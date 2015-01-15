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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:52
Долярчик написав:... пане Акурт,
я Вам вірю на 90%, а от тут панство ДУУУУУЖЕ засумнівалось!
.... то може Вам неважко буде завтра зранку зробити два-три таких фото, про які я написав вище?
...нажаль, Ваша відмова і мою ВІРУ ДУУУУУЖЕ СИЛЬНО ПОХИТНЕ!!!
.... тож, сподіваюсь на Ваше розуміння!!!
Дякую!
Біля годинника в старом центре Анталії, а Дария попроси,чтоб в это же время на киевском вокзале сфоткался, но,зная фотошоп, я бы с этим справился!Это не доказательство,потому что ты же не знаешь человека в лицо! А я знаю о чем я говорю-это моя работа!
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sinus
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:55
Чекаємо посту від вічнозеленого, морди мають активізуватись зараз
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the_cooljames
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:56
the_cooljames написав:
Мені здається що і вічнозелений - такий самий засланий казачок. Таких можна зустріти на львівпорті в рекламі великої британії. Маю підозру що щось та й придумають, для підтвердження акаунта "успішного" бізнесмена. Та й переслідуючи намагання і далі рекламувати своє ГВНО (грівни в воздух на отшибє) біля автовокзалу тощо, можуть за декілька зелених зарішати будь-яке фото в будь-якій позі. Ну-ну
Я уже об этом намекал ранее,почерк один и тот же,читайте выше,как делается форум.Кстати,вы ,внезапно появившийся, можете быть отдушиной,чтобы отвести внимание-этот метод тоже часто используется!
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sinus
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:59
sinus
В тому то і справа, що на форумі ніколи не можна нікого ідентифікувати. Якщо я вам зараз розпишу що я звичайнісінький юзер який зайшов в цю тему колись, коли вибирав собі нерухомість у Львові, то ви мені скорше і не повірите. Більше того це буде дуже навіть фальшиво виглядати. Я ж продовжу спостерігати за "успішним" бізнесменом і доларовим "простаком"
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the_cooljames
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:08
the_cooljames написав:sinus
В тому то і справа, що на форумі ніколи не можна нікого ідентифікувати. Якщо я вам зараз розпишу що я звичайнісінький юзер який зайшов в цю тему колись, коли вибирав собі нерухомість у Львові, то ви мені скорше і не повірите. Більше того це буде дуже навіть фальшиво виглядати. Я ж продовжу спостерігати за "успішним" бізнесменом і доларовим "простаком"
Можна ідентифікувати, ну наприклад,якшо я загублюсь,бо мені тут вже нема потреби бути,то і вас може не бути,а якшо з'явитись,то тільки на деякий час,а потім згинете,бо це називається -лучшая защита-нападение! Всё это проходили и не раз. Я исчезаю, потому что я свою работу сделал,а вам не хворать! Руководству форума-привет от старожил!
Востаннє редагувалось sinus
в Нед 11 бер, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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sinus
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:08
ого, ну й "сюжет закручен"
...а "вічнозелений", то напевно про мене
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Долярчик
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:15
sinus написав: the_cooljames написав:sinus
В тому то і справа, що на форумі ніколи не можна нікого ідентифікувати. Якщо я вам зараз розпишу що я звичайнісінький юзер який зайшов в цю тему колись, коли вибирав собі нерухомість у Львові, то ви мені скорше і не повірите. Більше того це буде дуже навіть фальшиво виглядати. Я ж продовжу спостерігати за "успішним" бізнесменом і доларовим "простаком"
Можна ідентифікувати, ну наприклад,якшо я загублюсь,бо мені тут вже нема потреби бути,то і вас може не бути,а якшо з'явитись,то тільки на деякий час,а потім згинете,бо це називається -лучшая защита-нападение! Всё это проходили и не раз. Я исчезают, потому что я свою работу сделал,а вам не хворать!
.... чекайте, чекайте - для мене тепер тільки купа знаків питання!!!
....докажіть ОСОБИСТО мені про пана Акурта!
... а якщо тут хтось і в мені сумнівається, то тут напевно по архівах всі мої повідомлення можна прочитати і зробити висновок! - я ж тут давно(більше двох років) і часто тут буваю..... і я нікуди не зникаю і зникати не збираюсь!
а про пана Акурта мені потрібні докази від Вас і вже від нього!...... бо просто так, то і я можу сказати що раки співають і свистять!
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Долярчик
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:18
нє, все, - це якась ДУРНЯ!
...мені потрібні ДОКАЗИ, що з одного боку, а що з другого!
Без доказів НІКОМУ НЕ ВІРЮ!
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Долярчик
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27
Давайте давайте, розмазуйте тему ще на декілька сторінок. Ще товарища джампа сюди запросіть, ну тобто хай "бізнесмен" перелогіниться
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the_cooljames
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:28
Долярчик написав:
нє, все, - це якась ДУРНЯ!
...мені потрібні ДОКАЗИ, що з одного боку, а що з другого!
Без доказів НІКОМУ НЕ ВІРЮ!
Зайди на форумчане 2018 року-там весь список доказательств.
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sinus
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