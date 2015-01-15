Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:P.P.S. Щойно отримав відповідь на мій запит з Ужгорода від ІТ-шника. Платять йому 550 $ на місяць. За квартиру віддає 100+комуналь. Ось Вам - з бідних.
IT-ки в Україні діляться на дві великі категорії: ті що працюють на закордонного замовника та ті шо на внутрішнього. Для тих хто працює на внутрішнього 550 зелених ще чудова зарплата. Тому що існує безліч контор по райцентрам та всіляких держустанов де ЗП директора 7000 ,главбуха 5000 а айтішнег щасливий за 4000 грн. Ті що працюють на закордонного замовника також не всі багаті: декілька кілобаксів отримують тільки керівники та сінйьори-програмери. Звичайні програмери щасливі за 1-2 кілобакси, а всіляким HR-м, тестерам і іншим джуніорам ті самі 550 $ за щастя. Ось і виходить що багатим сіньорам та общага даром не потрібна а всім іншим не дуже по карману.
4000тис. грн. чи 550 баків - 1 - це якийсь хутір, 2 - початківець напевно
akurt написав:Все вірно! Підняли мені настрій. А то вже хотів кидати цей форум - надоїли знервовані невдахи. Сьогодні чудовий день получився...
Я зранку сказав правду, але не всю... Оскільки es77 настрій підняв, трохи відкрию завісу... Так, який ми сьогодні плюс отримали, сидячі далеко в Анталії? 5 відсотків за день? нормально... Мало, але як за один день, то хай вже будЕ... Примітка: TRY - то турецька ліра... Так, де мій калькулятрор... 5 відсотків від вартості 1-к прєлєсті у Львові... це буде... це буде... за день... це буде... це буде... Щось кнопки погано натискаються...
Цікаво, а на чому ж та тюрк хава йоларі за день виросла? Ви інформацію по Туречинні на Yahoo Finance аналізуєте?
Ідею саме цю реально дала людина з корінних турків. Вчора. Людина мисляча, тому звернув увагу на цю ідею. Аналізую не тільки там.
es77! гарантію дають: - Госстрах - Аерофлот - баба Ванга - забудовники Львова - водій жовтого Богдана у Львові... - здача в оренду житла у Львові.... - будь-який продавець будматеріалів на Південному у Львові.
Якщо без жартів, то я трохе знаю відповідь, але не можу її саме в цей час дати: тренуюся - як сказав Долярчик - підняти ліву ногу, у правій руці тримати - як він сказав - три пальці, а в правій - забув - наче чотири... тренуюся... Поки тренуюся, подивіться тут - може щось вам підкаже відповідь на запитання про турк хава йоларі... https://www.eurasiaairshow.com/en_US/ Так, все немає коли, тренуюся... Так, хоч би не забути: у лівій руці тре тримати три дулі, а в правій - чотири... і нога ліва... чи права?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 бер, 2018 18:44, всього редагувалось 3 разів.
ось тут більш-менш реальна статистика відверто - Львів, чуваки в районі - 1500-3200 піднімають, 500 баксів - хіба які першокурсники
Ви самі подивіться на ресурсі який самі-ж і привели скільки отримує джуніор інженер та джуніор QA і це по самій дорогій джаві. І спробуйте туди влаштуватися. А ще купа інших технологій де все трохи поростіше... І чим дані там відрізняються від того що я написав ?
Є в мене один знайомий, який коли його посять якусь гарантію відповідає не моргнувши оком: "Стопроцентную гарантию дает только Госстрах СССР"
akurt написав:Якщо без жартів, то я трохе знаю відповідь, але не можу її саме в цей час дати: тренуюся - як сказав Долярчик - підняти ліву ногу, у правій руці тримати - як він сказав - три пальці, а в правій - забув - наче чотири... тренуюся...
Я-ж Вам кажу, зніміть їм дулю на фоні турецького прапора -хай радіють
Як Ви помітили - я ніколи не роблю щось "просто так". 28-29 квітня в Анталії, де мене, звісно, немає, і IP-адреса моя - хвахівці з харкова не дадуть збрехати - звісно, з Туркменії, пройде найбільше в світі Аерошоу "Європа-Азія". https://www.eurasiaairshow.com/en_US/public/ Квитки, що інтересно - не дорогі - 40 лір - або десь 10 долярів. Для порівняння: останній раз був в театрі - на 14 лютого - в театрі Заньковецької - квитки були по 400 гривень...
Прікольно: доллар - 26,10...
Libo написав:Полезет жирок и жизнь еще ой как наладится, только держись! Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?! У меня дар. Я вижу будущее. Плюс еще инсайд.
Орендодавці Львова потирають руки від задоволення... (При одній умові - збільшення статків в доларах витрачають за кордоном. В Україні ціни на все просто нереальні...) Дочка приятельки - здає у Львові "двушки" - взяла двох дітей та зараз виїхала у Польщу... Просто так: однаково не працює, воно й зрозуміло... Гуляє, посміхається... робить фотосесії... Чоловіку подобається...
....знову чути: айтішняГи, айтішняГи.... Якби зараз сказав мій знайомий, який торгує на базарі: "то Вам не двоє штанів одягти під основні утеплені і стояти взимку на морозі - 15" Доречі про знайомих і про їхню НЕРУХОМІСТЬ(подібна історія, як в пана Акурта, але трохи з меншими об'ємами ) : оцей, що вище згаданий, то продавав свою торгову точку(метал-павільйон) цілий рік!- зразу хотів 1200дол(бо купив її колись за три тис.).....покупці, трохи якісь "в'яленькі" були і хотіли дешевше.... а він дуже НЕ спускав ціну, бо було йому шкода..... - через пів року вже продавав за 600дол і з торгом..... - покупців майже не було, а ті, що приходили, то просто питали і йшли.... - а на днях, вирішив порізати її на метал(але, майже РІК платив оренду!) ... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони(теж щось по 500-600дол) - може, комусь з тутешніх панів потрібно на дачу таке, то можу Вам кинути їхні моб. номери ...а ще один, продає магазин(там же, біля них) діючий (з "хімією") - 20м2 щось за 6тис.дол. - теж, якщо комусь потрібно, можу дати його номер.
п. с.... тільки не думайте, що то Долярчик вирішив свій бізнес продати! ... я ще пару років вирішив ним "помучитись", а там буде видно..... (ну, хіба б поважні тутешні пани підказали щось краще(від 500 до 1тис. дол в міс. але, працювати від трьох днів до п'яти в тиждень), то я б тоді поставив би на своє місце продавця, і ще може, яких би три-чотири тис. грн додатково мав би з того.....
Бо глобалізація. Поважаюча себе людина проїдеться за покупками в ближній ТЦ, за шмотом, за їжею. Ще і кави десь в креденсі поп'є. А ті всі павльончики, мафи - відімре як динозаври. Старе покоління вимирає, а молоді ходити по тих "базарах" взападло.