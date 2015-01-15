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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:41

Я не боюся... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:42

  akurt написав:Тут що дивно - як тільки його заблокували - відразу купа рельно гарних порад.
Є один недолік: він тільки в липні або в серпні отримає прєлєсть і трохи приблизно уявляє скільки ще грошей треба вкласти, бо купив прєлєсть без_вікон-без_дверей-без_балконів-без_перегородок-без_підлоги-без_склопакетів на балконі...
Так що зараз просто думками багатіє...


що Ви таке кажете? :shock:

Долярчик недавно писав жи має такого балькона, що довший на 40 см за всіх сусідів і тра ше буде за той подовжений балькон доплатити лишню тисічку долярів :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43

За гарний балькон не шкода віддати і виручку за пару місьонців...
Віддати - це тільки забудовнику...
А в черзі на гроші вже стоять пани із склопакетами, бо відомо, що немає кращого баку для сміття, коробок та старих віників, як балькон...
А віники можуть розбухнути від дОщу...
У племінниці квартира - "трьошка" - 100 квадратів та таке "хитре" планування, що має три балькони.
Прийшла їм з чоловіком твереза думка закрити всі три балькони... Такі хитрі склопакети, шо рухаються, а не відкриваються...
Вкинули в остеклення 2 000 долярів погано-зелених.
Результат:
- балькон з виходом із дитячої кімнати за останні 5 років жодного разу не відвідували взагалі.
- балькон з виходом з кухні так часто відвідують, що вже половина панелів повідпадала та їх зняли, бо на голову комусь впаде...
- балькон з виходом із "зали" - єдине, чим користуються: там склад іграшок, діти збирають кораблики иа відкручують слоникам вуха.
Дуже жалкують за 2-ма тисячами погано-зелених долярів.
Та вони вже й не здаються поганими. Так, трохе зелененькими...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:46

Долярчику тре наразі думати, не куди інвестувати, а щоб підняти суму швидко! Щоб з тієї суми і на 1% від тіла жити можна було. А це без ризику не можливо. А працювати важко й тяжко та довго... :( Оце проблема проблєм. Де тіло капіталу взяти? Без ризику ніяк.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:54

  Козак-характерник написав:Долярчику тре наразі думати, не куди інвестувати, а щоб підняти суму швидко! Щоб з тієї суми і на 1% від тіла жити можна було. А це без ризику не можливо. А працювати важко й тяжко та довго... :( Оце проблема проблєм. Де тіло капіталу взяти? Без ризику ніяк.



зак Долярчик заблокований, але має можливість читати тоті ружні і яскраві інестиційні поради, сподіваюсь, що він поміж торгуванням із всякими зацофаними покупцями з Пасік Зубрецьких-Давидова-Зубри візьме си блокнота до рук, наточи волувка, наслинит го і зачне записувати то все нараджене. Затим вибере си найфайнішу на го думку пораду і буде торувати нелегкий шях до перемоги 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57

jump післямова. :P Рано Долярчик оженився. Багато баласту. Ну що вже поробиш? Несе свій хрест... :| А так би прискорився ще раніше... :) Ібо что єсть женщіна? Очамі мігающая, похоть во всєх члєнах возбуждающая... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:03

Извиняюсь что снова не по теме. Через Букинг не вижу никаких акций и в июле.
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serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:21

Нашо Вам букінг...
http://www.accorhotels.com

Це їхні готелі... accorhotels завжди веде незалежну політику і не дає стороннім свої готелі.
Рідко буває, що дає...
22-23 марта есть по 529 гривен...
И в апреле и в мае...

Зображення
А вот Вам и по 10 баксов, как я и говорил...
Зображення

Так же и Варшава, и Вроцлав и Катовице...
Под ценой каждого отеля справа есть кнопка "Календарь цен" - нажимайте и смотрите даты и цены... там раскрывается такая таблица, как вот я выставил вам...
И еще будьте внимательны: ставьте "2 человека" - по умолчанию стоит цена номера за 1 человека, цена одинаковая, но могут двоих не поселить (!!!). Только за доплату.
akurt
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  #<1 ... 124125126127
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