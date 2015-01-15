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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:41
Я не боюся...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:42
що Ви таке кажете?
Долярчик недавно писав жи має такого балькона, що довший на 40 см за всіх сусідів і тра ше буде за той подовжений балькон доплатити лишню тисічку долярів
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43
За гарний балькон не шкода віддати і виручку за пару місьонців...
Віддати - це тільки забудовнику...
А в черзі на гроші вже стоять пани із склопакетами, бо відомо, що немає кращого баку для сміття, коробок та старих віників, як балькон...
А віники можуть розбухнути від дОщу...
У племінниці квартира - "трьошка" - 100 квадратів та таке "хитре" планування, що має три балькони.
Прийшла їм з чоловіком твереза думка закрити всі три балькони... Такі хитрі склопакети, шо рухаються, а не відкриваються...
Вкинули в остеклення 2 000 долярів погано-зелених.
Результат:
- балькон з виходом із дитячої кімнати за останні 5 років жодного разу не відвідували взагалі.
- балькон з виходом з кухні так часто відвідують, що вже половина панелів повідпадала та їх зняли, бо на голову комусь впаде...
- балькон з виходом із "зали" - єдине, чим користуються: там склад іграшок, діти збирають кораблики иа відкручують слоникам вуха.
Дуже жалкують за 2-ма тисячами погано-зелених долярів.
Та вони вже й не здаються поганими. Так, трохе зелененькими...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 бер, 2018 17:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:46
Долярчику тре наразі думати, не куди інвестувати, а щоб підняти суму швидко! Щоб з тієї суми і на 1% від тіла жити можна було. А це без ризику не можливо. А працювати важко й тяжко та довго... Оце проблема проблєм. Де тіло капіталу взяти? Без ризику ніяк.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:54
зак Долярчик заблокований, але має можливість читати тоті ружні і яскраві інестиційні поради, сподіваюсь, що він поміж торгуванням із всякими зацофаними покупцями з Пасік Зубрецьких-Давидова-Зубри візьме си блокнота до рук, наточи волувка, наслинит го і зачне записувати то все нараджене. Затим вибере си найфайнішу на го думку пораду і буде торувати нелегкий шях до перемоги
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57
jump післямова. Рано Долярчик оженився. Багато баласту. Ну що вже поробиш? Несе свій хрест... А так би прискорився ще раніше... Ібо что єсть женщіна? Очамі мігающая, похоть во всєх члєнах возбуждающая...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:03
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:23
ну-ну, заждіть ше трохи
купите собі нову круту-студію, а навпроти буде мешкати прекрасна чорнявочка із великими сірими очима, наливними персиками, округлим підтягнутим задком та стрункими нозями. І попросить вона Вас якось забити їй цвяшка для щойно купленої картини із голубками, які мило труться дзьобиками Зайдете раз, на другий допоможите повісите штору, далі треба бути ліжко правильно розташувати, а заодно і перевірити якість новесенького і пружнесенького матраса і Ви навіть незчуєтесь, як опинитесь у цупких дівочих рученятах
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:25
позичив на фінансах від Кверті
Сьогодні в своїй міській газеті вперше прочитав про великий ряд вакансій на роботу на СТО міста Бориспіль...Це вперше.А вже з півроку там є об'яви з Харківа,Києва,Львова,Запоріжжя...І відкрита школа,де безкоштовно школярів навчають польській мові і готують до вступу в польські вузи і коледжі.Про місцеві запрошення на роботу я вже навіть мови не веду,там їх вагон і маленький возик.Місто яке ще 20 років назад мало 64тисячі жителів,сьогодні має на папері лише 44тисячі,а в реальності тисяч 33-35 і не більше.І на папері кожен рік населення зменшується на 500-600 чоловік.Песимізм це чи оптимізм не знаю...Я б назвав це просто жахом.Ще в місті біля 18тисяч пенсіонерів...
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:36
Як гарно і поетично Ви намалювали цю картину... Може й не треба тоді ту студію купляти, а одразу йти шукати кому допомогти щось зробити в новобудові? Як пан Акурт радив. Чи без студіо, я не кондішн буду? Не той хфасон.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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