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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 119120121122>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:10

  Lambada написав:Хтось з форумчан здає в оренду коворкінги? Це прибутково?


  jump написав:потрібно вкласти чимало коштів
маю знайомих айтішнегів, одружених, неодружених, з дітьми/без.
усі вони або живуть у зйомних квартирах або уже купили своє
жоден із них не висловлював бажання жити у гуртожитку
напевно ментальність сходу-центру інша ніж на заході. тут цінується насамперед своє :D


Уважно прочитав ту статтю.
Оскільки мої діти та їх одногрупники-однокласники тільки IT, можу сказати пару слів.
1. Такі гуртожитки мають право існувати. Все одне і теж: "На кожен товар є свій покупець".
2. Якщо людина зі сфери IT - це ще не означає, що добре заробляє, бо або самоучка, що не знайшов (знайшла) якісної роботи, чи тільки готується. Такий захоче зняти щось дешеве. Зверніть увагу: 8 500 на місяць - то не дешево. Мої приятелі вклалися в 1-к квартири в Ірпені - дуже добре получається, бо від них на маршрутці доїхати до найближчої станції метро - 20 хвилин, і квартири розбирають як пиріжки, бо оренда вартує дешевше, ніж у Києві. І це - ОКРЕМІ квартири.
3. Влітку року 2016 сиділи на трибуні "Арена-Львів" на "ОЕ!" - зверху в ряду сиділи дві родини з Тернополя - десь по 35 років. ІТ-шники з бідних. Поспілкувалися трохе - здивувався мізерним зарплатням, але ось Вам: ІТ.
4. Нормальний ІТ-шник в Україні заробляє 4 000 долярів на місяць і не буде жити в такому гуртожитку, де (цитую):
"Я від усього тут тащусь. Немає відчуття, що винаймаю квартиру. Це мій дім. Я із задоволенням сюди повертаюся."
5. Одну із моїх 1-к квартир винаймав ІТ-ник зі Львова - платив 9 000 на місяць і не думав хрюкати. Платив справно. Жив один. Вже в Європі.

А так що ж: бізнес як бізнес, і таке - гуртожиток - з красивою іноземною назвою має право існувати...
Особисто я - пас. Будучі студентом, ніколи не жив у гуртожитку, хоча приходити "в гості" дуже подобалося... особливо коли із одногрупником Сергієм приходили вдвох до двох дівчат в одну кімнату - до Тані та Олі.
Звісно, ні я, ні Сергій не збиралися на них одружуватися. Я тільки гордий тим, що один раз врятував Таню від смерті. Сергій вже з нею впорався і лежав відпочивав. Не знаю, що він там сказав Тетяні, бо саме був зайнятий з Олею - але помітив, що Таня встала гола - підійшла до шифонеру, що був ближче до дверей - відкрила ліві дверцята та почала ковтати таблетки (Сергій того не міг бачити, а я побачив). Прийшлося злізти мені з Олі - кинутися до Тані - вона ковтала таблетки Тазепаму - штук - 20 вже встигла. Ну що, витяг Сергія з крОваті, поставили ту Таню на коліна та закладали пальці в рота, щоб повернути ті таблетки. Вижила.
Зараз мешкає у Знаменці.

P.S. Пані Lambada, як на вашу думку: із 27-ми мешканців збоченців, що не будуть давати нормально жити як орендодавцю, так і орендарям в одному коридорі біля однієї пралки та на одній кухні - більш, ніж 7, чи менше?

P.P.S. Щойно отримав відповідь на мій запит з Ужгорода від ІТ-шника. Платять йому 550 $ на місяць. За квартиру віддає 100+комунальні. Ось Вам - з бідних. Не жонатий. Щось я не думаю, що він піде в той гуртожиток.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 бер, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:34

akurt капец ты збоченец...
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:38

Врятуєте хоч раз у житті чиєсь життя - напишете.
Поки що крім бруду, звинувачень, агресії та брехні нічого немає.
Пораду чекаємо. Вже вечір... пора...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  big539 написав:akurt капец ты збоченец...

це був кофакінг

https://www.thecollective.co.uk/coliving/old-oak
Востаннє редагувалось Lambada в Пон 12 бер, 2018 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:47

Lambada :D :D :lol: зачёт! Я сразу и не допетрал!!!
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:47

  akurt написав:P.P.S. Щойно отримав відповідь на мій запит з Ужгорода від ІТ-шника. Платять йому 550 $ на місяць. За квартиру віддає 100+комуналь. Ось Вам - з бідних.

IT-ки в Україні діляться на дві великі категорії: ті що працюють на закордонного замовника та ті шо на внутрішнього.
Для тих хто працює на внутрішнього 550 зелених ще чудова зарплата.
Тому що існує безліч контор по райцентрам та всіляких держустанов де ЗП директора 7000 ,главбуха 5000 а айтішнег щасливий за 4000 грн.
Ті що працюють на закордонного замовника також не всі багаті: декілька кілобаксів отримують тільки керівники та сінйьори-програмери. Звичайні програмери щасливі за 1-2 кілобакси, а всіляким HR-м, тестерам і іншим джуніорам ті самі 550 $ за щастя.
Ось і виходить що багатим сіньорам та общага даром не потрібна а всім іншим не дуже по карману.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:53

Все вірно!
Підняли мені настрій. А то вже хотів кидати цей форум - надоїли знервовані невдахи.
Сьогодні чудовий день получився...

Я зранку сказав правду, але не всю...
Оскільки es77 настрій підняв, трохи відкрию завісу... Так, який ми сьогодні плюс отримали, сидячі далеко в Анталії? 5 відсотків за день? нормально... Мало, але як за один день, то хай вже будЕ...
Зображення
Примітка: TRY - то турецька ліра...
Так, де мій калькулятрор... 5 відсотків від вартості 1-к прєлєсті у Львові... це буде... це буде... за день... це буде... це буде...
Щось кнопки погано натискаються...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:55


Гм.
З ціною від 240 фунтів на тиждень.
Тобто 1340$ на місяць.
За кімнату.

Я звичайно розумію що то є Лондон а не Шепетівка.
Аде здається вони трохи перегибають.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:08

  akurt написав:Так, де мій калькулятрор... 5 відсотків від вартості 1-к прєлєсті у Львові...

Ви краще скажіть правду , Ви коли пишете "Заробив за день XXXX$ " то я Вам вірю, але Ви пишете таке чомусь не кожного дня :mrgreen:
Чи не виходить часом так що наступного дня (коли Ви не пишете скільки заробили) у Вас мінус XXXX$ ?

І тоді можна цілком відверто стверджувати: "Я завжди кажу тільки правду"
(І тихенько подумки "Але не всю" :oops: ) :mrgreen:

Розвійте мої сумніви.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:09

Сумніви ваші правильні: там все трохи плигає вверх-вниз...
Легко Вам особисто подивитися той графік за місяць або за рік...
Це треба десь 5-6 кнопок натиснути...
Буде відповідь точна.
Тут що приємно: тільки вчора вдень поки дурнуваті топали на мене ногами поговорили із людиною, людина дала ідею - сьогодні реалізовали...
Гладимо себе по животику... їмо Дораду...

Ну, правда, про Лондон: мої приятелі платять за кімнату на двох: по 325 фунтів з людини на місяць. Якщо брати кімнату на 1 людину то десь 400-450 фунтів виходить...
На півночі Лондона... приблизно 1 до 3 по цінам з Україною...
Просто треба більше заробляти...
akurt
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