Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Доречі з того ШАГу якась користь є, а то чув, що деякі працедавці на дверях пишуь:,,Випускників академії ШАГ прохання не турбувати.''
То давня байка. Релії трохи інші - людей не вистачає, ніхто навіть не питає ШАГ в тебе, чи дома вчився, чи на курсах (якщо вже є за плечима 3-4 роки досвіду). Якщо тільки стартуєш, та шось вмієш і хочеш далі вчитись - двері всюди відкриті, мільйон можливостей та вакансій.
Долярчик вам знову раджу подивитись в сторону IT. Пробуйте на тестера. На софтсерві є курси, але на них ще треба пройти. Підівчіть англійську. Проінвестуйте трохи в знання і буде вам 500 уо і навіть більше в перспективі. Не лінуйтеся.
fis написав:Долярчик вам знову раджу подивитись в сторону IT. Пробуйте на тестера. На софтсерві є курси, але на них ще треба пройти. Підівчіть англійську. Проінвестуйте трохи в знання і буде вам 500 уо і навіть більше в перспективі. Не лінуйтеся.
Sent from my iPhone using Tapatalk
хлопу Долярчику потрібні не курси програмістів, а легке безтурботне багате життя))) Найкраще втілення мрії для нього - поїхати на ПМж в Африку. До бушменів чи пігмеїв. Там, де завжди тепло, є їжа (антилопи, лами, різні ховрахи), банани на пальмах ростуть, пінгвіни у морях плавають))) Там він би спокійно лежакував би під теплим сонечком на березі лагідного моря)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 бер, 2018 22:56, всього редагувалось 4 разів.
sailed написав:всі павльончики, мафи - відімре як динозаври
...розкажете це тим МАФам-динозаврам, які стоять по два-три в кожному дворі....... з продуктами!
То все від лукавого і має померти. Мені дуже подобається формат Baker Market (що в районі аквапарку) - завжди світло, чисто, опрятно. Хоч і не живу в тому районі, але завжди приємно зайти в той магазин. Шось типу такого:
....такий є і на Сихові(то щось типу мінімаркета з дівчатками касирками і охороною...... одягнуті всі у світлокремову форму ....а з цінами як, бо я не заходив туди?
sailed написав:всі павльончики, мафи - відімре як динозаври
...розкажете це тим МАФам-динозаврам, які стоять по два-три в кожному дворі....... з продуктами!
То все від лукавого і має померти. Мені дуже подобається формат Baker Market (що в районі аквапарку) - завжди світло, чисто, опрятно. Хоч і не живу в тому районі, але завжди приємно зайти в той магазин. Шось типу такого:
а ще від цього закладу дууууже файний запах іде свіжоспеченого вкуснячого борошняного виробу і білокурої панянки. що із красивою посмішкою на лиці продає його щодня!
вмієюТь же якщо захочуть!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок! https://upcoin.com/?ID=150f400b
jump написав:у колеги син закінчив коледж по програмуванню+ШАГ, випросив у тата колишню квартиру тещі і створив там воркінг-лівінг-трахінг 8 цвіркунів (19-22р)перетворили 2кімнатну у плетиво кабелів, завалів з дисків, флешок, блоків компів, моніторів, поламаних та живих ноутів, насипів чіпсів, пачок з-під них, коробок з-під різнх розмірів піц, поламаного бачка до унітазу, купи пилюки усюди шкробають якісь проги, сайти на замовлення незнаю кого