Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Во, уже есть сподвижки в общении Так, глядишь, и до советов дойдём. Я конечно не претендую на лавры мегаинвестора, по типу Акурта, да и недавнее моё знакомство с "чёрным лебедем" тоже моим советам особого веса не придаёт. Но я хоть практик, а не теоретик (в отличии от некоторых тут ). И ко мне всегда можно даже подъехать в гости (от Львова тут недалече. можно и промотнуться, если сильно неймётся проверить ).
Ще раз поспілкувався зі своєю репетиторкою. На питання що повинно бути в хаті під оренду вона сказала що наприклад мікохвильовка в неї своя, а от пралка має бути обов'язково і духовка. Холодильника їй з чоловіком вистачає невеликого. Інший колега довго шукав квартиру без меблів бо мав багато свого скарбу. Я тепер думаю, що тільки шафу купе зроблю ну і кухню звісно. Все інше будемо по ходу дивитись. І ще мені сказали, що добре враження справляє наявність кондюка.
fis написав:Ще раз поспілкувався зі своєю репетиторкою. На питання що повинно бути в хаті під оренду вона сказала що наприклад мікохвильовка в неї своя, а от пралка має бути обов'язково і духовка. Холодильника їй з чоловіком вистачає невеликого. Інший колега довго шукав квартиру без меблів бо мав багато свого скарбу. Я тепер думаю, що тільки шафу купе зроблю ну і кухню звісно. Все інше будемо по ходу дивитись. І ще мені сказали, що добре враження справляє наявність кондюка.
jump написав:Ви робили звукоізоляцію за усім периметром квартири? Стелю також? яка товщина матеріалу? ціна? вартість роботи? наскільки реально зменшує шум? наперед вдячний
У квартирі я звукоізоляції не робила, не було потреби.
Для нежитлового приміщення замість штукатурити - поставили OSB плиту. Стелю також. Звук поглинає, для перегородок (а саме про них йшла мова раніше) - супер, а для поглинання шуму треба додати якоїсь мінвати. Товщина матеріалу 10, розмір стандартний 1250х2500, ціна в епіцентрі 276 грн зараз, я рік тому брала на 100 грн дешевше. Ціни тут: https://27.ua/ua/shop/osb-plity/ Вартість роботи - бартер, ну і самогон з закускою. Коли колядували, сусіди не скаржилися. На літо підключаю караоке - тоді буду знати точніше в децибелах.
jump написав:Ви робили звукоізоляцію за усім периметром квартири? Стелю також? яка товщина матеріалу? ціна? вартість роботи? наскільки реально зменшує шум? наперед вдячний
У квартирі я звукоізоляції не робила, не було потреби.
Для нежитлового приміщення замість штукатурити - поставили OSB плиту. Стелю також. Звук поглинає, для перегородок (а саме про них йшла мова раніше) - супер, а для поглинання шуму треба додати якоїсь мінвати. Товщина матеріалу 10, розмір стандартний 1250х2500, ціна в епіцентрі 276 грн зараз, я рік тому брала на 100 грн дешевше. Ціни тут: https://27.ua/ua/shop/osb-plity/ Вартість роботи - бартер, ну і самогон з закускою. Коли колядували, сусіди не скаржилися. На літо підключаю караоке - тоді буду знати точніше в децибелах.
караоке? це бар у Вас? чи так розважаєтесь на виробництві чи в офісі?