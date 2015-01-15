Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:
Таким чином будуть робити і продавани аксесуарів для вашой нової квартири.
Долярчик написав:
akurt написав:
Так ось: " А сейчас что происходит?"
Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?
...особисто я - ціни на дол. товар
(який в мене складає десь80%) - не міняв,
а на гривневий, ще й підвищував,
так як закупівельна ціна зросла!
....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"
За моїми підрахунками - а це отримало підтвердження і за даними офіційної статистики України (це опубліковано на тій же валютній гілці
) ціни на все, що пов'зано із ремонтом квартир - виросли на 20
відсотків.
Тобто: - особисто Ви стаєте біднішим на 20 відсотків.- осбисто я стаю багатшим на 20 відсотків.Прікольно...
На сьогодні самий правильний стиль життя:
- організувати бізнес в Україні або за її межами (як робить це дехто із форумчан, не буду казати хто...)
- жити за кордоном, насолоджуючись падінням долара до гривні... Бо - зверніть увагу - цитую із виключенням деяких слів: "ціни на ... товар... на гривневий, [b]ще й підвищував...
(!!!).
Наприклад, ще недавно я ціни в турецьких лірах множив на 7, щоби отримувати в гривнях, а сьогодні порахував - треба на 6,8.
Дрібничка, а приємно...
Ціни на продукти на ринку в Анталії:
- помаранчі - 10 гривень (всі ціни за кіло)
- полуниця - 20 гривень
- сині (баклажани) - 13 гривень...
- риба - Дорада або Сібас - 129 гривень.
Ціни на обладнання нової квартири Долярчика
. Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :
- унітаз напольний з бачком - 1020 гривень
- теж, на стіну - 1020 гривень
- комплект душовий - 476 гривень (два змішувачи та лійка, стійка...)
- набір: умивальник+тумба+навісниа шафа - 1836 гривень
- кахель на підлогу 45х45 - 123 гривні квадрат
- на стіни - 123 гривні квадрат
- фарба для стін відро 10 кг - 510 гривень
- душова кабіна - 2 380 гривень
- умивальник фаянсовий 475-950 гривень
- комплект на кухню (духовка+варочна поверхня+витяжка) 10 200 гривень
- посудомийка 9 200 гривень
- пральна машина 13 600 гривень
- холодильник - 13 500 гривень
- дивани 5 000 - 11 560 гривень
- двоспальне ліжко - 6 800 гривень
- матрац анатомічний - 6 800 гривень
- шифонер у спальню - 6 800 гривень
-тумба під ТВ - 1090 гривень.
- килим 160х230 - 1020 гривень...
Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку...
Подивимося, що напише про ціни...
Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...