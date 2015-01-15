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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:03

  the_cooljames написав:Шановний, не клейте з себе дурня, я розумію що вам важливо розмазати останні пости по всій гілці. А потім і далі, своїм квартетом, рекламувати відшиб на стрийській і шалаші в полях. Не факт що й квартетом, може дійсно різні акаунти однієї людини. І оперний то не центр - то смітник. Та й до чого до оперного міряти, он як пише "бізнесмен" - орієнтуватись треба на автовокзал на стрийській, оце буде центром міста вже з літа ))

...причім тут стрийська?! - то Акурт писав про неї!

...а я купив в АВАЛОНІ!!!! - 4км до центру!
....все, НАДОБРАНІЧ!(і будь ласка не хаміть!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зелений, я просто почитав цю тему і бачу що ви працюєте, як би то сказати, на брудершафт. Туго мабуть з продажем шалашів у забудовників, особливо на відшибі, от і розганяють теми. Надіюсь що у вас подвійний рейт на вихідні, бо шкода коли люди отак...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик, ага, поняв. Прийміть мої вітання. Я чомусь думав що ви й досі в пошуках, а виявляється ви вже інвестор. Нехай все пройде гладко.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:14

Кавуньчик і свиний хрящик

Що за треш тут з викриттями? :P Ніхто нікому не забов'язаний вірити чи щось доводити. В кожного своя голова. Я читаю різні думки, але вирішуватиму все одно сам... :P Як на мене найпоганісінький новобуд краще совкошлака. Де б той совкошлак не був. А незручності пов'язані з відстаню, щильністю інфраструктури, то таке... :P Долярчик обрав гарний варіант під свій спосіб життя, хтось обрав Левів Міста, Леополь... Мені до вподоби Квіти Львова і Екодім на Стрийській. Кожному своє... :P Розслабтеся, це лише форум. :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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