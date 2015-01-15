Додано: Пон 12 бер, 2018 11:02

Зараз Frant як раз пише.

Порада про гроші без коньяку.

Чекайте.

Поки пише - приготуйте мішок з-під цементу скаладати купюри.



Пан Долярчик - не набирайте від душевнохворих більше, ніж ви вже набралися 10 відсотків дурості - я вам що - хлопчик - робити фото з піднятою лівою ногою та пальцами три на одній руці і чотири на іншій? Зовсім "поїхали"?

Вам ще балкон робити. Я вам скажу, що як будете таку дурню купувати - залізобетонний мішок для жінки та дитини - то який може бізнес бути із оренди житла - квартирантам балкони по 5 квадратів без ремонту та з перегородками з ЮСБ?

Жах!



Не позорьте себе.

Я міг зовсім нічого не виставляти - а те фото реально зроблено вчора приблизно о 14-00. Був на морі до 16-00. Гуляв вздовж моря із собакою. Дивився на рибалок, сидів в складаному щозлонзі.

Із собою була банка румунського пива (я із собою привіз 3 паки по 6 банок) - чомусь так і не відкрив - не хотілося навіть пива на пляжі - а збоченці Вам розказують про коньяки/горілки.

Оце ж так наслухаєтесь збоченців... І життя буде як у них...

Свят-свят-свят - перехрещуся...



Просто чудове повітря на морі - якесь таке свіже-свіже...



Слухав по аудіоплеєру Сальмана Рушді... Збоченці не чули, що воно й таке...

Дивився, як у порт заходить величезне судно із контейнерами, та як працює буксир, який привіз до того велетенського корабля лоцмана...



НЕ ПРИНУЖУЙТЕ себе.

Все, немає коли, поїхав у Податкову Анталії - треба товаришу допомогти отримати турецький ІНН та відкрити рахунок у баксах та турецьких лірах.

Не хворійте, а то щось дивлюсь...



Наполегливо чекаємо від Франта, рибалки сінуса та великого 539-го біга порад пану Долярчику.

Напишіть хоч по одній - вже буде три!



Повторюю:

Наполегливо чекаємо від київського Франта, харківського рибалки сінуса та великого чернівецького торговця сігами 539-го біга порад львівському легіню Долярчику.

Напишіть хоч по одній пораді - вже буде три!