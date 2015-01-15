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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:19

  sailed написав:Бо глобалізація. Поважающа себе людина проїдеться за покупками в ближній ТЦ, за шмотом, за їжею. Ще і кави десь в креденсі поп'є. А ті всі павльончики, мафи - відімре як динозаври. Старе покоління вимирає, а молоді ходити по тих "базарах" взападло.

Торгівля буде майже вся через інтернет з доставкою під двері дронами Амазон.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:всі павльончики, мафи - відімре як динозаври

...розкажете це тим МАФам-динозаврам, які стоять по два-три в кожному дворі....... з продуктами!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:48

  Lambada написав:
  big539 написав:akurt капец ты збоченец...

це був кофакінг

https://www.thecollective.co.uk/coliving/old-oak


у колеги син закінчив коледж по програмуванню+ШАГ, випросив у тата колишню квартиру тещі і створив там воркінг-лівінг-трахінг :lol:
8 цвіркунів (19-22р)перетворили 2кімнатну у плетиво кабелів, завалів з дисків, флешок, блоків компів, моніторів, поламаних та живих ноутів, насипів чіпсів, пачок з-під них, коробок з-під різнх розмірів піц, поламаного бачка до унітазу, купи пилюки усюди :lol:
шкробають якісь проги, сайти на замовлення незнаю кого :wink:
мав раніше дохід від здачі в оренду, зараз гемор від прибирання і ремонту того, що залишилось від хати, бо ті рукожопі програмери ні до чого не варті, крім як гудзика тиснути і кнопати по клаві :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:59

  Долярчик написав:... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони(теж щось по 500-600дол) - може, комусь з тутешніх панів потрібно на дачу таке, то можу Вам кинути їхні моб. номери :mrgreen:
...а ще один, продає магазин(там же, біля них) діючий (з "хімією") - 20м2 щось за 6тис.дол. - теж, якщо комусь потрібно, можу дати його номер.


Ця історія дуже давня... Ну, не за часів Богдана Хмельницького було, але історики вважають, що дуже давня.
В літописах значиться рік 2015 від Різдва Христового...
Молоді тільки-но одружилися - їй було трохи за 50, молодому - майже 60.
Вирішили звити гніздечко не в "трьошці" молодої (у молого власного житла не було), а на природі... Вклалися в дачу.
18 000 долярів для молодого подружжя - не гроші!

І я на тій дачі був - мед-пиво не пив, бо не пригощали...
Дача як дача - гарна, підходить як філія Тюрми на Лонцького у Львові...
У тюрмі - катовані, а тут - жили кати... Відпочивали...
Все чин-чином, як при них:
- чавунні батареї, що розмерзлися ще за часів ... ну, ви ж знаєте, за часів кого... знаю, що у тім музеї Ви були, там мало хто не був ув'язненим...
- щпалери, що звисали із стін, як театральні декорації...
- опалювальний котел іржавий та з тенами для нагріву - а щоби було враження, що електрику для нього не крадуть - як зазвичай прийнято на дачах - поруч лежали якісь ніби-то дрова...
- доріжка до якогось болота чи річки (відрізнити важко)...
- на тім болоті - якийсь човен - із старих кастрюль зібраний... "Тут буде завзята рибалка!" - так сказав молодий...

Що мене особливо вразило - така собі альтанка, зроблена із склопакетів (напевне, крадених), але замість скла - москитні сітки.
Камера як в космічному кораблю - увійшов у передпокій альтанки - двері зачинив - обробив себе дустом від комарів - відкрив інші двері - пройшов у зону відпочинку.
Боже правий! Яке свіже повітря! Який закат над болотом! Небо крізь сітку - як справжнє!
Між будівлею дачі, зробленою в стилі Сальвадора Далі - тобто хто-знай-що-і-збоку-ще прибудова над прибудовою - та болотом - горОд.

На тім горОді, у раю
Я бачив пекло...
там огірки, капуста та буряк
не мріяли рости...

Щаслива молода пара завзято показувала, де будут рости огірки, а де - баклажани...

