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З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.
Тепер оформити субсидію можуть і ті, хто має дві квартири, дві машини, здає квартиру в оренду, не працює, але не стоїть на обліку в центрі зайнятості.
А також ті, хто оплатив лікування або навчання в розмірі понад 10 прожиткових мінімумів (17 770 грн).
Але, з іншого боку, в свій сукупний дохід при оформленні субсидії потрібно буде включити такі дані, як вартість санаторної путівки, яку вам видали безкоштовно, вартість протеза, а також суму виплат страховок за заподіяння шкоди здоров’ю.
Зазначимо, що субсидія призначається двічі на рік: на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.
jump написав:а який рід чи роди занять? це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?
ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесу ко-лівінг, для здачі приміщення в оренду
Ніякого роду занять. Просто пустує. Ко-воркінги - я іноді проходжу мимо одного зі скляними дверима - то там не те, що не густо, там рідко буває 1-2 особи - принаймні з того, що мені видно. Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?