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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:43

Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:
  Долярчик написав:
  akurt написав:Так ось: " А сейчас что происходит?"
Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?


...особисто я - ціни на дол. товар (який в мене складає десь80%) - не міняв, а на гривневий, ще й підвищував, так як закупівельна ціна зросла!
....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"


Таким чином будуть робити і продавани аксесуарів для вашой нової квартири.

За моїми підрахунками - а це отримало підтвердження і за даними офіційної статистики України (це опубліковано на тій же валютній гілці) ціни на все, що пов'зано із ремонтом квартир - виросли на 20 відсотків.
Тобто:
- особисто Ви стаєте біднішим на 20 відсотків.
- осбисто я стаю багатшим на 20 відсотків.

Прікольно...
На сьогодні самий правильний стиль життя:
- організувати бізнес в Україні або за її межами (як робить це дехто із форумчан, не буду казати хто...)
- жити за кордоном, насолоджуючись падінням долара до гривні... Бо - зверніть увагу - цитую із виключенням деяких слів: "ціни на ... товар... на гривневий, ще й підвищував... (!!!).
Наприклад, ще недавно я ціни в турецьких лірах множив на 7, щоби отримувати в гривнях, а сьогодні порахував - треба на 6,8.
Дрібничка, а приємно...

Ціни на продукти на ринку в Анталії:
- помаранчі - 10 гривень (всі ціни за кіло)
- полуниця - 20 гривень
- сині (баклажани) - 13 гривень...
- риба - Дорада або Сібас - 129 гривень.

Ціни на обладнання нової квартири Долярчика. Для прогнозу витат.
Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :
- унітаз напольний з бачком - 1020 гривень
- теж, на стіну - 1020 гривень
- комплект душовий - 476 гривень (два змішувачи та лійка, стійка...)
- набір: умивальник+тумба+навісна шафа - 1836 гривень
- кахель на підлогу 45х45 - 123 гривні квадрат
- на стіни - 123 гривні квадрат
- фарба для стін відро 10 кг - 510 гривень
- душова кабіна - 2 380 гривень
- умивальник фаянсовий 475-950 гривень
- комплект на кухню (духовка+варочна поверхня+витяжка) 10 200 гривень
- посудомийка 9 200 гривень
- пральна машина 13 600 гривень
- холодильник - 13 500 гривень
- дивани 5 000 - 11 560 гривень
- двоспальне ліжко - 6 800 гривень
- матрац анатомічний - 6 800 гривень
- шифонер у спальню - 6 800 гривень
-тумба під ТВ - 1090 гривень.
- килим 160х230 - 1020 гривень...

Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку...
Подивимося, що напише про ціни...
Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...

P.S. Особисто я зараз виконую соціальний експеримент: щомісяця отримую з України на карти банків 17 000 гривень (трохи менше виручки Долярчика за місяць). Ретельно записую всі витрати. Чи вистачить на двох?
Ще не знаю...
Ну все, пішов робити собі помаранчовий фреш... Із собакою вже погуляв...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:00

Минздрав одобряэ!

  akurt написав:Ну все, пішов робити собі помарнчовий фреш...

О! ну это совсем другое дело! :D
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:02

  Lambada написав:
  Долярчик написав:вирішив порізати її на метал(але, майже РІК платив оренду!)
... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони

А скільки він заважить?
кіло металолому 3,40 грн


кілос чорного металу - 6-50-7-00грн.


