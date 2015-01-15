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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:14

Кавуньчик і свиний хрящик

Що за треш тут з викриттями? :P Ніхто нікому не забов'язаний вірити чи щось доводити. В кожного своя голова. Я читаю різні думки, але вирішуватиму все одно сам... :P Як на мене найпоганісінький новобуд краще совкошлака. Де б той совкошлак не був. А незручності пов'язані з відстаню, щильністю інфраструктури, то таке... :P Долярчик обрав гарний варіант під свій спосіб життя, хтось обрав Левів Міста, Леополь... Мені до вподоби Квіти Львова і Екодім на Стрийській. Кожному своє... :P Розслабтеся, це лише форум. :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:43

Апологія Долярчика

Долярчик Долярчик, не мєнжуй! І не слухай тих, хто стібається над тобою... :P Можливо половина з них, ще ті ніщеброди, що заздрять тобі і підкусюють, живучи все життя в приймах... :P Судячи з твоїх дописів про себе, ти обрав найоптимальніший варіант житла для себе і родини. Подумав, як твої близькі добиратимуться до роботи, обрав невеличку відстань до центру, тут тобі і всі розваги, цивілізація, брате! :) І головне, воля! А до тещі їздити лише на млинці. Тримайся, козаче! Українець українця повинен підтримувати, а не стібатися! А якщо є можливість допомогти, то не мутити тєнь на плєтєнь, а сказати чітко, що, де і як. Довбай далі свій тернистий шлях! Вірю, чекає тебе фарт! :D Бог в поміч!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:36

Акурт звичайно пише байки,але пише непогано,треба признати. Манія величія на рівні. Цікаво скільти там % правди? Даю 20%
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 02:18

Нам так нє жить!

  Ethereum написав:Акурт звичайно пише байки,але пише непогано,треба признати. Манія величія на рівні. Цікаво скільти там % правди? Даю 20%

Про дописи пана Акурта одним словом... :)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 03:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Треба.
Реально.
Болюче питання. Не жартую.
Я, як купив собі перше в житті авто - Lada 1200s - ту проблєму із жінкою відразу почав вирішувати якось без зайвих напружень - садив в автівку - не жартую - 3 (три) студентки - і у ліс, на Дніпро...
Тому, як в ці дні єдиний із моїх ще не жонатих - нежонатий син - в мене тільки сини - Слава Богу - захотів Мерса клас С300 - я не вагаючись погодив те питання.
Мерс білого коліру.


Вибачте, що зачіпила.
Я би не питала, якби Ви не пропагували женити турків з українками. Не робіть того, будь-ласка! Турки не роблять українок щасливими! Восток - дело тонкое.

Ви крутий папік! Замість рибки вудочку не пробували давати? Я у 2008 взяла всього лиш Ford Fiesta кольору ламбада. А куда їздити на мерсі С класу молодому нежонатому?
Зображення
Часи трохи змінилися: зараз, на викладача, який садить трьох студенток в авто і в ліс - можна легко справу відкрити. Раніше так не робили? Це офіційно є способом заробітку, хоч гидким.

Знаєте, у 2007 один дуже (!) поважний Пан прийшов до мого шефа, а в офісі я сиджу з колегою. Він, чекаючи шефа, давай з нами знайомитися. Але поважний Пан - каже, дівчата, Ви такі файні, хлопців маєте? в мене є син, файний такий, вчиться тамто, я би хотів його з файними познайомити... тут в нього дзвонить телефон останньої моделі:
-альо... як не хоче ставити?... як на перездачу? ...як талон? ...та ти скажи, що ти (прізвище)! Скажи, що ти (прізвище)! Чуєш чи нє? Якшошо, то я подзвоню, поговорю з ним, що то він собі дозволяє...
О, дівчата, то якраз син дзвонив - файний хлопець, дівчата... ви подумайте!
Пішов. Ми переглянулися.

Дивлюся в соцмережі фото одного олігарха, і бачу, що той Пан свого сина таки видав за дочку того олігарха.
Дело тонкое. Бізнес проект.
Це не просто примноження капіталу, це піднесення до n-ї степені з обох сторін. Джекпот!

З мерсом класу C300 може любий дурак. А без нього?

Відправте у всесвіт лучі добра, і да повернуться вони вам сторицею!

Всі чомусь це проігнорили, а то наймудріше в цій гілці за цей long weekend:
  Козак-характерник написав:Ми бачимо такі світові тенденції. Перше – те, що раніше, протягом сотень років, створювало великий вплив на життя людей, на політику, економіку, через що були війни, – це гроші, промисловий капітал, економічні та природні ресурси на сьогоднішній день мають все менший вплив. Темпи зростання, які ми бачимо, наприклад, у Кремнієвій долині та інших місцях. Ці місця стають місцем концентрації креативних людей, формують та реалізовують ідеї. Безумовно, без капіталу вони цього не можуть зробити, але первинними тут є ідеї, думки людей. Ці регіони створюють значний вплив – не фінансовий, а переважно інтелектуальний.

У таких регіонах люди формують свою систему цінностей, яка суттєво відрізняється від тих, що формувалися протягом останніх 300 років. Нове ставлення до показовості – яхт, брендів і подібного. Нове ставлення до людей – значно більше толерантності, більше розуміння того, що людина може, наприклад, збанкрутувати, але мусить піднятися і почати знову.

і продовження:
"Дуже важливо, що в нас нема грошей. Усі скажуть, що це погано. Але я вважаю, що коли нема грошей, треба думати, креативити, від цього нікуди не подінешся. Тому, в першу чергу, треба не зосереджуватись на якихось галузях діяльності, а зосередитися на людському потенціалі."

P.S. Ви там трошки поправили про те, що машина космічна, чи космоподібна. В мене є реальний знайомий космонавт. Їх після тренувань трохи криє. Коротше, космос не кожному підходить.
Lambada
 
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