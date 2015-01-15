Додано: Пон 12 бер, 2018 15:46

Lambada написав: jump написав: а який рід чи роди занять?

це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?



ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесу

ко-лівінг, для здачі приміщення в оренду а який рід чи роди занять?це для власного бізнесу чи для здачі в оренду?ко-воркінг, напевно усе ж ближче для власного бізнесуко-лівінг, для здачі приміщення в оренду



Ніякого роду занять. Просто пустує, думаю, яким змістом його наповнити.

Ко-воркінги - я іноді проходжу мимо одного зі скляними дверима - то там не те, що не густо, там рідко буває 1-2 особи - принаймні з того, що мені видно.

Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?



Ко-лівінг - це наче новий тренд. Недавно постили, але всі були разборками зайняті. От репетитору fis підійшло би таке житло на 4-5 штук?

https://bzh.life/ua/gorod/kak-zhivetsya-v-kolivinge Ніякого роду занять. Просто пустує, думаю, яким змістом його наповнити.Ко-воркінги - я іноді проходжу мимо одного зі скляними дверима - то там не те, що не густо, там рідко буває 1-2 особи - принаймні з того, що мені видно.Це прибутково?Ко-лівінг - це наче новий тренд. Недавно постили, але всі були разборками зайняті. От репетитору

Цитати:в колівінгах зазвичай класний ремонт, сучасні меблі та господарі, які стежать за тим, щоб усім завжди було добре.Всього в колівінгу є 26 квартир. Двадцять з них площею 17 кв. м, ще п'ять — по 25 кв. м і одна двокімнатна — 44 кв. м. Також є загальна вітальня і кухня, а незабаром, можливо, облаштують невеликий спортзал.маленька квартира обійдеться в 7500 грн, побільше — у 8500 грн, а кімната в двокімнатній квартирі — 6000 грн.Відсівали тих, хто просто полював за житлом, і брали тих, хто поділяв ідеї добросусідства та розумів, що це взагалі таке. Ще один важливий критерій — робота в IT.У нас, айтішників, дуже високі вимоги до сервісу через те, що у всіх високі зарплати й усі звикли до хорошого. Я не буду жити в убитій квартирі за чотири тисячі просто тому що не буду — мені важливий простір, який мене оточує, і комфорт. А цей колівінг надає сервіс нашого рівня.З мінусів — звукоізоляція в квартирах1. Специфічний контингент2. високі вимоги до ремонту-обстановки3. кількість квартир, їх заповнюваність4. ціна практично співставна до ціни звичайної орендної квартирипотрібно вкласти чимало коштівмаю знайомих айтішнегів, одружених, неодружених, з дітьми/без.усі вони або живуть у зйомних квартирах або уже купили своєжоден із них не висловлював бажання жити у гуртожиткунапевно ментальність сходу-центру інша ніж на заході. тут цінується насамперед своє