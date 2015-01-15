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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:27

Як отримати субсидію: про нові правила

З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.

Тепер оформити субсидію можуть і ті, хто має дві квартири, дві машини, здає квартиру в оренду, не працює, але не стоїть на обліку в центрі зайнятості.

А також ті, хто оплатив лікування або навчання в розмірі понад 10 прожиткових мінімумів (17 770 грн).

Але, з іншого боку, в свій сукупний дохід при оформленні субсидії потрібно буде включити такі дані, як вартість санаторної путівки, яку вам видали безкоштовно, вартість протеза, а також суму виплат страховок за заподіяння шкоди здоров’ю.

Зазначимо, що субсидія призначається двічі на рік: на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Бред какой-то - имеешь две квартиры? Получи субсидию. Такое только в Украине возможно.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:це бар у Вас? чи так розважаєтесь на виробництві чи в офісі?

це нежитлове приміщення.
От думаю - що зробити: co-working чи co-living?
порадьте!
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:09

  Lambada написав:
  jump написав:це бар у Вас? чи так розважаєтесь на виробництві чи в офісі?

це нежитлове приміщення.
От думаю - що зробити: co-working чи co-living?
порадьте!


а який рід чи роди занять?
це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?

ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесу
ко-лівінг, для здачі приміщення в оренду
відверто - не уявляю як можна жити якоюсь комуною :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:13

  Lambada написав:
  jump написав:це бар у Вас? чи так розважаєтесь на виробництві чи в офісі?

це нежитлове приміщення.
От думаю - що зробити: co-working чи co-living?
порадьте!

co-trahing.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Lambada написав:
  fis написав:4-5 тис за однуху.

Це в новобудові шукали?

Різні варіанти дивилась. Щоб було комфортно.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:18

  fis написав:
Lambada написав:
  fis написав:4-5 тис за однуху.

Це в новобудові шукали?

Різні варіанти дивилась. Щоб було комфортно.


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Знайшли якісь цікаві варіанти хаусів?
Чи вирішили остаточно доробляти свій теперішній варіант?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:а який рід чи роди занять?
це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?

ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесу
ко-лівінг, для здачі приміщення в оренду


Ніякого роду занять. Просто пустує.
Ко-воркінги - я іноді проходжу мимо одного зі скляними дверима - то там не те, що не густо, там рідко буває 1-2 особи - принаймні з того, що мені видно.
Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?

Ко-лівінг - це наче новий тренд. Недавно постили, але всі були разборками зайняті. От репетитору fis підійшло би таке житло на 4-5 штук?
https://bzh.life/ua/gorod/kak-zhivetsya-v-kolivinge
Lambada
 
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  #<1 ... 117118119120
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