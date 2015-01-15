Додано: Пон 12 бер, 2018 17:10

Lambada написав: Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?

Це прибутково?

jump написав: потрібно вкласти чимало коштів

маю знайомих айтішнегів, одружених, неодружених, з дітьми/без.

усі вони або живуть у зйомних квартирах або уже купили своє

жоден із них не висловлював бажання жити у гуртожитку

напевно ментальність сходу-центру інша ніж на заході. тут цінується насамперед своє потрібно вкласти чимало коштівмаю знайомих айтішнегів, одружених, неодружених, з дітьми/без.напевно ментальність сходу-центру інша ніж на заході. тут цінується насамперед своє

Уважно прочитав ту статтю.Оскільки мої діти та їх одногрупники-однокласники тільки IT, можу сказати пару слів.1. Такі гуртожитки мають право існувати. Все одне і теж: "На кожен товар є свій покупець".2. Якщо людина зі сфери IT - це ще не означає, що добре заробляє, бо або самоучка, що не знайшов (знайшла) якісної роботи, чи тільки готується. Такий захоче зняти щось дешеве. Зверніть увагу: 8 500 на місяць - то не дешево. Мої приятелі вклалися в 1-к квартири в Ірпені - дуже добре получається, бо від них на маршрутці доїхати до найближчої станції метро - 20 хвилин, і квартири розбирають як пиріжки, бо оренда вартує дешевше, ніж у Києві. І це - ОКРЕМІ квартири.3. Влітку року 2016 сиділи на трибуні "Арена-Львів" на "ОЕ!" - зверху в ряду сиділи дві родини з Тернополя - десь по 35 років. ІТ-шникиПоспілкувалися трохе - здивувався мізерним зарплатням, але ось Вам: ІТ.4. Нормальний ІТ-шник в Україні заробляє 4 000 долярів на місяць і не буде жити в такому гуртожитку, де (цитую):"Я від усього тут тащусь. Немає відчуття, що винаймаю квартиру. Це мій дім. Я із задоволенням сюди повертаюся."5. Одну із моїх 1-к квартир винаймав ІТ-ник зі Львова - платив 9 000 на місяць і не думав хрюкати. Платив справно. Жив один. Вже в Європі.А так що ж: бізнес як бізнес, і таке - гуртожиток - з красивою іноземною назвою має право існувати...Особисто я - пас. Будучі студентом, ніколи не жив у гуртожитку, хоча приходити "в гості" дуже подобалося... особливо коли із одногрупником Сергієм приходили вдвох до двох дівчат в одну кімнату - до Тані та Олі.Звісно, ні я, ні Сергій не збиралися на них одружуватися. Я тільки гордий тим, що один раз врятував Таню від смерті. Сергій вже з нею впорався і лежав відпочивав. Не знаю, що він там сказав Тетяні, бо саме був зайнятий з Олею - але помітив, що Таня встала гола - підійшла до шифонеру, що був ближче до дверей - відкрила ліві дверцята та почала ковтати таблетки (Сергій того не міг бачити, а я побачив). Прийшлося злізти мені з Олі - кинутися до Тані - вона ковтала таблетки Тазепаму - штук - 20 вже встигла. Ну що, витяг Сергія з крОваті, поставили ту Таню на коліна та закладали пальці в рота, щоб повернути ті таблетки. Вижила.Зараз мешкає у Знаменці.P.S. Пані, як на вашу думку: із 27-ми мешканців збоченців, що не будуть давати нормально жити як орендодавцю, так і орендарям в одному коридорі біля однієї пралки та на одній кухні - більш, ніж 7, чи менше?P.P.S. Щойно отримав відповідь на мій запит з Ужгорода від ІТ-шника. Платять йому$ на місяць. За квартиру віддаєОсь Вам - з бідних. Не жонатий. Щось я не думаю, що він піде в той гуртожиток.