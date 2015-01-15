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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:41
Я не боюся...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:42
що Ви таке кажете?
Долярчик недавно писав жи має такого балькона, що довший на 40 см за всіх сусідів і тра ше буде за той подовжений балькон доплатити лишню тисічку долярів
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43
За гарний балькон не шкода віддати і виручку за пару місьонців...
Віддати - це тільки забудовнику...
А в черзі на гроші вже стоять пани із склопакетами, бо відомо, що немає кращого баку для сміття, коробок та старих віників, як балькон...
А віники можуть розбухнути від дОщу...
У племінниці квартира - "трьошка" - 100 квадратів та таке "хитре" планування, що має три балькони.
Прийшла їм з чоловіком твереза думка закрити всі три балькони... Такі хитрі склопакети, шо рухаються, а не відкриваються...
Вкинули в остеклення 2 000 долярів погано-зелених.
Результат:
- балькон з виходом із дитячої кімнати за останні 5 років жодного разу не відвідували взагалі.
- балькон з виходом з кухні так часто відвідують, що вже половина панелів повідпадала та їх зняли, бо на голову комусь впаде...
- балькон з виходом із "зали" - єдине, чим користуються: там склад іграшок, діти збирають кораблики иа відкручують слоникам вуха.
Дуже жалкують за 2-ма тисячами погано-зелених долярів.
Та вони вже й не здаються поганими. Так, трохе зелененькими...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:46
Долярчику тре наразі думати, не куди інвестувати, а щоб підняти суму швидко! Щоб з тієї суми і на 1% від тіла жити можна було. А це без ризику не можливо. А працювати важко й тяжко та довго... Оце проблема проблєм. Де тіло капіталу взяти? Без ризику ніяк.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:54
зак Долярчик заблокований, але має можливість читати тоті ружні і яскраві інестиційні поради, сподіваюсь, що він поміж торгуванням із всякими зацофаними покупцями з Пасік Зубрецьких-Давидова-Зубри візьме си блокнота до рук, наточи волувка, наслинит го і зачне записувати то все нараджене. Затим вибере си найфайнішу на го думку пораду і буде торувати нелегкий шях до перемоги
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57
jump післямова. Рано Долярчик оженився. Багато баласту. Ну що вже поробиш? Несе свій хрест... А так би прискорився ще раніше... Ібо что єсть женщіна? Очамі мігающая, похоть во всєх члєнах возбуждающая...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:03
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:21
Нашо Вам букінг...
Це їхні готелі... accorhotels завжди веде незалежну політику і не дає стороннім свої готелі.
Рідко буває, що дає...
22-23 марта есть по 529 гривен...
И в апреле и в мае...
А вот Вам и по 10 баксов, как я и говорил...
Так же и Варшава, и Вроцлав и Катовице...
Под ценой каждого отеля справа есть кнопка "Календарь цен" - нажимайте и смотрите даты и цены... там раскрывается такая таблица, как вот я выставил вам...
И еще будьте внимательны: ставьте "2 человека" - по умолчанию стоит цена номера за 1 человека, цена одинаковая, но могут двоих не поселить (!!!). Только за доплату.
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