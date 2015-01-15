я радий, що Вам припало до смаку
або у дворику будинку Ви зустрінете білявочку із глибокими зеленими оченятами. Вона буде слізно благати відчинити Вам двері до під"їзду (забула ключі) і донести до квартири важкі пакунки із новими платтячками, туфельками та шортиками із маєчками для тренувань у дворі Вашого дому
Спільними зусиллями Ви якось відкриєте двері квартири, а заодно і глянете чи гарно сидить платтячко з туфельками на принадній витонченій дівочій фігурці, чи добре облягають пряменькі плечики та спокусливі мячики маєчки, чи вдало підкреслюють вигин неймовірних стегенець та перехід до пружненьких сідничок вузенькі шортенята із кокетливими вирізами по боках Історія закінчиться тим самим