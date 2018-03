Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39

Долярчик вам знову раджу подивитись в сторону IT. Пробуйте на тестера. На софтсерві є курси, але на них ще треба пройти. Підівчіть англійську. Проінвестуйте трохи в знання і буде вам 500 уо і навіть більше в перспективі. Не лінуйтеся.





