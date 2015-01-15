Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так ось: " А сейчас что происходит?" Ви змінюєте цінник у напрямку вниз?
...особисто я - ціни на дол. товар (який в мене складає десь80%) - не міняв, а на гривневий, ще й підвищував, так як закупівельна ціна зросла! ....але, якщо так доляр й надалі буде сповзати до низу, то я просто буду робити знижки, або при спілкуванні з покупцем, зразу буду казати фразу: "якщо будете брати, то буде на стільки-то дешевше!"
Таким чином будуть робити і продавани аксесуарів для вашой нової квартири.
За моїми підрахунками - а це отримало підтвердження і за даними офіційної статистики України (це опубліковано на тій же валютній гілці) ціни на все, що пов'зано із ремонтом квартир - виросли на 20 відсотків. Тобто: - особисто Ви стаєте біднішим на 20 відсотків. - осбисто я стаю багатшим на 20 відсотків.
Прікольно... На сьогодні самий правильний стиль життя: - організувати бізнес в Україні або за її межами (як робить це дехто із форумчан, не буду казати хто...) - жити за кордоном, насолоджуючись падінням долара до гривні... Бо - зверніть увагу - цитую із виключенням деяких слів: "ціни на ... товар... на гривневий, ще й підвищував... (!!!). Наприклад, ще недавно я ціни в турецьких лірах множив на 7, щоби отримувати в гривнях, а сьогодні порахував - треба на 6,8. Дрібничка, а приємно...
Ціни на продукти на ринку в Анталії: - помаранчі - 10 гривень (всі ціни за кіло) - полуниця - 20 гривень - сині (баклажани) - 13 гривень... - риба - Дорада або Сібас - 129 гривень.
Ціни на обладнання нової квартири Долярчика. Для прогнозу витат. Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії : - унітаз напольний з бачком - 1020 гривень - теж, на стіну - 1020 гривень - комплект душовий - 476 гривень (два змішувачи та лійка, стійка...) - набір: умивальник+тумба+навісна шафа - 1836 гривень - кахель на підлогу 45х45 - 123 гривні квадрат - на стіни - 123 гривні квадрат - фарба для стін відро 10 кг - 510 гривень - душова кабіна - 2 380 гривень - умивальник фаянсовий 475-950 гривень - комплект на кухню (духовка+варочна поверхня+витяжка) 10 200 гривень - посудомийка 9 200 гривень - пральна машина 13 600 гривень - холодильник - 13 500 гривень - дивани 5 000 - 11 560 гривень - двоспальне ліжко - 6 800 гривень - матрац анатомічний - 6 800 гривень - шифонер у спальню - 6 800 гривень -тумба під ТВ - 1090 гривень. - килим 160х230 - 1020 гривень...
Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку... Подивимося, що напише про ціни... Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...
P.S. Особисто я зараз виконую соціальний експеримент: щомісяця отримую з України на карти банків 17 000 гривень (трохи менше виручки Долярчика за місяць). Ретельно записую всі витрати. Чи вистачить на двох? Ще не знаю... Ну все, пішов робити собі помаранчовий фреш... Із собакою вже погуляв...
Долярчик написав:вирішив порізати її на метал(але, майже РІК платив оренду!) ... біля нього, ще двоє продають свої метал-павільйони
А скільки він заважить? кіло металолому 3,40 грн
кілос чорного металу - 6-50-7-00грн.
Долярчик дарую ідею відкриваєте пункт прийому чорних та кольорових металів, паперу-картону, целюлози у помічники візьмете будь-яких алкашів, вони й так постійно ошиватимуться біля пункту. За флакон бормотухи усе Вам завантажать і попакують. Дешево і взаємовигідно! відкривати бажано неподалік якогось заводу. Будете завжди мати добрий навар якщо буде одразу за парканом - просто бімба. Нестимуть Вам геть усе! Навіть заводську бібліотеку, протоколи профкому і картки обліку працівників Добре навчитесь важити, регулюватимете закупівельні ціни - і профіт ШАЛЕНИЙ. Купите собі ще одну квартиру, чорного крузака аби гонорово їздити і дивитись на усіх ніщебродів зверху, дружині подаруєте на річницю шлюбу рожевенького ніссана мікру, тещі - ровера аби не тяжко було продукти додому з ринку тігнути З часом викупите собі металбазу на Навроцького або на Кульпі
jump написав:дружині подаруєте на річницю шлюбу рожевенького ніссана мікру
Ору вголос! Я когда то жене купил именно Ниссан-Микру! Ну правда она была не розовая, а голубенькая, но не суть. правда потом купил Мерседес А-170, а микру отдали вместо ровера моей мамке, она на микре ездила на дачу и возила на ней овощи (примечание для Акурта, он оценит: все тачки полупались нульцовыми с автосалона)
akurt написав:Я приблизно це і очікував отримати у відповідь:
Ціни на обладнання нової квартири Долярчика. Для прогнозу витат. Ціни Львова 2015-2016 років забув вже, то взяв та виписав у блокнот в супермаркеті в Анталії :
Цим літом Долярчик почне облаштовувати квартирку... Подивимося, що напише про ціни... Це тим більш інтересно, що людЕ готують квартири і під орендарів у Львові...
