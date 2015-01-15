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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114115116>
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:27

  Долярчик написав:
  sinus написав:
  Долярчик написав:sinus
....ну дивіться, ми можемо пана Акурта ЛЕГКО перевірити: нехай завтра сфоткає себе на пляжі показуючи на одній руці три пальці, а на іншій чотири і під різним ракурсом - це б був би 100% доказ!
як ідея? :idea:
.....тільки ще питання, чи він погодиться! :roll:

Не смешите меня! Читайте мои сообщения выше и подумайте над ними или вы думаете я на этом форуме просто так? Или Акурт он же Дарий и т.д. тоже здесь просто так?

невірю!
....але ж моя ідея перевірки поставила б "всі крапки над і"!
....нехай таке фото завтра зробить.........і біля якоїсь турецької вивіски піднявши ногу і показуючи три-чотири пальці!

Пропустит мимо это сообщение,как будто вы его не писали или упадет на дурака,но никогда этого не сделает ибо такого человека не существует.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:30

  Долярчик написав:sinus
....доречі, Дарій не місцевий, але в квітні буде у Львові проїздом..............- навіть кинув мені в лічку свого моб номера..........типу можна зустрітись - пива попити(він проїздом з сім"єю буде!)

От тобі і доказ!
sinus
 
Повідомлень: 151
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:32

  sinus написав:
  Долярчик написав:sinus
....доречі, Дарій не місцевий, але в квітні буде у Львові проїздом..............- навіть кинув мені в лічку свого моб номера..........типу можна зустрітись - пива попити(він проїздом з сім"єю буде!)

От тобі і доказ!

тобто? :shock: :shock: .....Дарій, мені ще майже місяць тому кинув свій номер!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:Пропустит мимо это сообщение,как будто вы его не писали или упадет на дурака,но никогда этого не сделает ибо такого человека не существует.

:shock: :shock:
....ну ви мене "завели!" - я вже й сам ДУЖЕ хочу побачити таке фото з паном Акуртом, про яке писав вище!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Почитую тему, деколи цікаво. Але таке враження що казачок то засланий. Може бути звичайнісінька "морда" яка рекламує свій південний район, який є фактично пустирем. Ну і стрийський паркет. Але, зважаючи на "успішність" у всьому ... "впапуас і свєрху мастєр (с)", то якось це не вяжеться з логікою. Успішні люди, або ті хто "крутиться" не мають часу вийо..тись на форумах і щось когось вчити, причому робити це майже цілодобово, за будь-яких умов. То на "парковці" зі свого айфона, то після "проїзду" в Болгарію, то після лижного курорту, тощо. Людина, яка дійсно чогось досягла, не буде понтуватись на якихось форумах, витрачаючи свій час, бо вона точно знає що таке час, і що його не варто витрачати на порожнє.
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Блін, це як той серіал, і я пропустив пару серій і нічого тепер не розумію - поясніть будь ласка, пан Долярчик таки купив вже квартиру? І якщо так - то який саме ЖК? Дякую.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:40

  sailed написав:Блін, це як той серіал, і я пропустил пару серій і нічого тепер не розумію - поясніть будь ласка, пан Долярчик таки купив вже квартиру? І якщо так - то який саме ЖК? Дякую.

.... і так, в першій серії... :mrgreen:
- так купив
... Авалон "Легкий" :D
... ще в жовтні!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:41

  the_cooljames написав:Почитую тему, деколи цікаво. Але таке враження що казачок то засланий. Може бути звичайнісінька "морда" яка рекламує свій південний район, який є фактично пустирем. Ну і стрийський паркет. Але, зважаючи на "успішність" у всьому ... "впапуас і свєрху мастєр (с)", то якось це не вяжеться з логікою. Успішні люди, або ті хто "крутиться" не мають часу вийо..тись на форумах і щось когось вчити, причому робити це майже цілодобово, за будь-яких умов. То на "парковці" зі свого айфона, то після "проїзду" в Болгарію, то після лижного курорту, тощо. Людина, яка дійсно чогось досягла, не буде понтуватись на якихось форумах, витрачаючи свій час, бо вона точно знає що таке час, і що його не варто витрачати на порожнє.

Ну я про те ж і казав всі попередні серії, а поки пан Акурт вигулює свій образ-Дарій пише на валютной ветке))) А заробляє цей образ тут! І я б не втручався,але моя праця у тому,щоб це виявляти!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:46

... простий детектор і Ви знову на коні!!!

... пане Акурт,
я Вам вірю на 90%, а от тут панство ДУУУУУЖЕ засумнівалось!
.... то може Вам неважко буде завтра зранку зробити два-три таких фото, про які я написав вище?
...нажаль, Ваша відмова і мою ВІРУ ДУУУУУЖЕ СИЛЬНО ПОХИТНЕ!!!
.... тож, сподіваюсь на Ваше розуміння!!!
Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мені здається що і вічнозелений - такий самий засланий казачок. Таких можна зустріти на львівпорті в рекламі великої британії. Маю підозру що щось та й придумають, для підтвердження акаунта "успішного" бізнесмена. Та й переслідуючи намагання і далі рекламувати своє ГВНО (грівни в воздух на отшибє) біля автовокзалу тощо, можуть за декілька зелених зарішати будь-яке фото в будь-якій позі. Ну-ну
the_cooljames
 
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