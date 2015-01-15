Додано: Вів 13 бер, 2018 09:43

Долярчик написав:

akurt написав: Так ось: " А сейчас что происходит?"

Ви змінюєте цінник у напрямку вниз? Так ось: " А сейчас что происходит?"Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?



...особисто я - ціни на дол. товар (який в мене складає десь80%) - не міняв, а на гривневий, ще й підвищував, так як закупівельна ціна зросла!

....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!" ...особисто я -(який в мене складає десь80%) -а на гривневий,так як закупівельна ціна зросла!....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"

Таким чином будуть робити і продавани аксесуарів для вашой нової квартири.

Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:За моїми підрахунками - а це отримало підтвердження і за даними офіційної статистики України (це опубліковано на тій же валютній гілці) ціни на все, що пов'зано із ремонтом квартир - виросли навідсотків.Тобто:- особисто Ви стаєте біднішим на 20 відсотків.- осбисто я стаю багатшим на 20 відсотків.На сьогодні самий правильний стиль життя:- організувати бізнес в Україні або за її межами (як робить це дехто із форумчан, не буду казати хто...)- жити за кордоном, насолоджуючись падінням долара до гривні... Бо - зверніть увагу - цитую із виключенням деяких слів: "(!!!).Наприклад, ще недавно я ціни в турецьких лірах множив на 7, щоби отримувати в гривнях, а сьогодні порахував - треба на 6,8.Дрібничка, а приємно...Ціни на продукти на ринку в Анталії:- помаранчі - 10 гривень (всі ціни за кіло)- полуниця - 20 гривень- сині (баклажани) - 13 гривень...- риба - Дорада або Сібас - 129 гривень.Ціни на обладнання нової квартири. Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :- унітаз напольний з бачком - 1020 гривень- теж, на стіну - 1020 гривень- комплект душовий - 476 гривень (два змішувачи та лійка, стійка...)- набір: умивальник+тумба+навісниа шафа - 1836 гривень- кахель на підлогу 45х45 - 123 гривні квадрат- на стіни - 123 гривні квадрат- фарба для стін відро 10 кг - 510 гривень- душова кабіна - 2 380 гривень- умивальник фаянсовий 475-950 гривень- комплект на кухню (духовка+варочна поверхня+витяжка) 10 200 гривень- посудомийка 9 200 гривень- пральна машина 13 600 гривень- холодильник - 13 500 гривень- дивани 5 000 - 11 560 гривень- двоспальне ліжко - 6 800 гривень- матрац анатомічний - 6 800 гривень- шифонер у спальню - 6 800 гривень-тумба під ТВ - 1090 гривень.- килим 160х230 - 1020 гривень...Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку...Подивимося, що напише про ціни...Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...