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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:33

Во, уже есть сподвижки в общении 8) Так, глядишь, и до советов дойдём.
Я конечно не претендую на лавры мегаинвестора, по типу Акурта, да и недавнее моё знакомство с "чёрным лебедем" тоже моим советам особого веса не придаёт. Но я хоть практик, а не теоретик (в отличии от некоторых тут :D ). И ко мне всегда можно даже подъехать в гости (от Львова тут недалече. можно и промотнуться, если сильно неймётся проверить :lol: ).
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так может нам это, устроить пивные посиделки? Типа встреча форумчан или типа того.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:41

sailed нет. Я не пью :D
Могу конечно в кафешке выпить кофе. Но такой формат люди не одобряют. да и я не заслуживаю такой чести, чтобы переццо ко мне ради "пообщаться".
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ще раз поспілкувався зі своєю репетиторкою. На питання що повинно бути в хаті під оренду вона сказала що наприклад мікохвильовка в неї своя, а от пралка має бути обов'язково і духовка. Холодильника їй з чоловіком вистачає невеликого.
Інший колега довго шукав квартиру без меблів бо мав багато свого скарбу.
Я тепер думаю, що тільки шафу купе зроблю ну і кухню звісно. Все інше будемо по ходу дивитись. І ще мені сказали, що добре враження справляє наявність кондюка.
fis
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:53

  fis написав:Ще раз поспілкувався зі своєю репетиторкою. На питання що повинно бути в хаті під оренду вона сказала що наприклад мікохвильовка в неї своя, а от пралка має бути обов'язково і духовка. Холодильника їй з чоловіком вистачає невеликого.
Інший колега довго шукав квартиру без меблів бо мав багато свого скарбу.
Я тепер думаю, що тільки шафу купе зроблю ну і кухню звісно. Все інше будемо по ходу дивитись. І ще мені сказали, що добре враження справляє наявність кондюка.

"Чужим людям віддати - все одно що викинути!"
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:59

осб

  jump написав:Ви робили звукоізоляцію за усім периметром квартири? Стелю також?
яка товщина матеріалу? ціна? вартість роботи?
наскільки реально зменшує шум?
наперед вдячний

У квартирі я звукоізоляції не робила, не було потреби.

Для нежитлового приміщення замість штукатурити - поставили OSB плиту. Стелю також. Звук поглинає, для перегородок (а саме про них йшла мова раніше) - супер, а для поглинання шуму треба додати якоїсь мінвати.
Товщина матеріалу 10, розмір стандартний 1250х2500, ціна в епіцентрі 276 грн зараз, я рік тому брала на 100 грн дешевше. Ціни тут: https://27.ua/ua/shop/osb-plity/
Вартість роботи - бартер, ну і самогон з закускою.
Коли колядували, сусіди не скаржилися.
На літо підключаю караоке - тоді буду знати точніше в децибелах.
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Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:У меня репетитор английского, девушка 27 лет, не могла долго найти квартиру во Львове поближе к привокзалке ха вменяемые деньги

а це за скільки?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Lambada написав:
  fis написав:У меня репетитор английского, девушка 27 лет, не могла долго найти квартиру во Львове поближе к привокзалке ха вменяемые деньги

а це за скільки?

4-5 тис за однуху.



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fis
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:4-5 тис за однуху.

Це в новобудові шукали?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:26

  Lambada написав:
  jump написав:Ви робили звукоізоляцію за усім периметром квартири? Стелю також?
яка товщина матеріалу? ціна? вартість роботи?
наскільки реально зменшує шум?
наперед вдячний

У квартирі я звукоізоляції не робила, не було потреби.

Для нежитлового приміщення замість штукатурити - поставили OSB плиту. Стелю також. Звук поглинає, для перегородок (а саме про них йшла мова раніше) - супер, а для поглинання шуму треба додати якоїсь мінвати.
Товщина матеріалу 10, розмір стандартний 1250х2500, ціна в епіцентрі 276 грн зараз, я рік тому брала на 100 грн дешевше. Ціни тут: https://27.ua/ua/shop/osb-plity/
Вартість роботи - бартер, ну і самогон з закускою.
Коли колядували, сусіди не скаржилися.
На літо підключаю караоке - тоді буду знати точніше в децибелах.
Зображення


караоке? :D
це бар у Вас? чи так розважаєтесь на виробництві чи в офісі?
jump
 
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