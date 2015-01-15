Додано: Пон 12 бер, 2018 21:02

....знову чути: айтішняГи, айтішняГи....Якби зараз сказав мій знайомий, який торгує на базарі: "то Вам не двоє штанів одягти під основні утеплені і стояти взимку на морозі - 15"Доречі про знайомих і про їхню НЕРУХОМІСТЬ(подібна історія, як в пана Акурта, але трохи з меншими об'ємами) : оцей, що вище згаданий, то продавав свою торгову точку(метал-павільйон) цілий рік!- зразу хотів 1200дол(бо купив її колись за три тис.).....покупці, трохи якісь "в'яленькі" були і хотіли дешевше.... а він дуже НЕ спускав ціну, бо було йому шкода..... - через пів року вже продавав за 600дол і з торгом..... - покупців майже не було, а ті, що приходили, то просто питали і йшли.... - а на днях, вирішив порізати її на метал(але, майже РІК платив оренду!)... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони(теж щось по 500-600дол) - може, комусь з тутешніх панів потрібно на дачу таке, то можу Вам кинути їхні моб. номери...а ще один, продає магазин(там же, біля них) діючий (з "хімією") - 20м2 щось за 6тис.дол. - теж, якщо комусь потрібно, можу дати його номер.п. с.... тільки не думайте, що то Долярчик вирішив свій бізнес продати!... я ще пару років вирішив ним "помучитись", а там буде видно..... (ну, хіба б поважні тутешні пани підказали щось краще(від 500 до 1тис. дол в міс. але, працювати від трьох днів до п'яти в тиждень), то я б тоді поставив би на своє місце продавця, і ще може, яких би три-чотири тис. грн додатково мав би з того.....