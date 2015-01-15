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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 бер, 2018 09:20
akurt написав:
Краше БЕЗКОШТОВНО користуйтеся досвідом
Досвідом чого?
Гуляння з собакою, поїздок з діффками вночі у власному автомобілі, поїдання клубніки чи заглядання в чарку з горілкою/коньяком?
Кожен другий форумчании тут може розповісти подібних байок вагон і маленьку візочок. Звісно, не так красномовно і розлого)))
Дарма Долярчик день і ніч тут сидить, чекає порад, як без затрат і перешкод на рівному місці заробити мільйон доларів. Ну хоча би 50 000 - 100 000 доларів))
Ніц, немає таких порад))) Лише рекомендації, як витрачати гроші)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:22
akurt
... не хочеться мені тут бути у ролі слідчого, але багато тут деякі форумчани навели "тєнь на плєтєнь"!... тож:
- фотка трішки застаріла і хочеться НОВУ, таку як я вказував ранішше(турецька вивіска.... люди на задньому фоні, а головне САМЕ ТАК тримати пальці: показувати на лівій три, а на правій чотири - оце і буде 100 % доказом!.... навіть 200%
(хоч ніби на фото собака(біля Вас) і з попередніх фото)
... звичайно, що Ви тут нікому нічого не зобов"язані, але отак би просто Ви б поставили "ВСІ КРАПКИ НАД І"! для скептичних читачів
:
п. с......у фотршоп - не вірю, бо знающі форумчани компи і цифрову техніку ЗНАЮТЬ, що якщо трохи "копнути", то можна бачити КОЛИ(в який час) було зроблене фото і яким фотиком-смартфончиком!
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:30
"Морди" активізувались, та у вас у всіх айпішка однакова, кульпарківська 95. Давайте вже про "шалаші міста" чи "гліссад-таун" рекламу вкидуйте
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:31
Да чо там мелочиццо! Нехай сразу видео запилит, на котором расскажет (как когда то будивельник) что он - тот самый крутой трейдер Акурт
Всё просто.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:55
Акурте , скрутіть їм дулю
та сфотографуйте її на фоні моря, полуниці та пачки баксів, хай заспокояться.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:57
В настоящее время столичный рынок аренды жилья на 100% является рынком арендатора, который может диктовать свои условия арендодателю, покупка квартиры сейчас - абсолютно невыгодное вложение.
Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил аналитик консалтингового агентства SV Development Сергей Костецкий.
«Сегодня тенденция на рынке аренды жилья такова: чем больше будут строить, тем больше будет предложений на рынке аренды, и покупка квартиры сейчас - абсолютно невыгодное вложение», - подчеркнул аналитик.
С. Костецкий добавил, что рынок предложений аренды квартир однозначно будет расти.
«В середине прошлого года на одного человека было 30 квартир, сейчас уже 45-50 на одного потенциального арендатора. Раньше была какая-то сезонность, приплыв арендаторов, то сейчас уже такого не наблюдается. Кто хотел приехать с восточных регионов, тот уже приехал. Основные арендаторы сейчас – это те люди, которые приезжают на работу в столицу, и также молодые семьи», - пояснил эксперт.
С. Костецкий отметил, что люди покупают квартиры и не знают, что с ними делать дальше. У очень многих людей это уже вторая квартира, и они выставляют ее либо на продажу, либо, если есть деньги для ремонта, сдают ее в аренду. В любом случае продать квартиру с прибылью в настоящее время сложно. То есть, купить квартиру можно за 20 тыс. долларов и за 20 тыс. долларов ее можно продать, поэтому многие люди делают ремонт и выставляют квартиры в аренду.
«Чтобы рынок аренды начал расти, необходимы в обязательном порядке какие-то грандиозные изменения в стране, чтобы все ринулись в города, где было бы выгодно, где выросли бы зарплаты и т.д. Аренда сейчас, конечно, очень низкая. Если раньше срок окупаемости квартиры был 7-8 лет, то сейчас он растянулся до 30 лет. Покупка квартиры – сейчас абсолютно невыгодное вложение.
Поэтому люди однозначно должны инвестировать на перспективу, то есть, не на пару лет, а лет на 10-15. Вспомните 2008 год, когда квартиру можно было окупить практически сразу же и с достаточно высокой прибылью. Сейчас такого, увы, нет», - подчеркнул аналитик.
По мнению С. Костецкого, безусловно, при стабилизации рынка жилья в Украине стоимость квартир подпрыгнет вдвое.
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V2
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:08
У меня репетитор английского, девушка 27 лет, не могла долго найти квартиру во Львове поближе к привокзалке ха вменяемые деньги. Так что не понятно где этот рынок арендатора.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:17
V2 написав:
Поэтому люди однозначно должны инвестировать на перспективу, то есть, не на пару лет, а лет на 10-15
Это во что?
V2 написав:
По мнению С. Костецкого, безусловно, при стабилизации рынка жилья в Украине стоимость квартир подпрыгнет вдвое
Что он имеет ввиду под "стабилизацией рынка"?
Всё IMHO
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:19
Ха-ха, зашла почитать с утреца под кофе, а тут целое дознавание.
Могу вас успокоить, ваш пан Акурт совершенно реальный персонаж, если что и сочиняет, то, наверное, чисто как писатель, для красоты повествования.
А чо, имеет право.
Лично я читала его годами на другом форуме, стиль написания не узнать не возможно.
Так что все эти фокусы с пальцами совершенно излишни, не занимайтесь глупостями.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:22
Ха-ха, интересно, откуда эти эксперты берутся. Наверное они никогда квартиру не арендовали, потому что как только квартиру выставляют на сдачу, она держится не больше нескольких дней. Бывает так, что приходишь на осмотр, а за тобой ещё 2 семьи в очереди через пол часа. И вот ты смотришь хату, и не знаешь, ехать ещё что-то смотреть, или брать эту, потому что заберут через час. Я это всё на своей шкуре испытал, поэтому говорить, что сейчас рынок арендатора - это какой-то блеф.
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