Рай потихеньку становився раєм - на дачу навіть запросили на відпочинок сваху із чоловіком - ті приїхали один раз не з порожніми руками - привезли три чи чотири кущі полуниці.

Йшов час... наступив рік 2016... Дочка подружжя дізналася, що чоловік став наркоманом - та пішла від нього... Повернулася до мами... з дитиною...
У році 2017 молоде подружжя розбіглося - молодий забрав собі автівку, жінці залишив пральну машинку та телевізор...
Молода не сумувала: в трьошці сиділа люба доня з онукою...
Взагалі у 2017 році подружжя було на дачі 1 (один) раз...
Горювати за поганим чоловком, який забрав собі автівку, молода на стала: питала у мене, де купити лісапед, щоб поїхати зібрати урожай полуниці.
Їхати лісапедом було недалече - десь кілометрів 20, чи трохе більше...
Якось так сталося, що лісапеди були дорогі, то вже й не купила...

У 2017 році я обережно висловив думку, що треба ту "прєлєсть" продати.
Ой, і били ж мене...

Вчора - рік 2018 - бувша молода подзвонила жінці - радилася, які краще шпалери купити, бо вирішила тую прєлєсть продати, а з тими шпалєрами, що звисають вже до підлоги, "товар має не товарний вигляд"...
Жінка ледве відмовила клеїти.
Я її підтримав: покупець однаково буде ті "квіточки" бумажняні переклеювати...
На тому й порішили.
Зараз дивлюся: чи возьме хоч половину...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:02

  jump написав:
  Lambada написав:
  big539 написав:akurt капец ты збоченец...

це був кофакінгс

https://www.thecollective.co.uk/coliving/old-oak


у колеги син закінчив коледж по програмуванню+ШАГ, випросив у тата колишню квартиру тещі і створив там воркінг-лівінг-трахінг :lol:
8 цвіркунів (19-22р)перетворили 2кімнатну у плетиво кабелів, завалів з дисків, флешок, блоків компів, моніторів, поламаних та живих ноутів, насипів чіпсів, пачок з-під них, коробок з-під різнх розмірів піц, поламаного бачка до унітазу, купи пилюки усюди :lol:
шкробають якісь проги, сайти на замовлення незнаю кого :wink:
мав раніше дохід від здачі в оренду, зараз гемор від прибирання і ремонту того, що залишилось від хати, бо ті рукожопі програмери ні до чого не варті, крім як гудзика тиснути і кнопати по клаві :lol:

Доречі з того ШАГу якась користь є, а то чув, що деякі працедавці на дверях пишуь:,,Випускників академії ШАГ прохання не турбувати.''
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

кризис жанра, йоптель... Депрессота.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:10

Bolt! jump!
Super!
Я читав в голос дружині!

У приятельки син той ШАГ закінчив: вдало торгує на аудіобазарі...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:12

  big539 написав:кризис жанра, йоптель... Депрессота.

Так, клоуни теж втомлюються)) Особливо - працюючи з подвійним навантаженням))) На жаль, акробати, дресирувальники з звірями і фокусники з приклеєними бородами -чомусь не поспішають нас розважати))) Чи хоча би розповісти про 1001 спосіб заробити мільйон на рівному місці)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20

  Долярчик написав:
  sailed написав:всі павльончики, мафи - відімре як динозаври

...розкажете це тим МАФам-динозаврам, які стоять по два-три в кожному дворі....... з продуктами!


То все від лукавого і має померти. Мені дуже подобається формат Baker Market (що в районі аквапарку) - завжди світло, чисто, опрятно. Хоч і не живу в тому районі, але завжди приємно зайти в той магазин. Шось типу такого:

Зображення
Востаннє редагувалось sailed в Пон 12 бер, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20

  akurt написав:Bolt! jump!
Super!
Я читав в голос дружині!

У приятельки син той ШАГ закінчив: вдало торгує на аудіобазарі...

Малий туди ходить,дивлюсь все виглядає на вміло поставлений бізнес на бажанні батьків зробити зі своїх дітей ІТшників
Bolt
 
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