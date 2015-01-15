Долярчик написав:

... пане Акурт,

я Вам вірю на 90%, а от тут панство ДУУУУУЖЕ засумнівалось!

.... то може Вам неважко буде завтра зранку зробити два-три таких фото, про які я написав вище?

...нажаль, Ваша відмова і мою ВІРУ ДУУУУУЖЕ СИЛЬНО ПОХИТНЕ!!!.... тож, сподіваюсь на Ваше розуміння!!!Дякую!