Долярчик
дарую ідею 8)
відкриваєте пункт прийому чорних та кольорових металів, паперу-картону, целюлози
у помічники візьмете будь-яких алкашів, вони й так постійно ошиватимуться біля пункту. За флакон бормотухи усе Вам завантажать і попакують. Дешево і взаємовигідно!
відкривати бажано неподалік якогось заводу. Будете завжди мати добрий навар :lol:
якщо буде одразу за парканом - просто бімба.
Нестимуть Вам геть усе! Навіть заводську бібліотеку, протоколи профкому і картки обліку працівників :lol: Добре навчитесь важити, регулюватимете закупівельні ціни - і профіт ШАЛЕНИЙ. Купите собі ще одну квартиру, чорного крузака аби гонорово їздити і дивитись на усіх ніщебродів зверху, дружині подаруєте на річницю шлюбу рожевенького ніссана мікру, тещі - ровера аби не тяжко було продукти додому з ринку тігнути
З часом викупите собі металбазу на Навроцького або на Кульпі :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:07

лол

  jump написав:дружині подаруєте на річницю шлюбу рожевенького ніссана мікру

Ору вголос! :lol: Я когда то жене купил именно Ниссан-Микру! :mrgreen: Ну правда она была не розовая, а голубенькая, но не суть. 8)
правда потом купил Мерседес А-170, а микру отдали вместо ровера моей мамке, она на микре ездила на дачу и возила на ней овощи :lol:
(примечание для Акурта, он оценит: все тачки полупались нульцовыми с автосалона) :idea:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:08

  akurt написав:Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:

Ціни на обладнання нової квартири Долярчика. Для прогнозу витат.
Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :

Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку...
Подивимося, що напише про ціни...
Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...

P.S. Особисто я зараз виконую соціальний експеримент: щомісяця отримую з України на карти банків 17 000 гривень (трохи менше виручки Долярчика за місяць). Ретельно записую всі витрати. Чи вистачить на двох?
Ще не знаю...
Ну все, пішов робити собі помаранчовий фреш... Із собакою вже погуляв...


ціни просто милують око
а за продукти як дарма
хто виробник того усього краму?
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Опа, а за шо долярчика заблокували? Тему можна закривати без нього :(
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:12

Та наверное какого то модератора задолбал своим дыбильным "стильом" с многоточичнечиством :lol: Ничё, скоро разбанят.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:41

[u]Долярчик[/u]
щойно дали дані:
чорний - 6,8
мідь - 150
люміній - 30
латунь - 90
картон - 2,5

є знайомий водій, постійно щось тягає з усіх фірм на які працює та на які заїжджає
хлоп реально крутий, весь тиждень збирає усього потрохи докупоньки, затим везе на пункт прийому і з радісною посмішкою пхає до широких кишень пачечку брудненьких гривеників. Потім дзвонить до їдної кралі (посудомийка у ганделику по дорозі на роботу), домовляється про зустріч, на приладовій дошці газелі возить зо собов надгрижену чоколяду, чекунчик бальзаму "Дністер" (45оборотів) і ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять і так щотижня :lol:

заберіть у тих торгашів їх контейнери, але трохи зачекайте, най ше впадут в ціні - і Вашому гешефту навіть жиди заздрити будуть :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:33

Я теж подумав, що отой кіоск, про який написав Долярчик - він з міді.
Однозначно!
Інакше просто викинути його - дорожче коштує...

  big539 написав:(примечание для Акурта, он оценит: все тачки полупались нульцовыми с автосалона) :idea:

Дякую за високу оцінку: дійсно, оцінив це, підтримую і підтверджую: завжди брав автівки тільки нулячі тількі з автосалону.
За весь час життя моєї родини взяли б/у тільки один раз - сину-студенту - перша його автівка Mercury Sable Premium 2000-го року.
Недавно продав, після того, як навчився їздити (тьху-тьху-тьху, проїздив на тому 1,5 року) та узяв у лютому із салона Mersedes Klass C C300. Біленький.
Минулого літа невістці взяли Mini Cooper в спортивній комплектації - чекали поставку 2 місяці...
Так що ваш вибір підтримую...
автівки треба барти або нулячими із салону, а бо у добрих реальних знайомих.
У всіх інших випадках буде обман.
Знаю. Брат рідний ганяв автівки з Європи... таке було, що страх Божий...
akurt
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