P.S. Особисто я зараз виконую соціальний експеримент: щомісяця отримую з України на карти банків 17 000 гривень (трохи менше виручки Долярчика за місяць). Ретельно записую всі витрати. Чи вистачить на двох? Ще не знаю... Ну все, пішов робити собі помаранчовий фреш... Із собакою вже погуляв...
ціни просто милують око а за продукти як дарма хто виробник того усього краму?
[u]Долярчик[/u] щойно дали дані: чорний - 6,8 мідь - 150 люміній - 30 латунь - 90 картон - 2,5
є знайомий водій, постійно щось тягає з усіх фірм на які працює та на які заїжджає хлоп реально крутий, весь тиждень збирає усього потрохи докупоньки, затим везе на пункт прийому і з радісною посмішкою пхає до широких кишень пачечку брудненьких гривеників. Потім дзвонить до їдної кралі (посудомийка у ганделику по дорозі на роботу), домовляється про зустріч, на приладовій дошці газелі возить зо собов надгрижену чоколяду, чекунчик бальзаму "Дністер" (45оборотів) і ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять і так щотижня
заберіть у тих торгашів їх контейнери, але трохи зачекайте, най ше впадут в ціні - і Вашому гешефту навіть жиди заздрити будуть
jump - super!!! "...і ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять і так щотижня..."
Я ще й подумав, що отой кіоск, про який написав Долярчик - він з міді. Однозначно! Інакше просто викинути його - дорожче коштує...
big539 написав:(примечание для Акурта, он оценит: все тачки полупались нульцовыми с автосалона)
Дякую за високу оцінку: дійсно, оцінив це, підтримую і підтверджую: завжди брав автівки тільки нулячі тількі з автосалону. За весь час життя моєї родини взяли б/у тільки один раз - сину-студенту - перша його автівка Mercury Sable Premium 2000-го року. Недавно продав, після того, як навчився їздити (тьху-тьху-тьху, проїздив на тому 1,5 року) та узяв у лютому із салона Mersedes Klass C C300. Біленький. Минулого літа невістці взяли Mini Cooper в спортивній комплектації - чекали поставку 2 місяці... Так що ваш вибір підтримую... Автівки треба брати або нулячими із салону, а бо у добрих реальних знайомих. У всіх інших випадках буде обман. Знаю. Брат рідний ганяв автівки з Європи... таке було, що страх Божий...
