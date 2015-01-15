Додано: Пон 12 бер, 2018 09:57

В настоящее время столичный рынок аренды жилья на 100% является рынком арендатора, который может диктовать свои условия арендодателю, покупка квартиры сейчас - абсолютно невыгодное вложение.



Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил аналитик консалтингового агентства SV Development Сергей Костецкий.



«Сегодня тенденция на рынке аренды жилья такова: чем больше будут строить, тем больше будет предложений на рынке аренды, и покупка квартиры сейчас - абсолютно невыгодное вложение», - подчеркнул аналитик.



С. Костецкий добавил, что рынок предложений аренды квартир однозначно будет расти.



«В середине прошлого года на одного человека было 30 квартир, сейчас уже 45-50 на одного потенциального арендатора. Раньше была какая-то сезонность, приплыв арендаторов, то сейчас уже такого не наблюдается. Кто хотел приехать с восточных регионов, тот уже приехал. Основные арендаторы сейчас – это те люди, которые приезжают на работу в столицу, и также молодые семьи», - пояснил эксперт.



С. Костецкий отметил, что люди покупают квартиры и не знают, что с ними делать дальше. У очень многих людей это уже вторая квартира, и они выставляют ее либо на продажу, либо, если есть деньги для ремонта, сдают ее в аренду. В любом случае продать квартиру с прибылью в настоящее время сложно. То есть, купить квартиру можно за 20 тыс. долларов и за 20 тыс. долларов ее можно продать, поэтому многие люди делают ремонт и выставляют квартиры в аренду.



«Чтобы рынок аренды начал расти, необходимы в обязательном порядке какие-то грандиозные изменения в стране, чтобы все ринулись в города, где было бы выгодно, где выросли бы зарплаты и т.д. Аренда сейчас, конечно, очень низкая. Если раньше срок окупаемости квартиры был 7-8 лет, то сейчас он растянулся до 30 лет. Покупка квартиры – сейчас абсолютно невыгодное вложение.



Поэтому люди однозначно должны инвестировать на перспективу, то есть, не на пару лет, а лет на 10-15. Вспомните 2008 год, когда квартиру можно было окупить практически сразу же и с достаточно высокой прибылью. Сейчас такого, увы, нет», - подчеркнул аналитик.



По мнению С. Костецкого, безусловно, при стабилизации рынка жилья в Украине стоимость квартир подпрыгнет вдвое.