akurt
По Ибису в Польше - какие даты смотрите? Открыл Краков.
С 26.03 ( каникулы в Украине)не вижу акции. На сейчас - аналогично.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:29
akurt
По Ибису в Польше - какие даты смотрите? Открыл Краков.
С 26.03 ( каникулы в Украине)не вижу акции. На сейчас - аналогично.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:27
Зараз є дешеві номери з кінця червня і до закінчення 2018 року!
Слідкуйте...
Там в них без кінця ті акції...
Краків...
Сейчас сам проверял - в июне по 69 злотых (по 39 уже разобрали), а вот с 1 июля - по 39 злотых...
Это просто бесплатно...
Я думаю, что на март надо было смотреть примерно на Новый год...
Я на январь бронировал по 39 злотых - этот отель как раз в Кракове - в ноябре... как раз было за 2 месяца...
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