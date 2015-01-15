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З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.
Тепер оформити субсидію можуть і ті, хто має дві квартири, дві машини, здає квартиру в оренду, не працює, але не стоїть на обліку в центрі зайнятості.
А також ті, хто оплатив лікування або навчання в розмірі понад 10 прожиткових мінімумів (17 770 грн).
Але, з іншого боку, в свій сукупний дохід при оформленні субсидії потрібно буде включити такі дані, як вартість санаторної путівки, яку вам видали безкоштовно, вартість протеза, а також суму виплат страховок за заподіяння шкоди здоров’ю.
Зазначимо, що субсидія призначається двічі на рік: на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.
jump написав:а який рід чи роди занять? це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?
ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесу ко-лівінг, для здачі приміщення в оренду
Ніякого роду занять. Просто пустує, думаю, яким змістом його наповнити. Ко-воркінги - я іноді проходжу мимо одного зі скляними дверима - то там не те, що не густо, там рідко буває 1-2 особи - принаймні з того, що мені видно. Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?
jump написав:а який рід чи роди занять? це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?
ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесу ко-лівінг, для здачі приміщення в оренду
Ніякого роду занять. Просто пустує, думаю, яким змістом його наповнити. Ко-воркінги - я іноді проходжу мимо одного зі скляними дверима - то там не те, що не густо, там рідко буває 1-2 особи - принаймні з того, що мені видно. Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?
Цитати: в колівінгах зазвичай класний ремонт, сучасні меблі та господарі, які стежать за тим, щоб усім завжди було добре.
Всього в колівінгу є 26 квартир. Двадцять з них площею 17 кв. м, ще п'ять — по 25 кв. м і одна двокімнатна — 44 кв. м. Також є загальна вітальня і кухня, а незабаром, можливо, облаштують невеликий спортзал.
маленька квартира обійдеться в 7500 грн, побільше — у 8500 грн, а кімната в двокімнатній квартирі — 6000 грн.
Відсівали тих, хто просто полював за житлом, і брали тих, хто поділяв ідеї добросусідства та розумів, що це взагалі таке. Ще один важливий критерій — робота в IT.
У нас, айтішників, дуже високі вимоги до сервісу через те, що у всіх високі зарплати й усі звикли до хорошого. Я не буду жити в убитій квартирі за чотири тисячі просто тому що не буду — мені важливий простір, який мене оточує, і комфорт. А цей колівінг надає сервіс нашого рівня.
З мінусів — звукоізоляція в квартирах
1. Специфічний контингент 2. високі вимоги до ремонту-обстановки 3. кількість квартир, їх заповнюваність 4. ціна практично співставна до ціни звичайної орендної квартири
потрібно вкласти чимало коштів маю знайомих айтішнегів, одружених, неодружених, з дітьми/без. усі вони або живуть у зйомних квартирах або уже купили своє жоден із них не висловлював бажання жити у гуртожитку напевно ментальність сходу-центру інша ніж на заході. тут цінується насамперед своє
...з тим коливанням курсу(і взагалі, зараз курсові карти перетасували), невідомо в чім зберігати кошти на наступний рік на ремонт(на весну)? ....мабуть, виберу 50/50 дол. депо/грн. депо - поступово конвертуючи через товар на грн. і закидаючи на депо до весни! (цікаво, скільки плита осб буде коштувати ще через рік)) ....і планую, трохи на ремонт покористуватись кедитними коштами від привату.... - цікаво, чи то і надалі діє ото: "не перевищувати 50тис.грн. при купівлі товару одним платижем"?(в день/місяць?) ...чи це відмінили?