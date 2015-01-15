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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:33

  the_cooljames написав:Давайте давайте, розмазуйте тему ще на декілька сторінок. Ще товарища джампа сюди запросіть, ну тобто хай "бізнесмен" перелогіниться

Ну вот так работа и идёт, вот так и зарабатывают! Мне здесь больше делать нечего-Акурт,он же Джамп, он же Дарий, он же..Берегите себя,не благодарная это работа!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тут взагалі багато чого під питанням на цьому форумі, ще ж є деякий дядя саша, якийсь бот який кожного дня постить своє "учаснікі таргов удалілісь в трапєзную на абєд". Все зводиться до маніпулювання думкою потенційних клієнтів / інвесторів / тощо.
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Цікаво чи вони вже натиснули "жалоба" ?
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:42

  sinus написав:
  Долярчик написав:нє, все, - це якась ДУРНЯ!
...мені потрібні ДОКАЗИ, що з одного боку, а що з другого!
Без доказів НІКОМУ НЕ ВІРЮ!

Зайди на форумчане 2018 року-там весь список доказательств.

то заходити в графу "учасники"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зелений вирішив прикинутись повністю зеленим. З таким ходом думок і мисленням людина точно не могла купити навіть однокімнатний шалаш на відшибі міста. Чекаємо повчальної проповіді "бізнесмена", де мабуть учасники останніх сторінок форуму будуть дійовими особами.
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:50

  the_cooljames написав:Зелений вирішив прикинутись повністю зеленим. З таким ходом думок і мисленням людина точно не могла купити навіть однокімнатний шалаш на відшибі міста. Чекаємо повчальної проповіді "бізнесмена", де мабуть учасники останніх сторінок форуму будуть дійовими особами.

...давайте без образ!- а краще підкажіть де саме тре заходити, щоб попасти на "форумчане 2018"?......от зараз обдивився всю панель і навіть це задав у "пошук" і толку!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...і то не відшиб, а 4 км до центру!(Оперного)!!!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Шановний, не клейте з себе дурня, я розумію що вам важливо розмазати останні пости по всій гілці. А потім і далі, своїм квартетом, рекламувати відшиб на стрийській і шалаші в полях. Не факт що й квартетом, може дійсно різні акаунти однієї людини. І оперний то не центр - то смітник. Та й до чого до оперного міряти, он як пише "бізнесмен" - орієнтуватись треба на автовокзал на стрийській, оце буде центром міста вже з літа ))
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

все, я спати, а на фотки від пана Акурта ОСОБИСТО Я завтра буду чекати!
... не підведіть!
(нагадаю: пляж, щоб видно було якусь турецьку вивіску......людей на пляжі і ГОЛОВНЕ загніть два пальці на одній руці і один на другій.....- обличчя нам не треба.....)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Треба ще 100500 разів згадати за фотки, бо пересічний відвідувач цього форуму дійсно повірить у цю постанову, як бравий "бізнесмен" множить на нуль всіх невдах цього форуму і ... всі побіжать купувати шалаші у перспективному районі!!!11адін!адін
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