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Долярчик написав:sinus ....ну дивіться, ми можемо пана Акурта ЛЕГКО перевірити: нехай завтра сфоткає себе на пляжі показуючи на одній руці три пальці, а на іншій чотири і під різним ракурсом - це б був би 100% доказ! як ідея? .....тільки ще питання, чи він погодиться!
Не смешите меня! Читайте мои сообщения выше и подумайте над ними или вы думаете я на этом форуме просто так? Или Акурт он же Дарий и т.д. тоже здесь просто так?
невірю! ....але ж моя ідея перевірки поставила б "всі крапки над і"! ....нехай таке фото завтра зробить.........і біля якоїсь турецької вивіски піднявши ногу і показуючи три-чотири пальці!
Пропустит мимо это сообщение,как будто вы его не писали или упадет на дурака,но никогда этого не сделает ибо такого человека не существует.
Долярчик написав:sinus ....доречі, Дарій не місцевий, але в квітні буде у Львові проїздом..............- навіть кинув мені в лічку свого моб номера..........типу можна зустрітись - пива попити(він проїздом з сім"єю буде!)
Долярчик написав:sinus ....доречі, Дарій не місцевий, але в квітні буде у Львові проїздом..............- навіть кинув мені в лічку свого моб номера..........типу можна зустрітись - пива попити(він проїздом з сім"єю буде!)
От тобі і доказ!
тобто? .....Дарій, мені ще майже місяць тому кинув свій номер!
Почитую тему, деколи цікаво. Але таке враження що казачок то засланий. Може бути звичайнісінька "морда" яка рекламує свій південний район, який є фактично пустирем. Ну і стрийський паркет. Але, зважаючи на "успішність" у всьому ... "впапуас і свєрху мастєр (с)", то якось це не вяжеться з логікою. Успішні люди, або ті хто "крутиться" не мають часу вийо..тись на форумах і щось когось вчити, причому робити це майже цілодобово, за будь-яких умов. То на "парковці" зі свого айфона, то після "проїзду" в Болгарію, то після лижного курорту, тощо. Людина, яка дійсно чогось досягла, не буде понтуватись на якихось форумах, витрачаючи свій час, бо вона точно знає що таке час, і що його не варто витрачати на порожнє.
the_cooljames написав:Почитую тему, деколи цікаво. Але таке враження що казачок то засланий. Може бути звичайнісінька "морда" яка рекламує свій південний район, який є фактично пустирем. Ну і стрийський паркет. Але, зважаючи на "успішність" у всьому ... "впапуас і свєрху мастєр (с)", то якось це не вяжеться з логікою. Успішні люди, або ті хто "крутиться" не мають часу вийо..тись на форумах і щось когось вчити, причому робити це майже цілодобово, за будь-яких умов. То на "парковці" зі свого айфона, то після "проїзду" в Болгарію, то після лижного курорту, тощо. Людина, яка дійсно чогось досягла, не буде понтуватись на якихось форумах, витрачаючи свій час, бо вона точно знає що таке час, і що його не варто витрачати на порожнє.
Ну я про те ж і казав всі попередні серії, а поки пан Акурт вигулює свій образ-Дарій пише на валютной ветке))) А заробляє цей образ тут! І я б не втручався,але моя праця у тому,щоб це виявляти!
... пане Акурт, я Вам вірю на 90%, а от тут панство ДУУУУУЖЕ засумнівалось! .... то може Вам неважко буде завтра зранку зробити два-три таких фото, про які я написав вище? ...нажаль, Ваша відмова і мою ВІРУ ДУУУУУЖЕ СИЛЬНО ПОХИТНЕ!!! .... тож, сподіваюсь на Ваше розуміння!!! Дякую!
Мені здається що і вічнозелений - такий самий засланий казачок. Таких можна зустріти на львівпорті в рекламі великої британії. Маю підозру що щось та й придумають, для підтвердження акаунта "успішного" бізнесмена. Та й переслідуючи намагання і далі рекламувати своє ГВНО (грівни в воздух на отшибє) біля автовокзалу тощо, можуть за декілька зелених зарішати будь-яке фото в будь-якій позі. Ну-ну