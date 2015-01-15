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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:29

akurt
По Ибису в Польше - какие даты смотрите? Открыл Краков.
С 26.03 ( каникулы в Украине)не вижу акции. На сейчас - аналогично.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:27

Зараз є дешеві номери з кінця червня і до закінчення 2018 року!

Слідкуйте...
Там в них без кінця ті акції...
Краків...
https://www.hotelscombined.com/Hotel/Ho ... nowice.htm
Сейчас сам проверял - в июне по 69 злотых (по 39 уже разобрали), а вот с 1 июля - по 39 злотых...
Это просто бесплатно...
Зображення
Я думаю, что на март надо было смотреть примерно на Новый год...
Я на январь бронировал по 39 злотых - этот отель как раз в Кракове - в ноябре... как раз было за 2 месяца...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:04

прочитав інфо, що пан та пані Гереги моцно сі вклали у аграрний бізнес - 150 мульйонів доляриків.
є ше їдна бізнесова ідея! 8)

Долярчику, купуєте за безцінь клапоть городу у Берегах Пустомитівського р-ну або у Бишові Радехівського р-ну, спочатку моргів так на 20-ть, робите рєдики, файно вгноюєте (виторгуєте у місцевих за бутиль калганівки(така моцна, най го чорт візьме - продає її на Топольній цьоця Рузя), по бартеру додасте ще кілько запчастин до ровера - помпку, кулка, якісь ладні дзеркальця, брязкальця аби були кольорові та файно мигали уночі), зорают то Вам, засадите бураком-капустов-бульбов-та всяким іншим шляком. 8) Навесну завезете то всьо на оптовий Шувар, ладно загендлюєте, на 2рік вкладетесь вже у 50моргів, потім 100-1000, з часом будете мати свій агробанк (од Радехова і до Куликова, од Великого Дорошева і до Мостиск) За кілька літ приємної праці на свіжім повітрю стане головним латифундистом неньки. Тоді купите си в самого Илона Маска Теслу за 300 тисяч долярів (най втріснут від наглої заздрости усі однокласники, однокурсники і всі торгаші пСихова). Жінці - єлектричну БМВ http://ecoautoinfo.com/bmw.html (най вискубут усі свої патла її колєжанки і колєжанки її колєжанок ), дитина буде їздити до школи на дитячому електромобілі, а теща...., а що теща, най гонит на ровері, то є дуже корисно. :lol: Ціла кавалькада - Тесла, БМВ, маленьке БМВ і завершає тую колону люба тещенька на червоному роверику із синім клаксоном :lol:

"Їхав вуйко на ровері
Кулко му спустило
Робітник і селянин - то велика сила"
(безсмертні Брати Гадюкіни
був на кнцертах на Україні, як ше там торгували усяким крамом :D )
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:31

Так, не зіваємо, купуємо квартири у Львові під орендарів.
На сьогодні мій особистий висновок такий: вторинка в ціні падає, новобудови в ціні ростуть...

Сьогодні дивився оголошення: на Княгині Ольги, будинок 5а, другий поверх 1-к кавалєрка 47 квадратів - 27 000 долярів... Оголошення свіже... Будинок, наскільки я знаю, 2000-го року, цегла біла. Ну так що ж... орендарям...
Зображення
(не реклама, самому інтересно було)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 бер, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:57

Найреальніша порада Долярчику для отримання пасивного прибутку, не оригінальна - депозит. Весна - літо - гривня, осінь - зима - доляр. Всі інші поради передбачають собою активний дохід, тобто працю. Я так розумію Долярчик шукає не роботу, а куди інвестувати, інвестиції. Інвестиції ризикові (кріпта, аХції) Долярчика не цікавлять. Тобто лише депозит залишається. Поклав гроші і щомісяця знімаєш %. Це варіант максимально безризиковий. Всі інші пасивні інвестиції передбачають розумове напруження і ризик. Але Долярчик відмовляється навчатися. Лише депозит тоді.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:02

Тут що дивно - як тільки його заблокували - відразу купа рельно гарних порад.
Є один недолік: він тільки в липні або в серпні отримає прєлєсть і трохи приблизно уявляє скільки ще грошей треба вкласти, бо купив прєлєсть без_вікон-без_дверей-без_балконів-без_перегородок-без_підлоги-без_склопакетів на балконі...
Так що зараз просто думками багатіє...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07

Реально, якщо Долярчик наскирдує хоча б 100 тис.$, то можна вже кидати роботу. Нехай їх тасує по наведений вище схемі і отримує щомісяця штуку зелені. Це реально пасивний дохід. На а якщо штуки йому мало на місяць, то тре більшу суму скирдувати. Нехай сам порахує свої потреби і базову суму. Лежиш на канапі і щомісяця до банкомату йдеш % отримувати. Життя рант'є. Я так живу зараз і нічого... :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:12

  akurt написав:він тільки в липні або в серпні отримає прєлєсть і трохи приблизно уявляє скільки ще грошей треба вкласти, бо купив прєлєсть без_вікон-без_дверей-без_балконів-без_перегородок-без_підлоги-без_склопакетів на балконі...
Так що зараз просто думками багатіє...

Долярчик міг заробити вже не лише на ремонт, а й ще на пару квартир. Але навчатися не хоче. Тут або головою працюй або копита збивай! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:25

  akurt написав:купуємо квартири у Львові під орендарів.
На сьогодні мій особистий висновок такий: вторинка в ціні падає, новобудови в ціні ростуть...

Чи точно усі новобуди ростуть в ціні у Львові????
Може, пан Акурт трохи перепив коньяку в обід?
Чи погано закусив?)))

У Києві ситуація зовсім інша - дорожчають лише певні новобуди в центрі.
Решта - дешевшає або ж стагнує.

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:39

  Козак-характерник написав:Реально, якщо Долярчик наскирдує хоча б 100 тис.$, то можна вже кидати роботу. Нехай їх тасує по наведений вище схемі і отримує щомісяця штуку зелені. Це реально пасивний дохід. На а якщо штуки йому мало на місяць, то тре більшу суму скирдувати. Нехай сам порахує свої потреби і базову суму. Лежиш на канапі і щомісяця до банкомату йдеш % отримувати. Життя рант'є. Я так живу зараз і нічого... :D



Ви не боїтеся?
За те, що я реалізував саме цю схему і тут про це відкрито говорив, мене особисто товчуть тут ногами вже 90 сторінок.
Товчуть ті, хто й 10 не наскирдував... Б'ють нещадно і з розмаху...
Он дурнуватий Франт вже почав...
Все! Вам, козаче, капець!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 бер, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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