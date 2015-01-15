Додано: Пон 12 бер, 2018 21:59

Долярчик написав: ... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони(теж щось по 500-600дол) - може, комусь з тутешніх панів потрібно на дачу таке, то можу Вам кинути їхні моб. номери

...а ще один, продає магазин(там же, біля них) діючий (з "хімією") - 20м2 щось за 6тис.дол. - теж, якщо комусь потрібно, можу дати його номер.

... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони(теж щось по 500-600дол) - може, комусь з тутешніх панів потрібно на дачу таке, то можу Вам кинути їхні моб. номери...а ще один, продає магазин(там же, біля них) діючий (з "хімією") - 20м2 щось за 6тис.дол. - теж, якщо комусь потрібно, можу дати його номер.

Ця історія дуже давня... Ну, не за часів Богдана Хмельницького було, але історики вважають, що дуже давня.В літописах значиться рік 2015 від Різдва Христового...Молоді тільки-но одружилися - їй було трохи за 50, молодому - майже 60.Вирішили звити гніздечко не в "трьошці" молодої (у молого власного житла не було), а на природі... Вклалися в дачу.18 000 долярів для молодого подружжя - не гроші!І я на тій дачі був - мед-пиво не пив, бо не пригощали...Дача як дача - гарна, підходить як філія Тюрми на Лонцького у Львові...У тюрмі - катовані, а тут - жили кати... Відпочивали...Все чин-чином, як при них:- чавунні батареї, що розмерзлися ще за часів ... ну, ви ж знаєте, за часів кого... знаю, що у тім музеї Ви були, там мало хто не був ув'язненим...- щпалери, що звисали із стін, як театральні декорації...- опалювальний котел іржавий та з тенами для нагріву - а щоби було враження, що електрику для нього не крадуть - як зазвичай прийнято на дачах - поруч лежали якісь ніби-то дрова...- доріжка до якогось болота чи річки (відрізнити важко)...- на тім болоті - якийсь човен - із старих кастрюль зібраний... "Тут буде завзята рибалка!" - так сказав молодий...Що мене особливо вразило - така собі альтанка, зроблена із склопакетів (напевне, крадених), але замість скла - москитні сітки.Камера як в космічному кораблю - увійшов у передпокій альтанки - двері зачинив - обробив себе дустом від комарів - відкрив інші двері - пройшов у зону відпочинку.Боже правий! Яке свіже повітря! Який закат над болотом! Небо крізь сітку - як справжнє!Між будівлею дачі, зробленою в стилі Сальвадора Далі - тобто хто-знай-що-і-збоку-ще прибудова над прибудовою - та болотом - горОд.На тім горОді, у раюЯ бачив пекло...там огірки, капуста та бурякне мріяли рости...Щаслива молода пара завзято показувала, де будут рости огірки, а де - баклажани...Рай потихеньку становився раєм - на дачу навіть запросили на відпочинок сваху із чоловіком - ті приїхали один раз не з порожніми руками - привезли три чи чотири кущі полуниці.Йшов час... наступив рік 2016... Дочка подружжя дізналася, що чоловік став наркоманом - та пішла від нього... Повернулася до мами... з дитиною...У році 2017 молоде подружжя розбіглося - молодий забрав собі автівку, жінці залишив пральну машинку та телевізор...Молода не сумувала: в трьошці сиділа люба доня з онукою...Взагалі у 2017 році подружжя було на дачі 1 (один) раз...Горювати за поганим чоловком, який забрав собі автівку, молода на стала: питала у мене, де купити лісапед, щоб поїхати зібрати урожай полуниці.Їхати лісапедом було недалече - десь кілометрів 20, чи трохе більше...Якось так сталося, що лісапеди були дорогі, то вже й не купила...Ой, і били ж мене...Вчора - рік 2018 - бувша молода подзвонила жінці - радилася, які краще шпалери купити, бо вирішила тую прєлєсть продати, а з тими шпалєрами, що звисають вже до підлоги, "товар має не товарний вигляд"...Жінка ледве відмовила клеїти.Я її підтримав: покупець однаково буде ті "квіточки" бумажняні переклеювати...На тому й порішили.Зараз дивлюся: чи возьме хоч половину...