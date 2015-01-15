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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:29

akurt
По Ибису в Польше - какие даты смотрите? Открыл Краков.
С 26.03 ( каникулы в Украине)не вижу акции. На сейчас - аналогично.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:27

Зараз є дешеві номери з кінця червня і до закінчення 2018 року!

Слідкуйте...
Там в них без кінця ті акції...
Краків...
https://www.hotelscombined.com/Hotel/Ho ... nowice.htm
Сейчас сам проверял - в июне по 69 злотых (по 39 уже разобрали), а вот с 1 июля - по 39 злотых...
Это просто бесплатно...
Зображення
Я думаю, что на март надо было смотреть примерно на Новый год...
Я на январь бронировал по 39 злотых - этот отель как раз в Кракове - в ноябре... как раз было за 2 месяца...
akurt
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