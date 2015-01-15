Додано: Вів 13 бер, 2018 09:43

Долярчик написав:

akurt написав: Так ось: " А сейчас что происходит?"

Ви змінюєте цінник у напрямку вниз? Так ось: " А сейчас что происходит?"Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?



...особисто я - ціни на дол. товар (який в мене складає десь80%) - не міняв, а на гривневий, ще й підвищував, так як закупівельна ціна зросла!

....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!" ...особисто я -(який в мене складає десь80%) -а на гривневий,так як закупівельна ціна зросла!....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"

Таким чином будуть робити і продавани аксесуарів для вашой нової квартири.

Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:За моїми підрахунками - а це отримало підтвердження і за даними офіційної статистики України (це опубліковано на тій же валютній гілці) ціни на все, що пов'зано із ремонтом квартир - виросли навідсотків.Тобто:- особисто Ви стаєте біднішим на 20 відсотків.- осбисто я стаю багатшим на 20 відсотків.На сьогодні самий правильний стиль життя:- організувати бізнес в Україні або за її межами (як робить це дехто із форумчан, не буду казати хто...)- жити за кордоном, насолоджуючись падінням долара до гривні... Бо - зверніть увагу - цитую із виключенням деяких слів: "(!!!).Наприклад, ще недавно я ціни в турецьких лірах множив на 7, щоби отримувати в гривнях, а сьогодні порахував - треба на 6,8.Дрібничка, а приємно...Ціни на продукти на ринку в Анталії:- помаранчі - 10 гривень (всі ціни за кіло)- полуниця - 20 гривень- сині (баклажани) - 13 гривень...- риба - Дорада або Сібас - 129 гривень.Ціни на обладнання нової квартири. Для прогнозу витат.Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :- унітаз напольний з бачком - 1020 гривень- теж, на стіну - 1020 гривень- комплект душовий - 476 гривень (два змішувачи та лійка, стійка...)- набір: умивальник+тумба+навісна шафа - 1836 гривень- кахель на підлогу 45х45 - 123 гривні квадрат- на стіни - 123 гривні квадрат- фарба для стін відро 10 кг - 510 гривень- душова кабіна - 2 380 гривень- умивальник фаянсовий 475-950 гривень- комплект на кухню (духовка+варочна поверхня+витяжка) 10 200 гривень- посудомийка 9 200 гривень- пральна машина 13 600 гривень- холодильник - 13 500 гривень- дивани 5 000 - 11 560 гривень- двоспальне ліжко - 6 800 гривень- матрац анатомічний - 6 800 гривень- шифонер у спальню - 6 800 гривень-тумба під ТВ - 1090 гривень.- килим 160х230 - 1020 гривень...Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку...Подивимося, що напише про ціни...Особисто я зараз виконую соціальний експеримент: щомісяця отримую з України на карти банків 17 000 гривень (трохи менше виручки Долярчика за місяць). Ретельно записую всі витрати. Чи вистачить на двох?Ще не знаю...Ну все, пішов робити собі помаранчовий фреш... Із собакою вже погуляв...