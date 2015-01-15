Додано: Пон 12 бер, 2018 03:09

akurt написав: Треба.

Реально.

Болюче питання. Не жартую.

Я, як купив собі перше в житті авто - Lada 1200s - ту проблєму із жінкою відразу почав вирішувати якось без зайвих напружень - садив в автівку - не жартую - 3 (три) студентки - і у ліс, на Дніпро...

Тому, як в ці дні єдиний із моїх ще не жонатих - нежонатий син - в мене тільки сини - Слава Богу - захотів Мерса клас С300 - я не вагаючись погодив те питання.

Мерс білого коліру. Треба.Реально.Болюче питання. Не жартую.Я, як купив собі перше в житті авто - Lada 1200s - ту проблєму із жінкою відразу почав вирішувати якось без зайвих напружень - садив в автівку - не жартую - 3 (три) студентки - і, на Дніпро...Тому, як в ці дні єдиний із моїх ще не жонатих - нежонатий син - в мене тільки сини - Слава Богу - захотів Мерса клас С300 - я не вагаючись погодив те питання.Мерс білого коліру.

Козак-характерник написав: Ми бачимо такі світові тенденції. Перше – те, що раніше, протягом сотень років, створювало великий вплив на життя людей, на політику, економіку, через що були війни, – це гроші, промисловий капітал, економічні та природні ресурси на сьогоднішній день мають все менший вплив. Темпи зростання, які ми бачимо, наприклад, у Кремнієвій долині та інших місцях. Ці місця стають місцем концентрації креативних людей, формують та реалізовують ідеї. Безумовно, без капіталу вони цього не можуть зробити, але первинними тут є ідеї, думки людей. Ці регіони створюють значний вплив – не фінансовий, а переважно інтелектуальний.



У таких регіонах люди формують свою систему цінностей, яка суттєво відрізняється від тих, що формувалися протягом останніх 300 років. Нове ставлення до показовості – яхт, брендів і подібного. Нове ставлення до людей – значно більше толерантності, більше розуміння того, що людина може, наприклад, збанкрутувати, але мусить піднятися і почати знову. Ми бачимо такі світові тенденції. Перше – те, що раніше,, створювало великий вплив на життя людей, на політику, економіку, через що були війни, – це гроші, промисловий капітал, економічні та природні ресурси на сьогоднішній день мають всевплив. Темпи зростання, які ми бачимо, наприклад, у Кремнієвій долині та інших місцях. Ці місця стають місцем концентрації креативних людей, формують та реалізовують ідеї. Безумовно,вони цього не можуть зробити, алетут є ідеї,. Ці регіони створюють значний вплив – не фінансовий, а переважно інтелектуальний.У таких регіонах люди формують свою систему цінностей, яка суттєво відрізняється від тих, що формувалися протягом останніх 300 років.– яхт, брендів і подібного. Нове ставлення до людей – значно більше толерантності, більше розуміння того, що людина може, наприклад, збанкрутувати, але

Вибачте, що зачіпила.Я би не питала, якби Ви не пропагували женити турків з українками. Не робіть того, будь-ласка! Турки не роблять українок щасливими! Восток - дело тонкое.Ви крутий папік! Замість рибки вудочку не пробували давати? Я у 2008 взяла всього лиш Ford Fiesta кольору ламбада. А куда їздити на мерсі С класу молодому нежонатому?Часи трохи змінилися: зараз, на викладача, який садить трьох студенток в авто і в ліс - можна легко справу відкрити. Раніше так не робили? Це офіційно є способом заробітку, хоч гидким.Знаєте, у 2007 один дуже (!) поважний Пан прийшов до мого шефа, а в офісі я сиджу з колегою. Він, чекаючи шефа, давай з нами знайомитися. Але поважний Пан - каже, дівчата, Ви такі файні, хлопців маєте? в мене є син, файний такий, вчиться тамто, я би хотів його з файними познайомити... тут в нього дзвонить телефон останньої моделі:-альо... як не хоче ставити?... як на перездачу? ...як талон? ...та ти скажи, що ти (прізвище)! Скажи, що ти (прізвище)! Чуєш чи нє? Якшошо, то я подзвоню, поговорю з ним, що то він собі дозволяє...О, дівчата, то якраз син дзвонив - файний хлопець, дівчата... ви подумайте!Пішов. Ми переглянулися.Дивлюся в соцмережі фото одного олігарха, і бачу, що той Пан свого сина таки видав за дочку того олігарха.Дело тонкое. Бізнес проект.Це не просто примноження капіталу, це піднесення до n-ї степені з обох сторін. Джекпот!З мерсом класу C300 може любий дурак. А без нього?Всі чомусь це проігнорили, а то наймудріше в цій гілці за цей long weekend:і продовження:"Дуже важливо, що в нас нема грошей. Усі скажуть, що це погано. Але я вважаю, що коли нема грошей, требавід цього нікуди не подінешся. Тому, в першу чергу, треба не зосереджуватись на якихось галузях діяльності, а."P.S. Ви там трошки поправили про те, що машина космічна, чи космоподібна. В мене є реальний знайомий космонавт. Їх після тренувань трохи криє. Коротше, космос не кожному підходить.