілочах. Тут працює правило Паретто - не заробиш ти на тих клієнтах 80 відсотків свого доходу. Краще взагалі не зв'язуватись.
Останній раз мої приятелі вибирали на двушку з двох клієнтів - старт ціни 12 000.
Що інтересно - взяли перших по 11 000. А другі пішли в Нову оселю за 12 000. Перші пройшлися по квартирі - я особисто дивився - зроблена дуже гарно дизайнерські але реально не дуже дорого - майже не дивилися. Спитали: - 11 буде? - Буде! - Сіли в БМВ та поїхали за грошима.
Долярчик! Я за "однушку" доплачував 36 (тридцять шість) долярів, площа 45,5. Звісно, що дворівнева - інший хвасон буде. Ще й якщо туркмени будували... А як забудовник - узбек... то - да...
sailed написав: Зазвичай так у бізнесі і працює - якщо клієнт хоче дешевше та на всьому економити - то від нього зазвичай тільки головна біль, бо починає прискіпуватись по всіх мілочах. Тут працює правило Паретто - не заробиш ти на тих клієнтах 80 відсотків свого доходу. Краще взагалі не зв'язуватись.
Воно то правильно. Сам з таким у бізнесі багато разів стикався, що є певний тип людей з якими краще не звязуватися. Один клопіт. З часом їх починаєш розрізняти по манері спілкування/одягання етс. Я з такими роблю просто: якщо певна послуга кошутє нехай тисячу гривень я їм просто кажу: десять тисяч гривень. Торгу не буде. Немає грошей- проходьте мимо. Так набагато швидше та простіше ніж пояснювати їм чому я не хочу для них працювати. Але тут є питання, якщо розглядати однушки під оренду, які будують пачками, якщо бортувати клієнтів по признаку "не мій тип" та легко зкидувати пару тисяч гривень орендної плати то недовго дійти до стану: "досить батьку торгувати нічим здачі вже давати". Я-ж правий ?
akurt написав:Я за "однушку" доплачував 36 (тридцять шість) долярів, площа 45,5. Звісно, що дворівнева - інший хвасон буде. Ще й якщо туркмени будували... А як забудовник - узбек... то - да...
Гм. Не знаю що там у Львові, але у Києві є такий "чудовий" забудовник як Укрбуд. У них в нормі перельоти в 10%. Я в 2015-му коли долар скакав до 38 мало не вліз в їхній об'єкт. При плановій площі в 110м2 вийшли плюси по 10м2. За які треба платити по поточній ціні (не тій яка була 3 роки назад). Десять тисяч баксів на пустому місті. І пишуть що це у них на купі об'єктів такі приколи... Такщо будьте пильними. Львівські будівельники рано чи пізно "переймуть опит" по охмурянню довірливіх Инвешторів.
Я ж казав: "...якщо туркмени будували... А як забудовник - узбек... то - да..." У Львові мало, але є такі забудовники, які мають тільки якісних виконавців: - підлога така рівненька та горизонтальна - що відразу на неї можна укладати ламінат або укладати листи фанери березової та зверху - паркет. Я саме так зробив. Не рекламую, а рекомендую взяти паркет прямо в цеху в Стрию - в 2016 році мені укладання разом із материалами і роботою обійшовся в 1000 гривень квадрат, це при тому, що досточки довжиною 700 (!!!) мм. - стіни так витягнуті, що їх працівники тільки трохи шпаклюють під покраску... - під'зди кахелем якісно укладеним, пофарбовано все, освітлення включається та виключається автоматично, нерзевні перила. Ліфт польский, включили майже відразу... - перекриття поверхів - плити залізобетонні - а не заливали бетоном, як зараз цехи роблять під назвою "будинок" - у кожній плиті було зроблено отвори, щоби витікла вода від снігу, що міг бути у плитах. - стелю робили з гіпсокартону, щоби і плити не штукатурити, і дроти електрики сховати, і звукоізоляцію підвищити.
При такій якості робіт ось і вийшло, що доплата по техпаспорту - 36 долярів. На двокімнатних доплата була щось там за метр квадратний, чи менше. Не більше. На а там, де туркмени будували, то нашо ви там купували?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 бер, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
sailed написав: Зазвичай так у бізнесі і працює - якщо клієнт хоче дешевше та на всьому економити - то від нього зазвичай тільки головна біль, бо починає прискіпуватись по всіх мілочах. Тут працює правило Паретто - не заробиш ти на тих клієнтах 80 відсотків свого доходу. Краще взагалі не зв'язуватись.
Воно то правильно. Сам з таким у бізнесі багато разів стикався, що є певний тип людей з якими краще не звязуватися. Один клопіт. З часом їх починаєш розрізняти по манері спілкування/одягання етс. Я з такими роблю просто: якщо певна послуга кошутє нехай тисячу гривень я їм просто кажу: десять тисяч гривень. Торгу не буде. Немає грошей- проходьте мимо. Так набагато швидше та простіше ніж пояснювати їм чому я не хочу для них працювати. Але тут є питання, якщо розглядати однушки під оренду, які будують пачками, якщо бортувати клієнтів по признаку "не мій тип" та легко зкидувати пару тисяч гривень орендної плати то недовго дійти до стану: "досить батьку торгувати нічим здачі вже давати". Я-ж правий ?
Наконец-то дошло? Вообще-то я об этом с первой страницы писал,в отличии (от Дуже хитросделанних ). Хотя то комплимент,кто-то встречался или видел этого подростка,которого зовут Акурт? Я вам так скажу-вы не прошли социальный эксперимент, а у Акурта будет дипломная работа-как социум реагирует на бред!
sinus написав:Наконец-то дошло? Вообще-то я об этом с первой страницы писал,в отличии (от Дуже хитросделанних ). Хотя то комплимент,кто-то встречался или видел этого подростка,которого зовут Акурт? Я вам так скажу-вы не прошли социальный эксперимент, а у Акурта будет дипломная работа-как социум реагирует на бред!
Соціум реагує не брєд правильно. Вам однозначно треба до лікаря. Спробуйте, зараз є нові методи всілякі... Про всяк випадок, в мене є і наукові звання, і науковий ступінь, і нагороди державні. Цього у Вас однозначно і немає, і не буде. І це - правильно! Тому точно кажу, кваліфіковано: Вам однозначно треба до лікаря.
Нагадаю, що за вами - борг: - новеньке - грошовите - смачненьке - новітнє Перед госпіталізацією - кажуть - легше розповідати... Розказуйте. Чекаємо... Про те, що головний бізнес - мріяти по ночах заробити 1 000 (одну ) тисячу гривень на квадратному метрі однієї нещасної однушки Ви вже розповідали. Пропускайте. Давайте по темі гілки, Долярчик - топікстартер - просив дуже.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 бер, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:На а там, де туркмени будували, то нашо ви там купували?
Я-ж кажу: "мало не встряв". Насправді там така історя, що непоганий будинок, можна було брати. Курс нагадаю, летів просто нереально. В день коли стало 29 подзвонив у відділ продажу, сказали квартира є, приїздіть, підписуйте документи. Наступного ранку курс був вже 33 , у відділу продажу сказали: "вибачайте, надійшов наказ "Стоп"". Промовив про себе "всё что не делается-к лучшему". На тому все й скінчилося. Єдине про що жалкую -проходячи мимо обмінки з вивіскою "38" на той момент не скинув все що було по кишенях під 0.