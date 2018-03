Додано: Пон 12 бер, 2018 14:07

У меня репетитор английского, девушка 27 лет, не могла долго найти квартиру во Львове поближе к привокзалке ха вменяемые деньги

а це за скільки?

4-5 тис за однуху.Sent from my iPhone using Tapatalk