Додано: Нед 11 бер, 2018 19:34

Я ж казав:

"...якщо туркмени будували... А як забудовник - узбек... то - да..."

У Львові мало, але є такі забудовники, які мають тільки якісних виконавців:

- підлога така рівненька та горизонтальна - що відразу на неї можна укладати ламінат або укладати листи фанери березової та зверху - паркет. Я саме так зробив. Не рекламую, а рекомендую взяти паркет прямо в цеху в Стрию - в 2016 році мені укладання разом із материалами і роботою обійшовся в 1000 гривень квадрат, це при тому, що досточки довжиною 700 (!!!) мм.

- стіни так витягнуті, що їх працівники тільки трохи шпаклюють під покраску...

- під'зди кахелем якісно укладеним, пофарбовано все, освітлення включається та виключається автоматично, нерзевні перила. Ліфт польский, включили майже відразу...

- перекриття поверхів - плити залізобетонні - а не заливали бетоном, як зараз цехи роблять під назвою "будинок" - у кожній плиті було зроблено отвори, щоби витікла вода від снігу, що міг бути у плитах.

- стелю робили з гіпсокартону, щоби і плити не штукатурити, і дроти електрики сховати, і звукоізоляцію підвищити.



При такій якості робіт ось і вийшло, що доплата по техпаспорту - 36 долярів.

На двокімнатних доплата була щось там за метр квадратний, чи менше. Не більше.

На а там, де туркмени будували, то нашо ви там купували?