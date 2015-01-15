Додано: Вів 13 бер, 2018 11:33

big539 написав: (примечание для Акурта, он оценит: все тачки полупались нульцовыми с автосалона) (примечание для Акурта, он оценит: все тачки полупались

- super!!!"...і ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять і так щотижня..."Я ще й подумав, що отой кіоск, про який написав Долярчик - він зОднозначно!Інакше просто викинути його - дорожче коштує...Дякую за високу оцінку: дійсно, оцінив це, підтримую і підтверджую: завжди брав автівки тільки нулячі тількі з автосалону.За весь час життя моєї родини взяли б/у тільки один раз - сину-студенту - перша його автівка Mercury Sable Premium 2000-го року.Недавно продав, після того, як навчився їздити (тьху-тьху-тьху, проїздив на тому 1,5 року) та узяв у лютому із салона Mersedes Klass C C300. Біленький.Минулого літа невістці взяли Mini Cooper в спортивній комплектації - чекали поставку 2 місяці...Так що ваш вибір підтримую...Автівки треба брати або нулячими із салону, а бо у добрих реальних знайомих.У всіх інших випадках буде обман.Знаю. Брат рідний ганяв автівки з Європи... таке було, що страх Божий...Вже років 10 вивчаю досвід приятельки із Запоріжжя.Супер-досвід.Вона із подругою за свої гроші (подруга-бідна, як миша з церкви) купила 2 кіоски з металу - дах та стіл під ним.Щось і дорого заплатили - це на ринку на Анголенко - може збрешу - по 3 000 долярів (металу там на 300 гривень, але ж під металом - земля ринку).Поставили їх дуже хитро: один кіоск, а через кіоск - інший.Торгують.- торгують самим потрібним непотрібом для ремонту: саморізи, шурупи, сверла, викрутки, гайки, болти, шайби і таке інше.- коробками - Міша-алкаш везе на кравчучці до них. Тут вони його перепаковують.- ціни у них вищі, ніж у сусідньому ряду. Але купують "постійні" клієнти. Ось і Долярчик - точніше - його виконавці буде купувати. Наприклад ціну на саморізи встановлюють так: дістали із коробки та відразу умножили на 5 або 7. В квитанціії "для хазяїна" ще набавили. Тобто кінцевий покупець зазвичай все купує у 5-10 разів дорожче (!!!).- чому купують у них? Декілька: а) торгують дві дівки навіть 8 Березня і навіть при мінус 20 (не жартую). Пояснюють так: клієнту може знадобитися і при мінус 20 - прийде - а у нас закрито. Піде купить в інших вдвічі дешевше і до нас вже не прийде! (Долярчик! Мотай на вуса!) б) Рахують ціни швидко: саморізи, гаєчка, болтик, разом - 12 гривень 50 копійок, "ВАМ ПЕРСОНАЛЬНА ЗНИЖКА - 50 копійок"! Клієнт просто в захваті! А те, що переплатив вдвічі у порівнянні з іншим - не помічає, та й взагілі заплатив в у 5-7-10 разів більше!!! в)"прєлєсть" - у їхньому ж кіоску -- але через кіоск (поруч - кіоск з зовсім іншим асортиментом). Підійшов телепень спочатку до Олі - пилку по металу треба - спитав - скільки ?- ціна ледь з ніг не збила - плюнув і пішов далі. А далі вже сіточка йому розставлена - спитав про пилку по металу у Олени (а це ж одна "хвірма") - ціна така ж, або й вище - приходиться брати... Ось Олена вже замерзлі на прерахуванні 10-ти саморізів 3,5х40 руки вже й погріла.Працюють 365 днів на рік з 8-00 до 15-00!Стахановки!Ну як є: чоловік зазвичай спить з 18-00 до 6-00 (працює прорабом), а єдиний син-наркоман, як правило, на черговій "отсидке" або на черговому допиті за розбійний напад.Не відмазують його ніколи: нАшо?? Чергові три роки тюрми - то як відпочинок на Арабатській стрілці...Тільки спокійніше: музика гучна не заважає...P.S. Кожна із хватких дівчаток заробляє на саморізах на місяць по 20 000 - 30 000 гривень (місяць на місяць не приходиться). Зараз вже може й більше...