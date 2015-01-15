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the_cooljames написав:Шановний, не клейте з себе дурня, я розумію що вам важливо розмазати останні пости по всій гілці. А потім і далі, своїм квартетом, рекламувати відшиб на стрийській і шалаші в полях. Не факт що й квартетом, може дійсно різні акаунти однієї людини. І оперний то не центр - то смітник. Та й до чого до оперного міряти, он як пише "бізнесмен" - орієнтуватись треба на автовокзал на стрийській, оце буде центром міста вже з літа ))
...причім тут стрийська?! - то Акурт писав про неї!
...а я купив в АВАЛОНІ!!!! - 4км до центру! ....все, НАДОБРАНІЧ!(і будь ласка не хаміть!)
Зелений, я просто почитав цю тему і бачу що ви працюєте, як би то сказати, на брудершафт. Туго мабуть з продажем шалашів у забудовників, особливо на відшибі, от і розганяють теми. Надіюсь що у вас подвійний рейт на вихідні, бо шкода коли люди отак...
Що за треш тут з викриттями? Ніхто нікому не забов'язаний вірити чи щось доводити. В кожного своя голова. Я читаю різні думки, але вирішуватиму все одно сам... Як на мене найпоганісінький новобуд краще совкошлака. Де б той совкошлак не був. А незручності пов'язані з відстаню, щильністю інфраструктури, то таке... Долярчик обрав гарний варіант під свій спосіб життя, хтось обрав Левів Міста, Леополь... Мені до вподоби Квіти Львова і Екодім на Стрийській. Кожному своє... Розслабтеся, це лише форум.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!