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Додано: Пон 12 бер, 2018 00:14
Кавуньчик і свиний хрящик
Що за треш тут з викриттями? Ніхто нікому не забов'язаний вірити чи щось доводити. В кожного своя голова. Я читаю різні думки, але вирішуватиму все одно сам... Як на мене найпоганісінький новобуд краще совкошлака. Де б той совкошлак не був. А незручності пов'язані з відстаню, щильністю інфраструктури, то таке... Долярчик обрав гарний варіант під свій спосіб життя, хтось обрав Левів Міста, Леополь... Мені до вподоби Квіти Львова і Екодім на Стрийській. Кожному своє... Розслабтеся, це лише форум.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 12 бер, 2018 00:43
Апологія Долярчика
Долярчик Долярчик, не мєнжуй! І не слухай тих, хто стібається над тобою... Можливо половина з них, ще ті ніщеброди, що заздрять тобі і підкусюють, живучи все життя в приймах... Судячи з твоїх дописів про себе, ти обрав найоптимальніший варіант житла для себе і родини. Подумав, як твої близькі добиратимуться до роботи, обрав невеличку відстань до центру, тут тобі і всі розваги, цивілізація, брате! І головне, воля! А до тещі їздити лише на млинці. Тримайся, козаче! Українець українця повинен підтримувати, а не стібатися! А якщо є можливість допомогти, то не мутити тєнь на плєтєнь, а сказати чітко, що, де і як. Довбай далі свій тернистий шлях! Вірю, чекає тебе фарт! Бог в поміч!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 12 бер, 2018 01:36
Акурт звичайно пише байки,але пише непогано,треба признати. Манія величія на рівні. Цікаво скільти там % правди? Даю 20%
Додано: Пон 12 бер, 2018 02:18
Нам так нє жить!
Про дописи пана Акурта одним словом...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 12 бер, 2018 03:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вибачте, що зачіпила.
Я би не питала, якби Ви не пропагували женити турків з українками. Не робіть того, будь-ласка! Турки не роблять українок щасливими! Восток - дело тонкое.
Ви крутий папік! Замість рибки вудочку не пробували давати? Я у 2008 взяла всього лиш Ford Fiesta кольору ламбада. А куда їздити на мерсі С класу молодому нежонатому?
Часи трохи змінилися: зараз, на викладача, який садить трьох студенток в авто і в ліс - можна легко справу відкрити. Раніше так не робили? Це офіційно є способом заробітку, хоч гидким.
Знаєте, у 2007 один дуже (!) поважний Пан прийшов до мого шефа, а в офісі я сиджу з колегою. Він, чекаючи шефа, давай з нами знайомитися. Але поважний Пан - каже, дівчата, Ви такі файні, хлопців маєте? в мене є син, файний такий, вчиться тамто, я би хотів його з файними познайомити... тут в нього дзвонить телефон останньої моделі:
-альо... як не хоче ставити?... як на перездачу? ...як талон? ...та ти скажи, що ти (прізвище)! Скажи, що ти (прізвище)! Чуєш чи нє? Якшошо, то я подзвоню, поговорю з ним, що то він собі дозволяє...
О, дівчата, то якраз син дзвонив - файний хлопець, дівчата... ви подумайте!
Пішов. Ми переглянулися.
Дивлюся в соцмережі фото одного олігарха, і бачу, що той Пан свого сина таки видав за дочку того олігарха.
Дело тонкое. Бізнес проект.
Це не просто примноження капіталу, це піднесення до n-ї степені з обох сторін. Джекпот!
З мерсом класу C300 може любий дурак. А без нього?
Відправте у всесвіт лучі добра, і да повернуться вони вам сторицею!
Всі чомусь це проігнорили, а то наймудріше в цій гілці за цей long weekend:
і продовження:
"Дуже важливо, що в нас нема грошей. Усі скажуть, що це погано. Але я вважаю, що коли нема грошей, треба думати, креативити, від цього нікуди не подінешся. Тому, в першу чергу, треба не зосереджуватись на якихось галузях діяльності, а зосередитися на людському потенціалі."
P.S. Ви там трошки поправили про те, що машина космічна, чи космоподібна. В мене є реальний знайомий космонавт. Їх після тренувань трохи криє. Коротше, космос не кожному підходить.
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