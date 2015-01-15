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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:49

  Козак-характерник написав:ну-ну, заждіть ше трохи :wink:

Як гарно і поетично Ви намалювали цю картину..Може й не треба тоді ту студію купляти, а одразу йти шукати кому допомогти щось зробити в новобудові? Як пан Акурт радив.


я радий, що Вам припало до смаку :D
або у дворику будинку Ви зустрінете білявочку із глибокими зеленими оченятами. Вона буде слізно благати відчинити Вам двері до під"їзду (забула ключі) і донести до квартири важкі пакунки із новими платтячками, туфельками та шортиками із маєчками для тренувань у дворі Вашого дому :wink:
Спільними зусиллями Ви якось відкриєте двері квартири, а заодно і глянете чи гарно сидить платтячко з туфельками на принадній витонченій дівочій фігурці, чи добре облягають пряменькі плечики та спокусливі мячики маєчки, чи вдало підкреслюють вигин неймовірних стегенець та перехід до пружненьких сідничок вузенькі шортенята із кокетливими вирізами по боках :oops: Історія закінчиться тим самим :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:54

  jump написав: Ви навіть незчуєтесь, як опинитесь у цупких дівочих рученятах :lol:

Ну просто форум літераторів !
Не зупиняйтеся !
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es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:04

  jump написав:І на папері кожен рік населення зменшується на 500-600 чоловік.Песимізм це чи оптимізм не знаю...Я б назвав це просто жахом.Ще в місті біля 18тисяч пенсіонерів...

Скажу по секрету, я на 100% впевнений про яке саме місто мова. І добре його знаю.
Перша думка - "Менше народу-більше кіслороду" як це не сумно.

В дійсності в тому місті в радянські часи тільки на одному підприємстві працювало майже 5000 робітників. А підприємств було не одне і не два.
Тільки проблема - продукція яку воно випускало зараз нікому не потрібна і даром. А чим людей зайняти ? Ось всі і порозбігалися хто куди зміг.
Доречі і в самого Кверті наскільки я зрозумів син зовсім не в Україні...
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23

Павук Бодя

  jump написав:
  Козак-характерник написав:ну-ну, заждіть ше трохи :wink:

Як гарно і поетично Ви намалювали цю картину..Може й не треба тоді ту студію купляти, а одразу йти шукати кому допомогти щось зробити в новобудові? Як пан Акурт радив.


я радий, що Вам припало до смаку :D
або у дворику будинку Ви зустрінете білявочку із глибокими зеленими оченятами. Вона буде слізно благати відчинити Вам двері до під"їзду (забула ключі) і донести до квартири важкі пакунки із новими платтячками, туфельками та шортиками із маєчками для тренувань у дворі Вашого дому :wink:
Спільними зусиллями Ви якось відкриєте двері квартири, а заодно і глянете чи гарно сидить платтячко з туфельками на принадній витонченій дівочій фігурці, чи добре облягають пряменькі плечики та спокусливі мячики маєчки, чи вдало підкреслюють вигин неймовірних стегенець та перехід до пружненьких сідничок вузенькі шортенята із кокетливими вирізами по боках :oops: Історія закінчиться тим самим

Як би не повторити долю павука Боді... :)

В спальні під ліжком жив собі павук -
В чорний горошок, мав аж вісім рук.
Майже ніколи взагалі не спав.
Справжній мисливець! Завжди полював.
Я назвав його Богдан! Він мав рот, як чемодан.

Бодя - бос всіх павуків! Він їв мух і комарів.
Хавав в мене прямо з рук - дресерований павук!
Б-Б-Б-Бодька - бос всіх павуків. Він їв мух і комарів.
Хавав то саме, шо я. Шкода, Бодьки вже нема.

Бо Бодька коротше сильно захотів,
Жінку під ліжко він собі привів.
А павучиха - рідкісна коза,
З'їла лахудра Бодьку-павука.
А мораль є такова - з'їла баба мужика!

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:39

  es77 написав:
  jump написав: Ви навіть незчуєтесь, як опинитесь у цупких дівочих рученятах :lol:

Ну просто форум літераторів !
Не зупиняйтеся !
Пишіть ще !

Враження, що літератор один. Тільки пише під різними ніками і не забуває рекламувати купівлю нерухомості у Львові))) :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

  Frant написав:
  akurt написав:купуємо квартири у Львові під орендарів.
На сьогодні мій особистий висновок такий: вторинка в ціні падає, новобудови в ціні ростуть...

Чи точно усі новобуди ростуть в ціні у Львові????
Може, пан Акурт трохи перепив коньяку в обід?
Чи погано закусив?)))

У Києві ситуація зовсім інша - дорожчають лише певні новобуди в центрі.
Решта - дешевшає або ж стагнує.

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?

Можливо є різниця тендеції ч.з рівень будівництва в різних містах? Долярчик теж каже, що його квартира подорожчала у забудовника !
Також думаю, що ми не дооцінюємо рівень з.пл мешканців, опираючись на оф. статистику і невраховуючи чорний ринок та доходи заробітчан доля яких тут значно вища ніж в середньому по Україні.

Хоча з іншого боку згідно даних з сусідніх гілок Львів зайняв 3тє місце по к-сті зданих м2 в 2017р. після Києва та Київської обл.
Львівський БатяР
 
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