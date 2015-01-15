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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:24

  Bolt написав:Доречі з того ШАГу якась користь є, а то чув, що деякі працедавці на дверях пишуь:,,Випускників академії ШАГ прохання не турбувати.''


То давня байка. Релії трохи інші - людей не вистачає, ніхто навіть не питає ШАГ в тебе, чи дома вчився, чи на курсах (якщо вже є за плечима 3-4 роки досвіду). Якщо тільки стартуєш, та шось вмієш і хочеш далі вчитись - двері всюди відкриті, мільйон можливостей та вакансій.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик вам знову раджу подивитись в сторону IT. Пробуйте на тестера. На софтсерві є курси, але на них ще треба пройти. Підівчіть англійську. Проінвестуйте трохи в знання і буде вам 500 уо і навіть більше в перспективі. Не лінуйтеся.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:51

  fis написав:Долярчик вам знову раджу подивитись в сторону IT. Пробуйте на тестера. На софтсерві є курси, але на них ще треба пройти. Підівчіть англійську. Проінвестуйте трохи в знання і буде вам 500 уо і навіть більше в перспективі. Не лінуйтеся.


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хлопу Долярчику потрібні не курси програмістів, а легке безтурботне багате життя))) Найкраще втілення мрії для нього - поїхати на ПМж в Африку. До бушменів чи пігмеїв. Там, де завжди тепло, є їжа (антилопи, лами, різні ховрахи), банани на пальмах ростуть, пінгвіни у морях плавають))) Там він би спокійно лежакував би під теплим сонечком на березі лагідного моря)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 бер, 2018 22:56, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:51

fis
....я не до комп'ютерів..... - для мене простішше на Марс злітати, ніж в компі з програмами розібратись :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:55

  sailed написав:
  Долярчик написав:
  sailed написав:всі павльончики, мафи - відімре як динозаври

...розкажете це тим МАФам-динозаврам, які стоять по два-три в кожному дворі....... з продуктами!


То все від лукавого і має померти. Мені дуже подобається формат Baker Market (що в районі аквапарку) - завжди світло, чисто, опрятно. Хоч і не живу в тому районі, але завжди приємно зайти в той магазин. Шось типу такого:

Зображення

....такий є і на Сихові(то щось типу мінімаркета з дівчатками касирками і охороною...... одягнуті всі у світлокремову форму :D
....а з цінами як, бо я не заходив туди?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:55

  Долярчик написав:fis
....я не до комп'ютерів..... - для мене простішше на Марс злітати, ніж в компі з програмами розібратись :mrgreen:
І до лопати не стоять, і до станка, штангенциркуля чи керма не привчені. Лінь йому))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:07

  sailed написав:
  Долярчик написав:
  sailed написав:всі павльончики, мафи - відімре як динозаври

...розкажете це тим МАФам-динозаврам, які стоять по два-три в кожному дворі....... з продуктами!


То все від лукавого і має померти. Мені дуже подобається формат Baker Market (що в районі аквапарку) - завжди світло, чисто, опрятно. Хоч і не живу в тому районі, але завжди приємно зайти в той магазин. Шось типу такого:

Зображення


а ще від цього закладу дууууже файний запах іде
свіжоспеченого вкуснячого борошняного виробу і білокурої панянки. що із красивою посмішкою на лиці продає його щодня!

вмієюТь же якщо захочуть!
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Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:у колеги син закінчив коледж по програмуванню+ШАГ, випросив у тата колишню квартиру тещі і створив там воркінг-лівінг-трахінг
8 цвіркунів (19-22р)перетворили 2кімнатну у плетиво кабелів, завалів з дисків, флешок, блоків компів, моніторів, поламаних та живих ноутів, насипів чіпсів, пачок з-під них, коробок з-під різнх розмірів піц, поламаного бачка до унітазу, купи пилюки усюди
шкробають якісь проги, сайти на замовлення незнаю кого

Це так виглядає, що дав квартиру під офіс.

Коворкінги, то ніби і те, і ніби для фрілансерів. Мені цікаво, чи реально ці місця заповнені: http://tvoemisto.tv/news/top5_kovorking ... 79324.html

  es77 написав:

Гм.
З ціною від 240 фунтів на тиждень.
Тобто 1340$ на місяць.
За кімнату.

Я звичайно розумію що то є Лондон а не Шепетівка.
Аде здається вони трохи перегибають.

Нікарагуа! у колівінгу з коворкінгом приймають біткоїн до оплати. :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=4ffKQG432Qo



  Долярчик написав:вирішив порізати її на метал(але, майже РІК платив оренду!)
... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони

А скільки він заважить?
кіло металолому 3,40 грн
Востаннє редагувалось Lambada в Пон 12 бер, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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