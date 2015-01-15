Додано: Сер 14 бер, 2018 08:57

збільшилася

зменшилася

зменшилася

в плюсі

Це багато чи це мало?

"Нам не страшен серый волк!Серый волк, серый волк!Под кроватью - целый полк,Целый полк, целый полк!"Ці проценты просто ляжуть на широкі плечі орендаря та і все.Для роздумів орендодавця: ми зробили експеримент із субсідією.- загальна площа житлаквадратів.- опалення та гаряча вода - двоконтурний котел.- виписали-прописали 1 пенсіонера.- пенсія пенсіонера (як ви знаєте всі пенсіонери голі босі та голодні) - 5000 гривень.Так от:- субсидія на газна 500 (!!!) гривень.- субсидія на елекрикуна (64-39)=25 гривні.- субсидія на водуна (34-17)=17 гривень.Усього - "" на 500-25-17=на 458 гривень.Отаке...Тепер беремо у руки калькулятор та філіжанку кави "Кава зі Львова", пачка червоного кольору, там кава Бразилія+В'єтнам+Камерун. Рахуємо:- зазвичай орендарі в 1-к квартирі Львова витрачали (за моїми спостереженнями) на місяць 4-8 кубів води. Це нехай 6х12=72 гривні.- теперь будуть витрачати на воду 72+0,1х(72)=79,1 гривні. Різниція в 7 гривень 10 копійок.Робимо експеримент для порівняння:Йогурт - баночка массой аж 280 граммов в "Рукавичке" был 16 грн., ацена стала 22 грн (!!!).То естькурса доллара и снижение цены топлива на АЗС Львованесчастной мензурки с типа йогуртом, изготовленным без добавления молока - увеличилась на 4 (четыре) гривны.Идем в: то же, сейчас вот в эти минуты: 14 грн.Покупаем для продолжения эксперимента для оценки удорожания воды сырок "Фанни" О! Так вообще 32 гривны!!!! 32!!!!Идем в АТБ: продает его добрый АТБ за 22 грн !!! Разница в 10 (10 гривен!!!).Правда, до АТБ, как сказал бы писатель Солженицын, "пехтарить 5 км"...То есть достаточно купить раз в месяц ОДИН сырок Фанни не в "Рукавичке", а в АТБ - и Вы в прибыли по сравнению с ценой воды на 10-7,1=2,9 гривны.Прикольно, да?Какой-нибудь писатель типа Салтыкова-Щедрина, купив бы мензурку с крахмалосодержащим типа йогуртом за 32 гривны, написал бы: "Чертов городишка".А потому:- рост цены воды на 7 гривен за месяц - это такие копейки, что и говорить неудобно...- мой вывод и о том же Вам докладываетоднозначен: достаточно вложить в недвигу 3х50 000 бакинских, сдавать трем арендаторам и будете кушать йогурты из цельного молока по 54 (пятьдесят четыре) гривны за ведро в 2 (два! ДВА!) килограмма.Можете бить ногами...