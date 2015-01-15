Додано: Вів 13 бер, 2018 16:57

Найреальніша порада Долярчику для отримання пасивного прибутку, не оригінальна - депозит. Весна - літо - гривня, осінь - зима - доляр. Всі інші поради передбачають собою активний дохід, тобто працю. Я так розумію Долярчик шукає не роботу, а куди інвестувати, інвестиції. Інвестиції ризикові (кріпта, аХції) Долярчика не цікавлять. Тобто лише депозит залишається. Поклав гроші і щомісяця знімаєш %. Це варіант максимально безризиковий. Всі інші пасивні інвестиції передбачають розумове напруження і ризик. Але Долярчик відмовляється навчатися. Лише депозит тоді.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!