Про кіоски. Вже років 10 вивчаю досвід приятельки із Запоріжжя. Супер-досвід. Вона із подругою за свої гроші (подруга-бідна, як миша з церкви) купила 2 кіоски з металу - дах та стіл під ним. Щось і дорого заплатили - це на ринку на Анголенко - може збрешу - по 3 000 долярів (металу там на 300 гривень, але ж під металом - земля ринку). Поставили їх дуже хитро: один кіоск, а через кіоск - інший. Торгують. - торгують самим потрібним непотрібом для ремонту: саморізи, шурупи, сверла, викрутки, гайки, болти, шайби і таке інше. Товар беруть на іншому кінці того ж ринку - коробками - Міша-алкаш везе на кравчучці до них. Тут вони його перепаковують. - ціни у них вищі, ніж у сусідньому ряду. Але купують "постійні" клієнти. Ось і Долярчик - точніше - його виконавці буде купувати. Наприклад ціну на саморізи встановлюють так: дістали із коробки та відразу умножили на 5 або 7. В квитанціії "для хазяїна" ще набавили. Тобто кінцевий покупець зазвичай все купує у 5-10 разів дорожче (!!!). - чому купують у них? Декілька маркетіногових хитрощів: а) торгують дві дівки навіть 8 Березня і навіть при мінус 20 (не жартую). Пояснюють так: клієнту може знадобитися і при мінус 20 - прийде - а у нас закрито. Піде купить в інших вдвічі дешевше і до нас вже не прийде! (Долярчик! Мотай на вуса!) б) Рахують ціни швидко: саморізи, гаєчка, болтик, разом - 12 гривень 50 копійок, "ВАМ ПЕРСОНАЛЬНА ЗНИЖКА - 50 копійок"! Клієнт просто в захваті! А те, що переплатив вдвічі у порівнянні з іншим - не помічає, та й взагілі заплатив в у 5-7-10 разів більше!!! в) особлива "прєлєсть" - у їхньому ж кіоску - другому - але через кіоск (поруч - кіоск з зовсім іншим асортиментом). Підійшов телепень спочатку до Олі - пилку по металу треба - спитав - скільки ?- ціна ледь з ніг не збила - плюнув і пішов далі. А далі вже сіточка йому розставлена - спитав про пилку по металу у Олени (а це ж одна "хвірма") - ціна така ж, або й вище - приходиться брати... Ось Олена вже замерзлі на прерахуванні 10-ти саморізів 3,5х40 руки вже й погріла. Дівчата - молодці! Працюють 365 днів на рік з 8-00 до 15-00! Стахановки! І гроші завжди в родині є. Ну як є: чоловік зазвичай спить з 18-00 до 6-00 (працює прорабом), а єдиний син-наркоман, як правило, на черговій "отсидке" або на черговому допиті за розбійний напад. Не відмазують його ніколи: нАшо?? Чергові три роки тюрми - то як відпочинок на Арабатській стрілці... Тільки спокійніше: музика гучна не заважає...
P.S. Кожна із хватких дівчаток заробляє на саморізах на місяць по 20 000 - 30 000 гривень (місяць на місяць не приходиться). Зараз вже може й більше...
akurt написав:jump - super!!! "...і ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять і так щотижня..."
Я ще й подумав, що отой кіоск, про який написав Долярчик - він з міді. Однозначно! Інакше просто викинути його - дорожче коштує...
а як той поважний керманич космічого шатла на ймення "Газєля" си трохи кропне горівоньки за столом на дні варення таких самих рульових камазів-газів-мазів-зілів та всяких інших колхід, то будучи уже в доброму гуморі може виголосити промову: "Я роблю 3П (три пе) Піє, палі і пердолє"
Akurt прочитавши Ваш опус за самонарізних торгівниць подумав, що наш поштивний та беручкий хлопака Долярчик міг би відкрити 2 в одному! Прямо за парканом біля котловану, де будується го" новий дім відкриває халабуду і приймає все, що несуть тії француваті рукожопі і темні роботяги з будови, насамперед арматуру-клеї-труби-пінопласт-фітінги-вікна і тут же, накинувши файний % продає то взад забудовнику А як же?! Тра тому бідаці-фірмачу якось закривати питання комплектації будинку
зразу за тою приймально-продажною будою ставить кійоск-наливайку - туди натовпом валять усі бажаючі працьовиті хлопці та мужі із хуторів довкола Львова зранку перед роботою, в обід під час перекусу та увечері перед походом на ліпіздричку на старовинній стації Підзамче та на обдерті жовті, коричнево-рожеві бігдани аби ся добрати додому і впасти переспати перед черговим заходом на будову (деколи, як ше будут мати силу, вставити свого пістоля дівці чи жоні, жиби сі не дуже сварила, жи припер на напівзігнутих) Самогонку-бурачанку або дубівку мож" купувати оптом у баби Стефи і цьотки Горпини на пСихові, там де ближче до Зубри. ПРОФІТ ПОТРІЙНИЙ!
А видите як ми ту за кілька годин накидали силу інвестиційних проджектів Тіко сі бери, гаратай і тасуй по паках гривні і вкладай у новий Аполон
П.С.і не вогоріт Долярчику, жи той кійоск з міді, бо зара повикуповує всі ті буди по Ллвові та Львівській обл., поскладає на дно котлована і буде потроху продавати, щоразу підвищуючи ціну