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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:49

  Козак-характерник написав:ну-ну, заждіть ше трохи :wink:

Як гарно і поетично Ви намалювали цю картину..Може й не треба тоді ту студію купляти, а одразу йти шукати кому допомогти щось зробити в новобудові? Як пан Акурт радив.


я радий, що Вам припало до смаку :D
або у дворику будинку Ви зустрінете білявочку із глибокими зеленими оченятами. Вона буде слізно благати відчинити Вам двері до під"їзду (забула ключі) і донести до квартири важкі пакунки із новими платтячками, туфельками та шортиками із маєчками для тренувань у дворі Вашого дому :wink:
Спільними зусиллями Ви якось відкриєте двері квартири, а заодно і глянете чи гарно сидить платтячко з туфельками на принадній витонченій дівочій фігурці, чи добре облягають пряменькі плечики та спокусливі мячики маєчки, чи вдало підкреслюють вигин неймовірних стегенець та перехід до пружненьких сідничок вузенькі шортенята із кокетливими вирізами по боках :oops: Історія закінчиться тим самим :lol:
jump
 
Повідомлень: 1700
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Подякував: 55 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:54

  jump написав: Ви навіть незчуєтесь, як опинитесь у цупких дівочих рученятах :lol:

Ну просто форум літераторів !
Не зупиняйтеся !
Пишіть ще !
es77
 
Повідомлень: 739
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:04

  jump написав:І на папері кожен рік населення зменшується на 500-600 чоловік.Песимізм це чи оптимізм не знаю...Я б назвав це просто жахом.Ще в місті біля 18тисяч пенсіонерів...

Скажу по секрету, я на 100% впевнений про яке саме місто мова. І добре його знаю.
Перша думка - "Менше народу-більше кіслороду" як це не сумно.

В дійсності в тому місті в радянські часи тільки на одному підприємстві працювало майже 5000 робітників. А підприємств було не одне і не два.
Тільки проблема - продукція яку воно випускало зараз нікому не потрібна і даром. А чим людей зайняти ? Ось всі і порозбігалися хто куди зміг.
Доречі і в самого Кверті наскільки я зрозумів син зовсім не в Україні...
es77
 
Повідомлень: 739
З нами з: 06.12.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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  #<1 ... 125126127128
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