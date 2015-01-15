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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:42

як "легко" в нашій країні вести бізнес....))

  Lambada написав:А скільки він заважить?
кіло металолому 3,40 грн

....як тільки він це зробить(бо ще не зробив) - то я буду знати і вам обов'язково напишу!
....моя думка, що може 100 долярів візьме, але побачимо....

  akurt написав:Так ось: " А сейчас что происходит?"
Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?

... я тій людині там відповів, що зразу видно, що вона далека від торгівлі!
...особисто я - ціни на дол. товар(який в мене складає десь80%) - не міняв, а на гривневий, ще й підвищував, так як закупівельна ціна зросла!
....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:43

Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:
  Долярчик написав:
  akurt написав:Так ось: " А сейчас что происходит?"
Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?


...особисто я - ціни на дол. товар (який в мене складає десь80%) - не міняв, а на гривневий, ще й підвищував, так як закупівельна ціна зросла!
....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"


Таким чином будуть робити і продавани аксесуарів для вашой нової квартири.

За моїми підрахунками - а це отримало підтвердження і за даними офіційної статистики України (це опубліковано на тій же валютній гілці) ціни на все, що пов'зано із ремонтом квартир - виросли на 20 відсотків.
Тобто:
- особисто Ви стаєте біднішим на 20 відсотків.
- осбисто я стаю багатшим на 20 відсотків.

Прікольно...
На сьогодні самий правильний стиль життя:
- організувати бізнес в Україні або за її межами (як робить це дехто із форумчан, не буду казати хто...)
- жити за кордоном, насолоджуючись падінням долара до гривні... Бо - зверніть увагу - цитую із виключенням деяких слів: "ціни на ... товар... на гривневий, [b]ще й підвищував... (!!!).
Наприклад, ще недавно я ціни в турецьких лірах множив на 7, щоби отримувати в гривнях, а сьогодні порахував - треба на 6,8.
Дрібничка, а приємно...

Ціни на продукти на ринку в Анталії:
- помаранчі - 10 гривень (всі ціни за кіло)
- полуниця - 20 гривень
- сині (баклажани) - 13 гривень...
- риба - Дорада або Сібас - 129 гривень.

Ціни на обладнання нової квартири Долярчика. Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :
- унітаз напольний з бачком - 1020 гривень
- теж, на стіну - 1020 гривень
- комплект душовий - 476 гривень (два змішувачи та лійка, стійка...)
- набір: умивальник+тумба+навісниа шафа - 1836 гривень
- кахель на підлогу 45х45 - 123 гривні квадрат
- на стіни - 123 гривні квадрат
- фарба для стін відро 10 кг - 510 гривень
- душова кабіна - 2 380 гривень
- умивальник фаянсовий 475-950 гривень
- комплект на кухню (духовка+варочна поверхня+витяжка) 10 200 гривень
- посудомийка 9 200 гривень
- пральна машина 13 600 гривень
- холодильник - 13 500 гривень
- дивани 5 000 - 11 560 гривень
- двоспальне ліжко - 6 800 гривень
- матрац анатомічний - 6 800 гривень
- шифонер у спальню - 6 800 гривень
-тумба під ТВ - 1090 гривень.
- килим 160х230 - 1020 гривень...

Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку...
Подивимося, що напише про ціни...
Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...
akurt
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