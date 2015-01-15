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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Вкладчик1234 написав:Что он имеет ввиду под "стабилизацией рынка"?


Думаю, врівноваження попиту (зростання доходів, дешева іпотека) та пропозиції.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:У мене на балконі треба було:
- на підлогу щось покласти.

...ні, ну на балконі в мене буде від забудовника плитка морозостійка і якісь-там металеві перила))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:46

ой, вже так заходжу, ніби не на СВОЮ гілку!))

  big539 написав:Да чо там мелочиццо! Нехай сразу видео запилит, на котором расскажет (как когда то будивельник) что он - тот самый крутой трейдер Акурт :D

...а чо? - взагалі, ідея Ваша - супер!

А будівельник, напевно, дуже давно відео викладував, бо я цього не бачив! :roll:

Доречі, мені кортить сюди запросити будівельника, щоб він на той весь "срач" наклав ще й свої цифри/розрахунки, про ріст жирів в маслі і великі надої худої корівки :mrgreen:
... тільки ще вагаюсь йому говорити про цю гілку, бо він буває нераз теж хамовитим!

... але, до цього "шабашу" - він би був не зайвим! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:00

  Frant написав:
  akurt написав:Краше БЕЗКОШТОВНО користуйтеся досвідом

Досвідом чого?
Гуляння з собакою, поїздок з діффками вночі у власному автомобілі, поїдання клубніки чи заглядання в чарку з горілкою/коньяком?

Кожен другий форумчании тут може розповісти подібних байок вагон і маленьку візочок. Звісно, не так красномовно і розлого))) :D

Дарма Долярчик день і ніч тут сидить, чекає порад, як без затрат і перешкод на рівному місці заробити мільйон доларів. Ну хоча би 50 000 - 100 000 доларів))
Ніц, немає таких порад))) Лише рекомендації, як витрачати гроші))) :mrgreen:


Не торміть вже душу - дайте хоч одну пораду Долярчику.
ХОЧ ОДНУ.

Мій досвід показує, як можна зробити саме так: не ходити в понеділок на роботу у залізну будку на базарі, щоби торгувати саморізами по гіпсаокртону, а:
"Гуляння з собакою, поїздок з діффками вночі у власному автомобілі, поїдання клубніки чи заглядання в чарку з горілкою/коньяком?"

Збоченці рулять, в мене немає "горілкою/коньяком?". До речі, горілку зовсім не пью, а може раз на рік.
Переймайте досвід!

Чекаємо: дайте хоч одну пораду Долярчику.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 бер, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Марфа Васильевна написав:зашла почитать с утреца под кофе, а тут целое дознавание.

....я так бачу, що тут більшість заходять ТІЛЬКИ почитати.... - а щось написати своє про нерухомість/оренду/ремонт - немають часу/бажання?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:02

Зараз Frant як раз пише.
Порада про гроші без коньяку.
Чекайте.
Поки пише - приготуйте мішок з-під цементу скаладати купюри.

Пан Долярчик - не набирайте від душевнохворих більше, ніж ви вже набралися 10 відсотків дурості - я вам що - хлопчик - робити фото з піднятою лівою ногою та пальцами три на одній руці і чотири на іншій? Зовсім "поїхали"?
Вам ще балкон робити. Я вам скажу, що як будете таку дурню купувати - залізобетонний мішок для жінки та дитини - то який може бізнес бути із оренди житла - квартирантам балкони по 5 квадратів без ремонту та з перегородками з ЮСБ?
Жах!

Не позорьте себе.
Я міг зовсім нічого не виставляти - а те фото реально зроблено вчора приблизно о 14-00. Був на морі до 16-00. Гуляв вздовж моря із собакою. Дивився на рибалок, сидів в складаному щозлонзі.
Із собою була банка румунського пива (я із собою привіз 3 паки по 6 банок) - чомусь так і не відкрив - не хотілося навіть пива на пляжі - а збоченці Вам розказують про коньяки/горілки.
Оце ж так наслухаєтесь збоченців... І життя буде як у них...
Свят-свят-свят - перехрещуся...

Просто чудове повітря на морі - якесь таке свіже-свіже...

Слухав по аудіоплеєру Сальмана Рушді... Збоченці не чули, що воно й таке...
Дивився, як у порт заходить величезне судно із контейнерами, та як працює буксир, який привіз до того велетенського корабля лоцмана...

НЕ ПРИНУЖУЙТЕ себе.
Все, немає коли, поїхав у Податкову Анталії - треба товаришу допомогти отримати турецький ІНН та відкрити рахунок у баксах та турецьких лірах.
Не хворійте, а то щось дивлюсь...

Наполегливо чекаємо від Франта, рибалки сінуса та великого 539-го біга порад пану Долярчику.
Напишіть хоч по одній - вже буде три!

Повторюю:
Наполегливо чекаємо від київського Франта, харківського рибалки сінуса та великого чернівецького торговця сігами 539-го біга порад львівському легіню Долярчику.
Напишіть хоч по одній пораді - вже буде три!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 бер, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:28

Чекалка может порваться.

  akurt написав:Наполегливо чекаємо

Я уже писал условие, согласно которому Долярчик может начать получать хоть кой какие советы от меня.
Всё просто.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:33

Не надо условий!
Я же не выдвигаю никаких условий.

Как примерно в опере "Жизнь положил за царя " - так и Вы гробите свою жизнь на то, чтобы критиковать каждую букву в моих словах и текстах.

Не стесняйтесь, без всяких условий:
ПОРАДУ - В СТУДІЮ!
Обязуюсь до вечера не читать, так как уезжаю по бинес-делам.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:так и Вы гробите свою жизнь на то, чтобы критиковать каждую букву в моих словах и текстах.

да не надо комплексовать. Я не критикую ВАШУ каждую букву 8) Мне не нравилось только упоминание бухалова в каждом посту. А так стиль, слог и тема - мне нравится. Очень! :D
Я вообще критикую каждую букву Долярчика. Ему надо угомониться с многоточечным высерством - и возможно к нему потянутся люди :D
Всё просто.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

ВСЕ!!! — бо дійсно перетворили гілку на "срач"!
Давайте тепер спілкуватись виключно по темі гілки, а "лірику" додавайте, як P. S.!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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